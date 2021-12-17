ВСУ получили модернизированные и отремонтированные на украинских заводах танки и БМП, - ГУР Минобороны
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В ВС Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП.
Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что эти ремонтные предприятия входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром", генеральный директор которого Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.
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Андрій Павловський:
"Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
На " Малишева" -- " Холодний Яр" -- а інші ?
давайте еще кто нибудь расскажет про полученную ьехнику. при условии что только за вчера два ведомства об этом сообщили