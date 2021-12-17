За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - "Опендатамедиа"
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За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал "Опендатамедіа".
"В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся украинцев домой, было на 80 тыс. больше, чем выехавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.
"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", - подчеркивается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Сразу мысль - А как народ?"
Але "стидліво умолчалі", що це буде за кордоном.
Поки бабця чалапає на вибори , внучок втікає за кордон не бачачи ні перспективи ні майбутнього в бабусиному виборі .
Україна чекає на вибори в смартфоні , щоб і молодь могла проголосувати , а не емігрувати . Молоді люди не будуть шастати по дільницях і гаяти час в ковідних чергах , де пчихають тифусом і заразою .
Мы добивались большего.
Экономика сокращается, сокращаются рабочие места и, глядя на авторитарное наркоманское шапито у власти, люди не видят никаких перспектив построить цивилизованную страну западного образца, поэтому покидают Украину.
За все лайно , яке відбувається зараз в краіні ,несе відповідальність
найвеличніший ************ , якого обрали любителі , ги ги ги повеселитись і жити на халяву!!
ЦЕ ВЖЕ ПОКРАЩЕННЯ ?
Тепер структура міграції змінилася. От мої сусіди по сільскому маєтку. Один раніше їздив в Москву на заробітки - тепер працює у Польщі, отримує набагато більше. Другий працював у Чехії - тепер в Києві, отримує так саме, але без ковідних проблем та дозволів на роботу. З Греції сусідка повернулась - там економічний спад. В Іспанії як працювали ще сусіди, так і працюють - тут діти вже дорослі. Ще подалі - у Франції, в будівельній фірмі. А будиночки усі побудували гарні, куди там моєму... Отака політична економія виходить.
Як тільки економіка у нас пожвавиться вільні люди зроблять свій вільний вибір. Слава Україні!