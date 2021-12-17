Разумков об изменении концепции телеканала "Рада": Потом с этим будут разбираться правоохранительные органы – как это так и откуда взялись эти деньги

Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что сегодня пытаются сделать телеканал "Рада" ручным.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Разумкова, это делается для того, чтобы телеканал показывал только одну позицию.

"Это точно не правильно. Позиция в СМИ должна быть объективной и беспристрастной. Когда я был председателем Верховной Рады, то никогда не вмешивался в редакционную политику телеканала "Рада". Я очень надеюсь, что действующему руководству Верховной Рады хватит здравого смысла таким не заниматься", - подчеркнул он.

Разумков поинтересовался, почему на сегодняшнюю концепцию телеканала "Рада" выделили 9 млн грн.

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"Я думаю, потом будут разбираться и правоохранительные органы, как это так и откуда взялись эти деньги, и почему телеканал "Рада" сегодня фактически нарушает и постановление Верховной Рады об освещении работы, и свой устав по поводу того, сколько он должен производить сам, сколько покупать контент у других поставщиков. Но сейчас точно неправильный подход", - отметил политик.

Разумков соглашается, что нужно было выделить определенные средства телеканалу "Рада", о чем он неоднократно обращался с предложением, потому что нужно было закупить новое оборудование для более качественного освещения работы Верховной Рады.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

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