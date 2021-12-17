Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек
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Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 получили уже 14 человек.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за прошедшие сутки 132 991 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
Напомним, 13 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, позволивший вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.
Позже стало известно, что срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается.
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А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
Робеспьер, Троцкий, Пол Пот, Мао и проч. - все они делали одно и то же. Кто-то гильотиной, кто-то огнестрелом, кто-то мотыгой, а нынче - исключением из экономики и нормальной жизни в целом.
"Мудила в картузе (шутит). Скорость ох**вающая." (C)
Резолюція № 2361 (2021) «Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування»:
п.7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були поінформовані про те, що вакцинація не є обов'язковою і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску на вакцинацію, якщо вони цього не хочуть.
п. 7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації у зв'язку з тим, що він/вона не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажає вакцинуватися;
п.7.5.2 використовувати свідоцтва про вакцинацію виключно за призначенням для моніторингу ефективності вакцини, потенціальних побічних ефектів та небажаних явищ.
https://pon.org.ua/novyny/9005-parye-v-demokratychnomu-suspilstvi-imunizaciia-maie-buty-dostupnou-ale-ne-prymusovou.html