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Новости Политика Украины
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Разумков об изменении концепции телеканала "Рада": Потом с этим будут разбираться правоохранительные органы – как это так и откуда взялись эти деньги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об изменении концепции телеканала

Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что сегодня пытаются сделать телеканал "Рада" ручным.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Разумкова, это делается для того, чтобы телеканал показывал только одну позицию.

"Это точно не правильно. Позиция в СМИ должна быть объективной и беспристрастной. Когда я был председателем Верховной Рады, то никогда не вмешивался в редакционную политику телеканала "Рада". Я очень надеюсь, что действующему руководству Верховной Рады хватит здравого смысла таким не заниматься", - подчеркнул он.

Разумков поинтересовался, почему на сегодняшнюю концепцию телеканала "Рада" выделили 9 млн грн.

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"Я думаю, потом будут разбираться и правоохранительные органы, как это так и откуда взялись эти деньги, и почему телеканал "Рада" сегодня фактически нарушает и постановление Верховной Рады об освещении работы, и свой устав по поводу того, сколько он должен производить сам, сколько покупать контент у других поставщиков. Но сейчас точно неправильный подход", - отметил политик.

Разумков соглашается, что нужно было выделить определенные средства телеканалу "Рада", о чем он неоднократно обращался с предложением, потому что нужно было закупить новое оборудование для более качественного освещения работы Верховной Рады.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

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Поумнел типа? Чувствуешь пятой точкой что "мочить" там "величайший" будет и тебя родимого? За что боролся ...
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17.12.2021 12:06 Ответить
Який правильний пацан. На царство його!
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17.12.2021 12:08 Ответить
На царство. В три-девяте царство царьом.
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17.12.2021 12:16 Ответить
на коляку його
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17.12.2021 20:26 Ответить
Зачем трансформировать канал РАДА во что-то еще? Тем более, что в Megogo у меня уже есть один Kvartal.TV
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17.12.2021 12:18 Ответить
Парадок ! Там редактора и журнашлюхи с закрытых каналов Мертвечука!
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17.12.2021 12:35 Ответить
Вчера на Плюсах Порошенко пьяным сделали, когда он в эфир ворвался и не дал вражине упырю Гетьманцеву насладиться "теплой ванной" придворных мартышек Банковой.
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17.12.2021 12:37 Ответить
 
 