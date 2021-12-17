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Новости Политика Украины
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Скандал с Гогилашвили может иметь более страшные последствия, чем "вагнергейт". Подорвана вся система подбора кадров и система госбезопасности, - Гарань

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скандал с Гогилашвили может иметь более страшные последствия, чем

Скандал вокруг теперь уже бывшего заместителя министра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем "вагнергейт", он показал целый нарыв проблем во власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в Фейсбук, ссылаясь на свой комментарий "Телеграфу".

"Думаю, скандал вокруг теперь уже бывшего замминистра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем вагнергейт.

Потому что он показывает, что организация власти вокруг Зеленского прогнила. То, о чём мы знали частично и раньше, подтверждается. Нет никакой системы контроля за набором кадров. И никакой системы безопасности в отношении того, кто окружает Зеленского. Нет контрразведывательной деятельности. И это создает потенциальные условия для проникновения русских "кротов"", - сказал он.

Также он отметил, что в отношении "вагнергейта" были какие-то неясности: "Можно спорить – что было обосновано со стороны Офиса президента, что нет. Возможно, верховный главнокомандующий (как постоянно подчеркивает Зеленский) имел право принять политическое решение свернуть спецоперацию. И в ОП могли даже не комментировать всё, что имело к ней отношение. Сказать: идет война, мы ничего не комментируем касательно спецопераций. Но скандал раскрутился, прежде всего, потому что власть начала врать".

Также смотрите: "Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

"При этом остаются те или иные недоговоренные, непонятные моменты. Но теперь уже президент ссылается на секретность, что об этом не говорят. Хоть так следовало поступать изначально.

А то, что произошло с Гогилашвили – вскрылся целый нарыв.

И он не единственный.

Начало я вижу в ситуации с Шефиром, первым помощником президента. Он отказывается подавать декларацию на том основании, что не является государственным чиновником. Но, извините, он ведь первый помощник президента! Но оказывается, что формально продолжает работать в бизнесе. И возникает ряд вопросов. Как этот человек, официально не являющийся госчиновником, может иметь доступ к секретам высшего уровня? Как он может контролировать круг лиц, которые идут на прием к главе государства?

Далее. На каком основании комментарии от имени Офиса президента дает Подоляк – советник главы ОП, который тоже является внештатным сотрудником. Такого не было ранее. Чтобы комментарии внештатных сотрудников рассматривались как официальные сообщения от имени Офиса президента.

И, наконец, Гогилашвили. Человек, судя по видео, которые стали достоянием общественности, полностью неадекватный, "бык", "черт", оказывается на должности замглавы МВД. И сейчас, после скандала на блокпосту, вскрывается целый ряд моментов. Что он имел активные контакты в российском политикуме, российское гражданство. Да еще и является мужем помощницы президента Украины, которая присутствует на важных мероприятиях.

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Более того – оказалось, что она не является штатным сотрудником ОП. Тоже получает деньги в "Квартале", - заметил Гарань.

Политолог отметил, что при таких обстоятельствах, о какой системе безопасности здесь может идти речь: "Оказывается, что на самых высоких уровнях работают люди, получающие деньги в бизнесе, не подают декларации, и неизвестно, проходят ли спецпроверку".

"Ситуация с Гогилашвили доказала, что при Зеленском была подорвана вся система подбора кадров, система госбезопасности на высшем уровне.

Тут нельзя всё списать, как в случае со срывом спецоперации по вагнеровцам, на некие на политические решения, целесообразность, нецелесообразность. Мы видим явное нарушение закона, нарушение государственной безопасности.

Я не знаю, как на это отреагирует общественное мнение, рейтинги, которые так заботят Офис президента. Но с точки зрения нарушения закона это открывает ящик Пандоры", - резюмировал Гарань.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Скандал с Гогилашвили может иметь более страшные последствия, чем вагнергейт. Подорвана вся система подбора кадров и система госбезопасности, - Гарань 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+69
Karl Volokh



Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший.
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17.12.2021 09:38
+42
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17.12.2021 09:51
+41
Потому шо зеленський.
Ось хто привів всю свору.
Страшно уявити скільки зрадників напхано у наші державні структури.
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17.12.2021 09:41
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Karl Volokh



Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший.
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17.12.2021 09:38 Ответить
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17.12.2021 09:39 Ответить
Потому шо зеленський.
Ось хто привів всю свору.
Страшно уявити скільки зрадників напхано у наші державні структури.
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17.12.2021 09:41 Ответить
...але найприкріше, що напхано туди інфільтрантів задовго до зєзіка
та ж диверсантура зеленського заводу просто аж така недолуга, що почала вже всю москвинську мережу палити
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17.12.2021 11:56 Ответить
Нічого не відбудеться. Ніяких наслідків не буде.
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17.12.2021 09:44 Ответить
буде,буде..
всему своё время..
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17.12.2021 09:50 Ответить
справді, і тебе, 73/43%-ний десь би розвішати... Поки дерева без зелені - повисів би
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17.12.2021 09:55 Ответить
Твоя черга перша, чмо.
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17.12.2021 10:21 Ответить
усохни, зебіл
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17.12.2021 19:23 Ответить
Мені здається військовим слід арештувати Зеленського і банду відразу оголосивши нові вибори!
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17.12.2021 09:44 Ответить
Нормальні військові вже майже всі позвільнялись зі служби . Залишились - " чєго ізволітє " .! .
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17.12.2021 09:50 Ответить
Генерали путчів не роблять, від полклвника і нижче, але арешт нічого не дасть.
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17.12.2021 09:54 Ответить
НУ ВЫ САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ-- ИСТОРИЯ С ГОГИ КОТОРЫЙ ШВИЛИ КАК РАЗ ОПРОВЕРГАЕТ ЧТО ОСТАЛИСЬ--- ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ.... ОН СПОНКНУЛСЯ ВМЕСТЕ С ВОВОЧКОЙ ИМЕННО НА РЯДОВОМ КОТОРЫЙ НА ВИДОСИКЕ ТАК И СКАЗАЛ-- МНЕ НЕКОГДА В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ РАССМАТРИВАТЬ ЧЬИ ТО ФОТОГРАФИИ КАКИХ ТО ТАМ ПРЕЗИДЕНТОВ.... Я НА СЛУЖБЕ... МАЛО ТОГО- ЧТО ЭТО ГОВОРИТ ОБ ИСТИННОМ УВАЖЕНИИ ВОВЫ-- КАК ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА... ВЕРНЕЕ НИКАКОГО УЗНАВАНИЯ И УВАЖЕНИЯ.... МАЛО КТО ТО ТАМ БЕГАЕТ МЕЛКОЕ..А ЭТО ТИПА ПРЕЗИДЕНТА ОЙ ИЗВИНИТЕ..... НЕ УЗНАЛ ВАС.... так таких рядовых валом.. в армиии полиции спецслужбах органах власти исполнительных струткурах ТЕ кто и есть система структура винтики болтики гаечки выбросить из этой системы Президента и его Офис с Кварталом и страна не заметит потерю утрату бойца.. даже исчезнет КМУ и Рада и страна останется....и будут мгновенно по наитию созданы другие органы и структуры Комитеты Советы Кабинеты просто самоорганизация людей куда прийдут профессионалы политики дипломаты экономисты правовведы медики социологи просто толковые люди журналисты и прочие которые не по кумовству, или кто кого имеет в кровати и дает-- а по любви к стране (без патетики) по уму опыту связям в мире в своей сфере знаниям конкретике предмета и сферы направления сделает за месяц больше чем 500 бездельников сегодня протирающие штаны или юбки... у нас Порошенко ОДИН на себя потянет блок международных контактов внешнеполитического направления вот вам и закрыты все вопросы МИД МВФ Экономика дипломатия оброна отношения ЕС НАТО США и так далее один Турчинов это вкупе вам и оборона и производство и промышленность и все что связано с обороноспособностью страны... и так по всем направлениям уже давно есть новые и старые кадры которые встанут на любую площадку и начнут работать ПОВТОРЯЮ РАБОТАТЬ НА СТРАНУ А НЕ ПЛЕСКАТЬ ЯЗЫКОМ --КАК ПОМЕЛО...на местах такая же картина восстанут все в смысле привлекутся к работе волотеры их как то загнали в угол добробаты забыватсья как то стало уберут с авансцены всякий мотлох еврейских придурков будут пахать те кто будет пахать и пахал до этого... провести в стране надо будет с 10 курпнейших показательных судов посадив коррупционеров на максимальные сроки и пожизненно за экономические против страны воровство гоп стоп и прочее с полной конфискацией и вы увидите что сидят и мэры и министры и высшие чинуши и пару олигархов и судьи с райсуда до конституционного и рядовой и среднее и командование НПУ СБУ ГБР Прокуратура котроче нет священных коров и все будете удивлены как многие переоденут трусы на ходу в полете и вспомнят про законы неотвратимость наказания возмездия...а потом уже начнем вычистку наши с вами конюшни.... заменяя законы конституцию там где надо референдумами опросами всенародным обсуждением в прессе интернете проектов обсуждая каждую букву цифру слушая за и против и выписывая законы статьи в максимально компромисном варианте для страны...для всех сословий начиная с ммладенца и заканчивая стариками
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17.12.2021 10:34 Ответить
"НУ ВЫ САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ-- ИСТОРИЯ С ГОГИ КОТОРЫЙ ШВИЛИ КАК РАЗ ОПРОВЕРГАЕТ ЧТО ОСТАЛИСЬ--- ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ.... ОН СПОНКНУЛСЯ ВМЕСТЕ С ВОВОЧКОЙ ИМЕННО НА РЯДОВОМ КОТОРЫЙ НА ВИДОСИКЕ......." Люто плюсую
