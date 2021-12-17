Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек

Дополнительную дозу вакцины против COVID-19 получили уже 14 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за прошедшие сутки 132 991 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

Напомним, 13 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, позволивший вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.

Позже стало известно, что срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается.

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