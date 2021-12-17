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Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек

Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 получили уже 14 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за прошедшие сутки 132 991 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

Напомним, 13 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, позволивший вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.

Позже стало известно, что срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается.

Читайте также: Данилов настаивает на применении бустерной дозы вакцины в Украине: без этого будем иметь 15-20 февраля следующую волну коронавируса
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Топ комментарии
+8
Интересно, какой смысл в этих уколах, при новом хитром вирусе
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17.12.2021 10:48
+7
Антиваксеров корежит в комментах. Вроде никто не заставляет но гавкают от страха как обаки
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17.12.2021 10:13
+5
"У всьому вині Jиди і міровоє правтєльство" ("Хробаки" Л.Подеревянський).
А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
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17.12.2021 09:56
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Сначало 2 дозы, потом 3, тотом 8, ну уж нет, хватит с меня
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17.12.2021 09:38 Ответить
В РФ колят принудительно а у нас тот же московский патриарха запрещает прихожанам колоть я. Браво. Тупые овцы.
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17.12.2021 09:53 Ответить
Тут всё просто - спутника скрепного нет, значит и конкурентам денег не давать.
Ничего личного, просто бизнес
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17.12.2021 10:09 Ответить
може оно и к лучшему
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17.12.2021 11:03 Ответить
А ты из секты тех, кто верит в распыление вируса с самолётов и введение чипов с прививкой?
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17.12.2021 10:44 Ответить
А где чула? На рынке или в пивнухе?
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17.12.2021 11:00 Ответить
Я не буваю у твоїх улюблених місцях, бот.
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17.12.2021 13:58 Ответить
Ваш жириновский 7 раз кололся.
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17.12.2021 10:12 Ответить
Високі чиновники і політики в Кацапії звільнені від вакцинування. Вони ж "еліта" і можуть собі це дозволити. Тому Жириновський звичайно бреше.
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17.12.2021 10:58 Ответить
Саме таке ставлення, бо колять будь-де і без медичного огляду. Ціль - процент щеплених, про здоров,я кожної окремої людини тут не йде мова. Навіщо таке щеплення, для чого цей експеримент і що у тій вакцині насправді, ніхто не каже.
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17.12.2021 10:56 Ответить
"У всьому вині Jиди і міровоє правтєльство" ("Хробаки" Л.Подеревянський).
А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
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17.12.2021 09:56 Ответить
а ще -всі люди браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. (с)
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17.12.2021 10:01 Ответить
зачем пропустили 10 букв после дельты перед омикроном? это же сколько вакцины мимо пациентов!
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17.12.2021 10:04 Ответить
Не звучит
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17.12.2021 10:10 Ответить
чего это не звучит? эпсилон, йота, каппа, лямбда наконец. а мю или ню? очень даже звучит.
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17.12.2021 10:13 Ответить
Были. Может не все, но про мю, эпсилон и йоту точно слышал.
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17.12.2021 11:14 Ответить
Антиваксеров корежит в комментах. Вроде никто не заставляет но гавкают от страха как обаки
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17.12.2021 10:13 Ответить
И пожалуйста, не надо антиваксеров уговаривать. Ковид достанет каждого, пусть идёт естественный отбор, дураков слишком много развелось.
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17.12.2021 10:49 Ответить
Я два дня назад третий раз вакцинировался, полёт нормальный. Первые две были пфайзер, третья модерна. Рекомендуется вакцины комбинировать.
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17.12.2021 10:47 Ответить
И я аналогично: Пф +Пф + Модерна
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17.12.2021 11:35 Ответить
Вчера в маршрутке говорил с женщиной переболевшей Ковидом месяц назад...,пытался выяснить чем лечили,как лечили что вводили...не говорит...единственное чего добился,это что муж заплатил за лечение 28 000 гривен за 11 дней в клинике...
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17.12.2021 10:47 Ответить
Интересно, какой смысл в этих уколах, при новом хитром вирусе
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17.12.2021 10:48 Ответить
Аккуратно выявить всех диссидентов в обществе, и исключить их из общества.
Робеспьер, Троцкий, Пол Пот, Мао и проч. - все они делали одно и то же. Кто-то гильотиной, кто-то огнестрелом, кто-то мотыгой, а нынче - исключением из экономики и нормальной жизни в целом.
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17.12.2021 11:22 Ответить
У фармацевтов и прочих провизоров в аптеках 300% план по реалиции всяких Аспиринов Амидопиринов...То ли еще будет...
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17.12.2021 10:54 Ответить
"получили уже 14 человек"

"Мудила в картузе (шутит). Скорость ох**вающая." (C)
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17.12.2021 11:32 Ответить
ПАРЄ: в демократичному суспільстві імунізація має бути доступною, але не примусовою
Резолюція № 2361 (2021) «Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування»:
п.7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були поінформовані про те, що вакцинація не є обов'язковою і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску на вакцинацію, якщо вони цього не хочуть.
п. 7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації у зв'язку з тим, що він/вона не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажає вакцинуватися;
п.7.5.2 використовувати свідоцтва про вакцинацію виключно за призначенням для моніторингу ефективності вакцини, потенціальних побічних ефектів та небажаних явищ.
https://pon.org.ua/novyny/9005-parye-v-demokratychnomu-suspilstvi-imunizaciia-maie-buty-dostupnou-ale-ne-prymusovou.html
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17.12.2021 11:57 Ответить
Надо бы высказываться точнее..."Дополнительная" доза (после неё сертификат не продлевают) - это не "бустерная" доза ,т.е. третья через пол-года после второй ? После бустерной продлевают?
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17.12.2021 13:10 Ответить
 
 