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17.12.2021 11:08 Ответить
Я не говорив що порядні звільнились -ВСІ до одного . Але , маючи знайомих серед діючих військових , своїх колишніх "однополчан" , роблю висновки на основі того про що вони мені розповідають . . В армію повертається - совок , і військовим це не подобається . Вони ( офіцерський склад ) все більше звільняються . Звісно , совок в армії був завжди , але з початком війни , почав потроху щезати , і це давало військовим надію . Але "клоуни" повертають все назад . А ще військових дуже смутить таке ведення війни , коли забороняють стріляти по ворогу ,, навіть у відповідь .
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17.12.2021 11:08 Ответить
💯%!!!
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17.12.2021 11:55 Ответить
Добродію "політолог" ...- а які більш "страшнішші" , от які ... наві що в воздух пукати ..., невще ще комусь щось незрозуміло , що беспредельщики забили на все та всіх ...
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17.12.2021 09:47 Ответить
це остання інфа, яку ти, 73/43%зебіл, вирішив за дорученням подляка оприлюднити?
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17.12.2021 09:59 Ответить
Керувати країною доручили клоуну , і вимагаєте від нього порядку .? .Ви при своєму розумі .?
Він робить те - на що вчився . Які до нього можуть бути претензії . Всі претензії до виборця - 73% .
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17.12.2021 09:48 Ответить
выбирали па-прикольно и смешного... а хотят по закону и умного-честного?
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17.12.2021 10:00 Ответить
яка беспека!?!?
Головний розвідник
живе в доиі "обнальщіка" з наркоторговцем та агентом ФСБ
Яка беспека??
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17.12.2021 09:49 Ответить
У нас є система підбора кадрів, серйозно?
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17.12.2021 09:49 Ответить
Є система. У владу беруть всіх кварталівських та їхніх родичів.
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17.12.2021 09:57 Ответить
маю надію, що представники правоохоронних органів/військових або сами заарештують всю цю зелену пиз..ту, або якщо мають хоч залишки гідності і самоповаги принаймі не будуть заважати людям коли вони прийдуть за ціми виродками.
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17.12.2021 09:50 Ответить
для таких действий нужно иметь мотивацию поболее ранней пенсии и баблишка за "решение вопросов"..
нужно быть державником и патриотом,у мусоров таких не пропускает система,а у военных пока не сформирована национальная элита..
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17.12.2021 09:57 Ответить
Тільки дострокові вибори. І жодних заперечень цьому
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17.12.2021 09:51 Ответить
але вспіти до того, поки ці діджиталізатори не замутили втілити електронні вибори...
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17.12.2021 10:01 Ответить
ох, боюсь, що не вийде.. А треба було б негайно провести...
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17.12.2021 10:04 Ответить
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17.12.2021 09:51 Ответить
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17.12.2021 09:52 Ответить
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17.12.2021 12:51 Ответить
Авкаков ,однако...
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17.12.2021 09:55 Ответить
Що, зебіл, ти вже закінчив курси залізничника, навчився стрілки переводити?
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17.12.2021 09:58 Ответить
Буданова треба знімати нах...
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17.12.2021 09:55 Ответить
Треба знімати головного клоуна.
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17.12.2021 10:01 Ответить
Клоуна як не крути вибрали люди, має вже відбути на манежі, а от всі ці призначання можна поламати.
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17.12.2021 10:02 Ответить
В Монтенегро прем'єр такий
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17.12.2021 10:01 Ответить
Не забывайте что против Украины работает мощнейшая в Мире Фейк пропаганда ********** и прочих Сикелевых,а таке СВР РАБссии,ФСБ РАБссии,ГРУ РАБссии и еще нескольких разведок,о которых Украина ничего не знает...типа банда Гопников специального назначения...
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17.12.2021 10:00 Ответить
Никакая пропаганда не подействует если человек думает головой,а не живёт поприколу.
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17.12.2021 10:31 Ответить
Правильные слова, но у нас "по приколу" живёт очень много народу, к сожалению.
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17.12.2021 10:56 Ответить
где их таких набраться в достаточном количестве на пост совке ?
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17.12.2021 10:58 Ответить
Мудрого - не одурити, чесного - не купити, мужнього - не зламати.
Роман Шухевич
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17.12.2021 12:52 Ответить
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки.
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17.12.2021 10:01 Ответить
