В этом году ВСУ получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2021 году получили 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения и 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн. единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатывают ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получены два патрульных катера.
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треба зробити єкспериментальну лабораторіїю та пробувать на фронті всі зразки українських партнерів .
ЗеВофка так і не зміг, в цьому році, заглянути в дупу Пуйлу хоча так старався, так старався.
1 год ·
Те, що ви зараз прочитаєте - ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.
Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.
Отже:
Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО.
А який стан у України, серед іншого, зрозуміло з цієї відповіді Міністерства Оброни.
Невже Шмигаль сам особисто всі гранати рахував?
це в яких ящиках вони помістилися?!
1000шт в одному...дійсно буйна фантазія...але хто перевірить...