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боеприпасы (1939) оборона (1539) техника (1542) ВСУ (5154) Шмыгаль Денис (2322)

В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2021 году получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения и 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатывают ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получены два патрульных катера.

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Топ комментарии
+14
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 11:37
+9
Конечно это военная тайна. Но хотелось всё таки знать сколько из тех 2 тыс. ракет---сигнальные для ручных ракетниц?
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17.12.2021 11:35
+8
Вовочка - манкурт предатель.
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17.12.2021 11:54
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Потрібна високоточна зброя.
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17.12.2021 11:31 Ответить
Конечно это военная тайна. Но хотелось всё таки знать сколько из тех 2 тыс. ракет---сигнальные для ручных ракетниц?
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17.12.2021 11:35 Ответить
Зразки Озброення -це добре .
треба зробити єкспериментальну лабораторіїю та пробувать на фронті всі зразки українських партнерів .
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17.12.2021 11:35 Ответить
Але для цього треба вичистіть всіх кротів !!!!
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17.12.2021 11:36 Ответить
Для чого? Нехай лапті знають і баяцца.
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17.12.2021 11:45 Ответить
если всех кротов из ОП вычистить, там только одна уборщица останется.
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17.12.2021 12:23 Ответить
Але є маленьке але.
ЗеВофка так і не зміг, в цьому році, заглянути в дупу Пуйлу хоча так старався, так старався.
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17.12.2021 11:35 Ответить
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 11:37 Ответить
Вовочка крадун?
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17.12.2021 11:47 Ответить
Вовочка - манкурт предатель.
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17.12.2021 11:54 Ответить
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17.12.2021 12:06 Ответить
Volodymyr Ariev

1 год ·



Те, що ви зараз прочитаєте - ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.

Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.

Отже:

Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!

Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО.

А який стан у України, серед іншого, зрозуміло з цієї відповіді Міністерства Оброни.


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17.12.2021 11:38 Ответить
2000 ракет для реактивной артилерии? это практически ничего.... в одной Новобогдановке кацапы подорвали 500.000 ракет.
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17.12.2021 11:38 Ответить
Не только, там и 300-400 ракет РК-2
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17.12.2021 12:07 Ответить
Из них наверно джавелинов до1 тыс
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17.12.2021 12:22 Ответить
Фантазер....Чего бы вам ишо рассказать?! Ну шоб зашквары перебить!
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17.12.2021 11:57 Ответить
Так ты расскажи сколько вы дизельного топлива закупили для Армии,марзота брехливая...
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17.12.2021 11:59 Ответить
Ну да,15 числа из США прибыл очередной подарок от Мистера Джавелин...кажуть шо партия большая от Пентагона...
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17.12.2021 12:07 Ответить
Джавелін -це дротик українською.
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17.12.2021 12:20 Ответить
Шмигаль, ти брешеш так що вже не знають люди де правда. Після Майдану не буде часу все перевірити і можуть бути несподіванки.
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17.12.2021 12:18 Ответить
Збройні сили цього року отримали понад 3 тис. основних зразків озброєння, - сказав Шмигаль. Джерело: https://censor.net/ua/n3305777
Невже Шмигаль сам особисто всі гранати рахував?
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17.12.2021 12:19 Ответить
Майже з язика зняли- я про ті шалені 3,5 млн. артилерійських набоїв...
це в яких ящиках вони помістилися?!
1000шт в одному...дійсно буйна фантазія...але хто перевірить...
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18.12.2021 00:09 Ответить
З таким урядом ми скоро переженемо Америку))
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17.12.2021 13:10 Ответить
 
 