а вибравши президентом клоуна розрахунок був на якийсь інший результат?.
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17.12.2021 10:01 Ответить
переглянув стрічку коментів... аж забавно, як 73/43%зебіли відхрещуються "я не я і не моя".
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17.12.2021 10:02 Ответить
Один ,вчера ,попытался пискнуть про семочко -посмеялась с жалкой попытки идиота )))
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17.12.2021 10:21 Ответить
Это будет на руку еще одному кроту - ермаку.
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17.12.2021 10:02 Ответить
Глава суда конституционного не косяк??? Все офицеры в Крыму не косяк? Гордон - патриот? У меня в Днепре частном секторе половина сепаров!!!! И что????
Потихоньку очищаемся!!!! Потихоньку!!!
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17.12.2021 10:02 Ответить
Не волай ,твоей зекрысе все равно кирдык)а ты очищайся ,не останавливайся
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17.12.2021 10:23 Ответить
В Украине президент Зеленский!!!! И он Президент!!А крыса твоя у тебя в голове , ну и в зеркале!!! Ты все перепутала онал с оралом!!!Дуреха!!
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17.12.2021 12:46 Ответить
))))))твоя зекрыса и о президента -обтекай ,зесрань
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17.12.2021 12:59 Ответить
обтекаю куда деваться от тебя!!!! Сри спокойно дальше , не зе и не срань!!!!! Жопу вытереть не забудь!!!
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17.12.2021 13:58 Ответить
"Нарив .." це не стільки Гогі чи інша зелена наволоч а передовсім сам Зеленський.
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17.12.2021 10:03 Ответить
про себе не забувай, зебіл!
Вони -"нарив"; а ти - гній!
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17.12.2021 10:08 Ответить
В Ютьюбе уже неделю читаю...власть в Укрине захватила Наркомафия...
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17.12.2021 10:03 Ответить
То есть когда през наркоман и постоянно требует дозы ,то власть не наркомафия захватила?зебилы такие дебилы...
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17.12.2021 10:26 Ответить
гоги зашкварил своего кореша ЗЕбеню сильнее, чем его могли зашкварить самые лютые враги, типа рошена.
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17.12.2021 10:07 Ответить
Так, "кроти" повсюду. Про це вже всі знають.Хотілося б почути щось конкретне про вихід із ситуації,бо скільки воду в ступі не товчи,вона нею і залишиться!
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17.12.2021 10:07 Ответить
тобі на Г+Г. І кожному такому зебілу - також, всім!
Там ваші черепки наповнюють.
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17.12.2021 10:18 Ответить
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17.12.2021 10:41 Ответить
від кого почути, від кротів??
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17.12.2021 10:25 Ответить
Гнать таких сук надо в ростов
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17.12.2021 10:09 Ответить
Який преЗЕдент, такі й "кадри". Тому що "какаяразніца"
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17.12.2021 10:10 Ответить
"вагнергейт" ,а чи то Буданов з Єрмаком, та Гогілашвілі,або татарови з портновими і т.д все це прорашистський негатив в першу чергу на тих,хто обирав президента "зе"а яка різниця"?
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17.12.2021 10:12 Ответить
Мне смешно , а когда за 30 лет не бьіло дурньіх кадровьіх решений ? Зеленский получил такую "систему" в наследство от папередников . Даже в условиях начала войньі делались такие назначения цельіх министров , что закачаешься ! И , наоборот , не назначались профессиональі и патриотьі : пример Гриценко один из показательньіх . Имхо
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17.12.2021 10:15 Ответить
Твоя зекрыса уже овоча давно переплюнула - массового похода во власть кацапов-наркоманов даже в свинособачии не наблюдается,а зекрыса сделал это в Украине
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17.12.2021 10:29 Ответить
а Україна все далі віддаляється від Європи.....
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17.12.2021 10:16 Ответить
Скока мечтателей на сайте- обхохочешься..
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17.12.2021 10:16 Ответить
Ага... жила-була 30 років прекрасна система підбору риго-кадрів ...і ось її підірвано

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17.12.2021 10:16 Ответить
Тупорылая ж ты зеленая казлина))))
Да твоя зеля - лучший!
Он уже яныка по зашкварам победил!!! Хотя этого невозможно было представить!!!!!!!!!
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17.12.2021 16:06 Ответить
Вот так может демократия ударить обратны концом, навыбирали!
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17.12.2021 10:28 Ответить
Секретуточка неоформленная... о какой гостайне речь ее просто нет.
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17.12.2021 10:44 Ответить
Меня уже больше пугает перспектива "услышать очередной громкий стук снизу" ... ( зеленые остановятся или будут "копать дальше" ? )
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17.12.2021 10:49 Ответить
 
 