В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2021 году получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения и 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатывают ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получены два патрульных катера.

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