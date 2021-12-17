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Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планируется вывести из эксплуатации в 2031 году, - командующий ВМС Неижпапа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Флагман ВМС

Корвет "Владимир Великий" может прийти на замену кораблю "Гетьман Сагайдачний", который в 2031 году планируется вывести из состава Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "АрмияInform".

"От нас есть предложение его (корвет "Владимир Великий", – ред) достроить. Почему? Потому что мы учитываем, что он будет переименован в класс "фрегат". Ведь потенциал этого корвета, который был заложен еще в 2010 году, начиная от размера "К комплекту вооружения, которое должно быть на нем установлено, отвечает кораблям класса "фрегат". Во время его строительства мы сможем использовать технологии и технические решения, которые используются в строительстве корвета ADA", - сказал он.

"Поэтому, он сможет прийти на замену нашему флагманскому кораблю "Гетьман Сагайдачний", который в 2031 году планируем вывести из состава ВМС ВС Украины", - добавил Неижпапа.

Также читайте: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Автор: Анастасія Потіха
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Можно и мерседес А класса назвать лимузином. Потенциал позволяет - шофер и один пассажир помещаются.
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17.12.2021 12:41 Ответить
не тяните! старайтесь ребята, давай в 2022!
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17.12.2021 12:47 Ответить
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17.12.2021 12:49 Ответить
Турция по заказу МО Украины строит Корвет...,сразу после НГ Эрдоган прилетит в Киев...,для координации действий...,такое сухое сообщение прислало турецкое информагенство Анадолу...
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17.12.2021 12:53 Ответить
Вовочка великий, звучит не плохо. Черное море с облегчением вздохнуло.
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17.12.2021 13:30 Ответить
Фрегат "Айкос".
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17.12.2021 15:07 Ответить
 
 