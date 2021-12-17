Зеленский поблагодарил руководство Евросоюза и НАТО за "решительность и скоординированные действия" в противостоянии российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Евросоюза и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Благодарю лидеров государств Евросоюза и Североатлантического совета НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России относительно немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира."

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Североатлантический совет НАТО в связи с наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной выступил с заявлением, призвав Россию прекратить эскалацию.

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16 декабря Европарламент призвал Европейский Совет быть готовым без промедления ввести жесткие санкции, если Россия направит свою армию против Украины. Под санкционные ограничения должны попасть российские военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей.