Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 декабря в мире зарегистрировали 722 972 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7111 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 273 260 285 случаев инфицирования, из них 722 972 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5353599 человек, из них 7111 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 245,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

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Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 6-ю в мире и 4-ю в Европе.



