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Новости Политика Украины
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Рада сегодня заслушает Шмыгаля и планирует передать часть своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Шмыгаля и планирует передать часть своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Верховная Рада в пятницу, 17 декабря, во время часа вопросов к правительству заслушает доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по социально-экономической ситуации в Украине и мерам правительства по решению проблемных вопросов.

Согласно ему, парламентарии сегодня планируют также рассмотреть проект постановления №6406 "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, депутаты намерены включить в повестку дня и принять решение по проекту постановления № 6438, которым предлагается передать на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил 60 транспортных средств, которые сейчас обеспечивают деятельность парламента.

Народные депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта", №5641 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки" и №2064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине".

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К рассмотрению в первом чтении запланированы законопроекты №6051 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил", №6129 "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы".

Кроме того, к повторному рассмотрению с предложениями Президента предложены законодательные инициативы №5253-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий", №3475 "Об административной процедуре".

Повестка дня также предусматривает принятие решения народных депутатов о ратификации ряда международных документов.

Автор: Анастасія Потіха
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Во дебіли.
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17.12.2021 09:48 Ответить
А продолжения моратория на использование кассовых аппаратов для ФОПов когда рассмотрите?
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17.12.2021 09:49 Ответить
А шо, Гоги собі транспорт позабирали ?
У Альфи не вистачає броньованих автівок щоб розвозити по дитсадкам діточок квартальщиків ?
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17.12.2021 09:51 Ответить
Ті автівки надали США для розвідки, а Баканов додав Альфу. Там кажуть, що це була п'ята найбільш охоронювана особа в державі. Куди там Шифіру.
Мабуть, найкращий кокс мав.
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17.12.2021 15:46 Ответить
"планує передати частину свого автопарку Міноборони"

А шо там за авто: напевне Лексуси, Мерси...ото навоюємось.
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17.12.2021 09:55 Ответить
Яка Армія? Читай уважно - передають Міністерству і Генштабу - возити начальників по домам і на роботу, і ****** на дачі, "поляни", у посадки і сауни...
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17.12.2021 18:36 Ответить
Я так розумію,собі, під ялинку накупили нових, а "вбиті корчі " нехай тепер армія утримує.
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17.12.2021 10:30 Ответить
Еще бы,купили себе новые крузаки и прочий суперлюкс по завышенным ценам,а бэушный шлам на фронт,****** умудряются пиариться даже на подленьких поступках.
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17.12.2021 11:11 Ответить
 
 