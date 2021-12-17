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Новости Политика Украины
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ВР (28729) телевидение (855) Рудик Кира (97) телеканал Рада (16)

Власть узурпирует контроль над телеканалом "Рада": договоренности о возвращении к предыдущему формату не выполняются, - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть узурпирует контроль над телеканалом

До сих пор продолжается заседание лидеров фракций и руководства Верховной Рады по телеканалу "Рада".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады глава партии "Голос" Кира Рудик.

"К большому сожалению, те договоренности, которые были достигнуты вчера, не выполнены. Вы видите, что телеканал "Рада" продолжает свою речь в том же формате, который был раньше. Мы считаем это совершенно недопустимым, ведь были договоренности между руководством парламента и оппозиционными фракциями о том, что будут придерживаться Регламента и положения о работе телеканала "Рада". Но мы видим, что власть, как не выполняет свои обещания, данные народу Украины, так же не считает необходимым выполнять обещания, которые дали оппозиции", - отметила она.

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По словам Рудик, "Голос" считает недопустимым то, каким образом сейчас власть узурпирует контроль над телеканалом "Рада".

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

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Свой канал за бюджетные деньги. ХитрО. Только вот нюанс: этот канал не смотрят даже зебобики. Но ведь деньги-то не шефировские, а зебобиковские. Но им все-равно, им светит 45 за газ, а тут какой-то телеканал, от которого ни тепло ни холодно.
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17.12.2021 10:18 Ответить
Ще й мертвечуківських журнашлюх прилаштували наріду на шию. Зеленмойскій ПЕРШИЙ, хто так бореться з мудрим нарідом за рахунок мудрого наріду. Навіть бандюковіч до такого не додумався. Можливо через те, що не був обрізаним.
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17.12.2021 10:28 Ответить
гроші - не зебобіківські, а наші з тобою, з держбюджету.
Якби зебобіківські - то це було би ще півбіди. то була би лише крадіжка лише одного телеканалу і передбаченої для нього частоти...
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17.12.2021 10:36 Ответить
да, я это понимаю. но уже привык не ассоциировать себя с ними, потому так и пишу. На самом деле, конечно, деньги наши, и 45 грозит всем нам, а не только отзебиленным идиотам.
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17.12.2021 10:40 Ответить
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17.12.2021 10:59 Ответить
Не правильно написано; за Конституцією - влада - це народ. А тут мова про представників народу, яким люди делегувала повноваження на певний термін. Якщо чиновники не дотримують присяги (яка базується на дотриманні Конституції), то це є прямий підрив конититуційного ладу. А за це має бути порушена кримінальна справа згідно ст. 109 Кримінального кодексу: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

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17.12.2021 10:30 Ответить
Влада узурпує контроль над телеканалом "Рада"... В Януковича аж нервовий зрив, напевно: а що, так можна було?
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17.12.2021 10:32 Ответить
Уряд країни надав телеканалу «Рада» на 2021 рік (тобто на 2 тижні)))) додаткові 17 млн грн.
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17.12.2021 10:52 Ответить
"Власть" - неподходящее слово, надо прямо говорить - ермак.
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17.12.2021 11:11 Ответить
А кто смотрит этот ПОЦовый канал????????????????????????
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17.12.2021 11:36 Ответить
 
 