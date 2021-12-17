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Новости Политика Украины
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СБУ (18690) энергетика (2036) Арахамия (956) отопительный сезон (475) Шмыгаль Денис (2322)

"Слуга народа" Арахамия о возможной остановке теплогенерирующих предприятий: Шмыгаль говорит, что никакого предупреждения от СБУ у него нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрашивал сегодня премьера Дениса Шмыгаля об информации СБУ о возможной остановке теплогенерирующих предприятий Украины.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я только что подходил к премьеру. Он говорит, что не понимает. Никакого предупреждения от СБУ у него нет. Говорит, что это какая-то информационная волна и что эта информация не соответствует действительности", - отметил нардеп.

Арахамия соглашается с тем, что в Украине есть энергетический кризис, как и во всей Европе.

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"Ситуация сложная, но не такая, как сейчас рисуют в СМИ", – добавил он.

Напомним, Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.
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Топ комментарии
+12
Незабаром вони всі повипадають.
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17.12.2021 11:02
+11
Зелені брешуть всі.
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17.12.2021 11:04
+9
Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%
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17.12.2021 10:59
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17.12.2021 10:57 Ответить
Ну короче, віслюк на концертах, а маладая ********* нічо не знає і не контролює. Стоп, нє, бабло контролюють.
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17.12.2021 10:57 Ответить
кловуни , абізяни і зрадники керують країною. астанавітє автобус, я вийду.
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17.12.2021 10:58 Ответить
Незабаром вони всі повипадають.
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17.12.2021 11:02 Ответить
Там, на самому початку, Верещучка ногою дригає?
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17.12.2021 11:11 Ответить
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17.12.2021 11:24 Ответить
То хто бреше? Хламідія, СБУ чи Шмигаль?
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17.12.2021 10:58 Ответить
Зелені брешуть всі.
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17.12.2021 11:04 Ответить
шмыга такое же пиз..ло как и абизяна.
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17.12.2021 10:59 Ответить
Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%
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17.12.2021 10:59 Ответить
Газ по 45 тоже ничо зайти должон
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17.12.2021 11:00 Ответить
І доляр по 80 грн.
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17.12.2021 11:02 Ответить
Доляр вже був по 80.
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17.12.2021 11:05 Ответить
був по 100
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17.12.2021 11:10 Ответить
Це про яку валюти ви зараз?
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17.12.2021 11:18 Ответить
це були вангування стосовно доляра на випадок якщо дехто програє вибори.
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17.12.2021 11:38 Ответить
По сто не бачив, а ось по 80 один авторитетний експерд тут вже пророкував ще в 16 році.

UA против рыг и ваты
30.11.2016 11:09
С 1 января доллар будет по 80.
http://censor.net.ua/comments/locate/8/417167/61886642
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17.12.2021 11:19 Ответить
"Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%"
Вы, наверное, поклонник Порошенко?
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17.12.2021 11:09 Ответить
А ви напевно наївний школяр або розумово обмежена особа (виборець зєлєнского), якщо вважаєте, що результат політичної діяльності оцінюється "поклонєніями".
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17.12.2021 11:12 Ответить
Не школяр, и не "виборець зєлєнского". Просто заметил, что поклонники сивочелого уверены - чем хуже в стране, тем лучше.
Странная парадигма для "патриотов".
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17.12.2021 12:12 Ответить
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17.12.2021 11:18 Ответить
Не впевнений
Їх лохторат плавно перетече до опожопи , з їх казками про доляр по 8 і дешевий газ
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17.12.2021 11:10 Ответить
А-а, ну тада ж всьо нормально і нєту ніякої загрози раз шмігаль не в курсі, що вугілля в країні ніх..я нема.
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17.12.2021 11:01 Ответить
Скоро мы все выясним кто звиздит!
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17.12.2021 11:02 Ответить
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17.12.2021 11:02 Ответить
Такакаяразніца? Головне- поржать !!!

"Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу": сміявся із жартів про себе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж"
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17.12.2021 11:07 Ответить
Кожен день заходиш читати новини, раньше це якось нудно було, скандалів мало, президент працює, рада голосую законопроєкти і все монотонно. А зараз? кожну добу зашквар або сенсація або сенсаційний зашквар) Ну все як нам обіцяли "хоть паржем") Ржите) или не смешно уже?
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17.12.2021 11:09 Ответить
можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. -Казала Настя Як удасьться. Буде зима тепла-палива вистачить і зупинки теплогенеруючих підприємств не буде. Буде зима холодна-палива не вистачить і зупинка теплогенеруючих підприємств буде.
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17.12.2021 11:10 Ответить
а може зовсім ту зиму скасувать?
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17.12.2021 11:27 Ответить
Шмигаль брехав, що і боргів перед військовими немає, назвав це фейком.

Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/n3287681
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17.12.2021 11:10 Ответить
Ждем комментарий Тищенка...
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17.12.2021 11:11 Ответить
О,проверенная схема зесрани -натрындеть,что "мне никто ничего не сообщал лично!где бумажка ???",но возле гиляки это не прокатит)
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17.12.2021 11:15 Ответить
"Я тільки що підходив до прем'єра. Він каже що не розуміє". У меня всё, всё что надо знать о власти клоунов.
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17.12.2021 11:20 Ответить
Т,е сидит такой себе чувачок Шмыгаль, и не знает-естьту него вугилля или нет, пока ему Абрахимия и СБУ не скажут
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17.12.2021 11:47 Ответить
А сам він ні х...ра не знає! Чи для цього потрібно попередження СБУ?
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17.12.2021 12:00 Ответить
А у чорта баканова агрохимия не хочет спросить об этом?
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17.12.2021 12:29 Ответить
Шмигаль перед тим був начальником Бурштинської ТЕС і не міг не знати що і як відбувається в цій сфері навіть без СБУ. Бездіяльність рівнозначна диверсії.
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17.12.2021 13:08 Ответить
"Я питав, Шмигаль не розуміє", "Ситуація не така складна як описують". Ситуація набагато складніша , навіть катастрофічна - якщо "премєр не розуміє". В загалі із слуг блазня хтось, щось розуміє?
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17.12.2021 13:10 Ответить














солома


@elnazaro777

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13 ч



Карл Волох ФБ Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший *...і яким дивом Україна ще досі існує
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17.12.2021 13:26 Ответить
Цена газа для теплогенерирующих организаций - 30 грн.куб.!
Расчетная цена Гигакаллории тепла 7 080 грн.без НДС. (сейчас 1300грн).
Народ способен платить 10 000грн за отопление трехкомнатной квартиры или 7 за однокомнатную?
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17.12.2021 13:41 Ответить
ахламонская обзяна дурика корчит.
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17.12.2021 18:44 Ответить
 
 