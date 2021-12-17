Зеленский поблагодарил руководство Евросоюза и НАТО за "решительность и скоординированные действия" в противостоянии российской агрессии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Евросоюза и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Благодарю лидеров государств Евросоюза и Североатлантического совета НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России относительно немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира."
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Североатлантический совет НАТО в связи с наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной выступил с заявлением, призвав Россию прекратить эскалацию.
16 декабря Европарламент призвал Европейский Совет быть готовым без промедления ввести жесткие санкции, если Россия направит свою армию против Украины. Под санкционные ограничения должны попасть российские военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей.
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