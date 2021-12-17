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ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны

В ВС Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП.

Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти ремонтные предприятия входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром", генеральный директор которого Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.

Смотрите также: В Харькове модернизирован командирский танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВИДЕО

ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны 01
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Топ комментарии
+13
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 10:11
+6
Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
Андрій Павловський:
"Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
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17.12.2021 10:09
+6
Хоть что-то... Учитывая маразматическое закапывание денег в дороги и траты на лакейские телеканалы, когды нависла реальная угроза полномасштабного вторжения...
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17.12.2021 10:19
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Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 10:11 Ответить
не можна дівізіон "Нептун", а то ху@ло буде ображатися і не дасть Косоворотці подивитися в очі. Загнати б його хоча на неділю безвилазно на передову, то воно б знало як там без захисту під мінами і снарядами. А то приїде зі своїм начальником єлдаком, зроблять пару фоток і відосік, отримають "ксіву" учасника і в скоренько повертаються теплу ванну.
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17.12.2021 10:21 Ответить
может лучше буданова подсрачником? для начала...
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17.12.2021 10:07 Ответить
не звизди
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17.12.2021 10:20 Ответить
Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
Андрій Павловський:
"Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
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17.12.2021 10:09 Ответить
А що робить Миколаїв, Київ, Харків ?
На " Малишева" -- " Холодний Яр" -- а інші ?
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17.12.2021 10:10 Ответить
Польша закупила для своей армии больше тысячи дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а Украина отремонтировала аж три старых совковых железных коробки. Да уж. Есть чем напугать врага
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17.12.2021 10:14 Ответить
Та якби не порох, хріна б з два ця ЗЕлень щось би там відремонтувала! "Лідер нації", "потужний криголам" і просто "надверховний головком" пішки сходив на ті заводи і дав завдання директорам... Повторюсь - якби не порох...!!!
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17.12.2021 10:17 Ответить
Як бы нэ вин, возможно, не надо было бы их ремонтировать? Нашел героя.
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17.12.2021 10:21 Ответить
Це на якій мові? Зебільна?
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17.12.2021 10:25 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Два роки нічого не робили, а тут відремонтували БМП-1, яке пробивають кулі. А тачанки батька Махно не можна було відремонтувати? Де танки, САУ? Де Нептун, де Богдана?
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17.12.2021 10:18 Ответить
Хоть что-то... Учитывая маразматическое закапывание денег в дороги и траты на лакейские телеканалы, когды нависла реальная угроза полномасштабного вторжения...
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17.12.2021 10:19 Ответить
Якби воно розбиралося у військовій справі і переживало за Україну, то за два роки можна було створити декілька дивізіонів "Нептун", поставити їх в тому місці де їздять туди-сюди московити і декілька дивізіонів постійно рухомих, щоб не можна було вирахувати постійне місце дислокації - то і ***** не рипалось би. Але йому потрібно тільки рейтинг і другий термін президенства, зарило в асфальт всі гроші і дало можливість ворогу переозброюватися в тому числі і за рахунок України за бітум, який воно купувало.
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17.12.2021 10:26 Ответить
А щому про це ГУР розповідає , а не прес служба МО , чи Буданов вже танк для охорони своїх партнерів по свінгеру використовувати надумав ?
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17.12.2021 10:23 Ответить
Гур превращается в пресс службу? Больше нечем заняться? Я понимаю если бы сообщили сколько танков и бмп переброшено к нашим границам за последние два дня!!
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17.12.2021 10:26 Ответить
не уловил связи ГУР и укроборонпрома
давайте еще кто нибудь расскажет про полученную ьехнику. при условии что только за вчера два ведомства об этом сообщили
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17.12.2021 10:27 Ответить
А уявіть як буде виглядати свінгер партнери Буданова під охороною танка і бмп 🤭
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17.12.2021 10:38 Ответить
 
 