За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - "Опендатамедиа"

За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал "Опендатамедіа".

"В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся украинцев домой, было на 80 тыс. больше, чем выехавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", - подчеркивается в сообщении.

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