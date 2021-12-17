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За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 14 человек, выявлено 1 385 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 14 человек, выявлено 1 385 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 385 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 318 881), зафиксировано 14 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7967).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 767 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 528 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 51 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 39 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 14 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7967). Среди них: 10 женщин от 60 до 87 лет, 4 мужчин от 52 до 82 лет.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 47 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 2 251 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 295 847)

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Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (283), Оболонском (192) и Дарницком (185).

Автор: Анастасія Потіха
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Вот упечь вас всех, причастных, за решетку, и глядишь, вирус испарится сам.
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17.12.2021 13:26 Ответить
 
 