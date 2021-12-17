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Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает основным провалом работы парламента в этом году является то, что депутаты не успели проголосовать законопроект о накопительной пенсионной системе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР в пятницу.

"Это касается всех вас, а не пенсионеров. Те, кто уже на пенсии, фактически ничего от этого не выиграют. А вот люди, которые сейчас работают, должны получать в будущем нормальную пенсию", - отметил нардеп.

Арахамия привел пример, как работает накопительная пенсионная система в Америке: "Я в 2004 году работал в США. Когда я впервые пришел на работу, мне говорят: "Вот твой пенсионный счет, сколько будешь сбрасывать? Я спрашиваю: А как это работает?" Вот сколько ты сбросил, работодатель должен удвоить эту сумму.У вас есть такое естественное желание сначала взять с работодателя как можно больше.Но от себя тоже надо "отщелкнуть". Каждый месяц вы можете это менять. Фактически потом идет такой и реальном времени расчет, в зависимости от ваших вкладов, сколько будете получать в будущем, когда выйдете на пенсию. В США, кстати, эти средства можно инвестировать в недвижимость, акции и прочее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о возможной остановке теплогенерирующих предприятий: Шмыгаль говорит, что никакого предупреждения от СБУ у него нет

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Зате ж розглянули про канал "Рада".
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17.12.2021 11:07
+7
Найбідьший провал відбувся у 2019 році. А це плісняві наслідки того провалу.
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17.12.2021 11:09
+6
Это счастье, а не провал, хоч туда не успели влезть.
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17.12.2021 11:23
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Зате ж розглянули про канал "Рада".
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17.12.2021 11:07 Ответить
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17.12.2021 11:08 Ответить
Найбідьший провал відбувся у 2019 році. А це плісняві наслідки того провалу.
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17.12.2021 11:09 Ответить
як би було менше корабельних сосен то може і встигли б
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17.12.2021 11:14 Ответить
У вас вообще то две недели ещё
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17.12.2021 11:14 Ответить
ніт... не вгадали.... вони пішли вже на канікулв до 24 січня 2022 року
класно, да?
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17.12.2021 11:22 Ответить
Вы идиоты и наркоманы.
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17.12.2021 11:15 Ответить
Слава Світлим Богам,що у вас недоумків цього не вийшло.Бо там фонди передаються приватним фондам, які по цьому закону жодним чином не відповідають в разі закриття.
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17.12.2021 11:19 Ответить
Это один из провалов СН
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17.12.2021 11:20 Ответить
Это счастье, а не провал, хоч туда не успели влезть.
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17.12.2021 11:23 Ответить
зато на концерт 95 шмартала успели сходить
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17.12.2021 11:27 Ответить
та вся ваша монобільшість - це один суцільний провал українського парламентаризму
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17.12.2021 11:30 Ответить
Всё время потратили на закон об олигархах, аналогов которому нет ни в одной стране мира.
Я прям счас слышу как рыдают Бени, Ахметки, Фирташи и другие.
Плачут бедные. От смеха
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17.12.2021 11:52 Ответить
Это очередной будничный провал...
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17.12.2021 12:10 Ответить
На хрен вы нам такие "хорошие" нужны. Проверить Арахамию ,нет ли у него российского гражданства!!!
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17.12.2021 14:12 Ответить
Не переживай---не бритый! Накапливать нечего, а скоро и не кому будет. Правда успеем кое кого за это как неликвид---ликвидировать, по ликвидной цене. В смысле не сжигая присыпать мусором в овраге!
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17.12.2021 14:40 Ответить
 
 