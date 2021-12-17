Скандал с Гогилашвили может иметь более страшные последствия, чем "вагнергейт". Подорвана вся система подбора кадров и система госбезопасности, - Гарань

Скандал вокруг теперь уже бывшего заместителя министра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем "вагнергейт", он показал целый нарыв проблем во власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в Фейсбук, ссылаясь на свой комментарий "Телеграфу".

"Думаю, скандал вокруг теперь уже бывшего замминистра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем вагнергейт.

Потому что он показывает, что организация власти вокруг Зеленского прогнила. То, о чём мы знали частично и раньше, подтверждается. Нет никакой системы контроля за набором кадров. И никакой системы безопасности в отношении того, кто окружает Зеленского. Нет контрразведывательной деятельности. И это создает потенциальные условия для проникновения русских "кротов"", - сказал он.

Также он отметил, что в отношении "вагнергейта" были какие-то неясности: "Можно спорить – что было обосновано со стороны Офиса президента, что нет. Возможно, верховный главнокомандующий (как постоянно подчеркивает Зеленский) имел право принять политическое решение свернуть спецоперацию. И в ОП могли даже не комментировать всё, что имело к ней отношение. Сказать: идет война, мы ничего не комментируем касательно спецопераций. Но скандал раскрутился, прежде всего, потому что власть начала врать".

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"При этом остаются те или иные недоговоренные, непонятные моменты. Но теперь уже президент ссылается на секретность, что об этом не говорят. Хоть так следовало поступать изначально.

А то, что произошло с Гогилашвили – вскрылся целый нарыв.

И он не единственный.

Начало я вижу в ситуации с Шефиром, первым помощником президента. Он отказывается подавать декларацию на том основании, что не является государственным чиновником. Но, извините, он ведь первый помощник президента! Но оказывается, что формально продолжает работать в бизнесе. И возникает ряд вопросов. Как этот человек, официально не являющийся госчиновником, может иметь доступ к секретам высшего уровня? Как он может контролировать круг лиц, которые идут на прием к главе государства?

Далее. На каком основании комментарии от имени Офиса президента дает Подоляк – советник главы ОП, который тоже является внештатным сотрудником. Такого не было ранее. Чтобы комментарии внештатных сотрудников рассматривались как официальные сообщения от имени Офиса президента.

И, наконец, Гогилашвили. Человек, судя по видео, которые стали достоянием общественности, полностью неадекватный, "бык", "черт", оказывается на должности замглавы МВД. И сейчас, после скандала на блокпосту, вскрывается целый ряд моментов. Что он имел активные контакты в российском политикуме, российское гражданство. Да еще и является мужем помощницы президента Украины, которая присутствует на важных мероприятиях.

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Более того – оказалось, что она не является штатным сотрудником ОП. Тоже получает деньги в "Квартале", - заметил Гарань.

Политолог отметил, что при таких обстоятельствах, о какой системе безопасности здесь может идти речь: "Оказывается, что на самых высоких уровнях работают люди, получающие деньги в бизнесе, не подают декларации, и неизвестно, проходят ли спецпроверку".

"Ситуация с Гогилашвили доказала, что при Зеленском была подорвана вся система подбора кадров, система госбезопасности на высшем уровне.

Тут нельзя всё списать, как в случае со срывом спецоперации по вагнеровцам, на некие на политические решения, целесообразность, нецелесообразность. Мы видим явное нарушение закона, нарушение государственной безопасности.

Я не знаю, как на это отреагирует общественное мнение, рейтинги, которые так заботят Офис президента. Но с точки зрения нарушения закона это открывает ящик Пандоры", - резюмировал Гарань.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.