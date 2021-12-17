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Новости Политика Украины
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Первые результаты борьбы с олигархами будут с февраля. У вас будет много положительных новостей, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первые результаты борьбы с олигархами будут с февраля. У вас будет много положительных новостей, -

Борьба с олигархами – это вопрос 2022 года.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР в пятницу сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У вас будет много положительных новостей. Не хочу анонсировать намерения. Хочу анонсировать результаты", - отметил он.

По словам нардепа, с олигархами в следующем году "будет много всяческих событий".

Читайте также: Коломойский не будет платить 4,7 млрд грн штрафа, плюс ему подарили 800 млн грн в год от ренты на руду. Как вам деолигархизация? - ЦПК

"Будем отчитываться по результатам. Первые будут с февраля", - заметил Арахамия.

Руководитель фракции "СН" подчеркнул, что власти предлагают урегулировать вопросы влияния олигархов на политику, экономику и общество с помощью антимонопольного, антитрастового законодательства, Уголовно-процессуального кодекса и всех возможных государственных инструментов.

Также читайте: "Плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" - снизили, - нардеп о законопроекте №5600
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Топ комментарии
+27
Я боюсь що в лютому Архамія, та і пів партії СН на чолі з Зеленським можуть бути вже в бігах
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17.12.2021 12:34
+20
Первый помощник президента(Шефир) занимает официальную госдолжность без оформления - ни трудовой, ни деклараций, ни присяги, ни ограничений по олигархам. Зебилье, вот вам первая положительная новость, и не надо ждать февраля.
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17.12.2021 12:37
+16
Ворог на кордоні, бюджет весь в дирах, опалення під загрозою, а ціль зебілів - Порох.
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17.12.2021 12:50
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Я боюсь що в лютому Архамія, та і пів партії СН на чолі з Зеленським можуть бути вже в бігах
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17.12.2021 12:34 Ответить
Твої б слова , та до бога. Щоб якщо збрехав, так і відразу в пекло. А чи правда? Один шанс із ста, чи з тисячі.?
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17.12.2021 12:44 Ответить
Из миллиона ...
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17.12.2021 12:46 Ответить
- Вы хотите выйти - идите уже!
- Но нам с той радости одни убытки.(с)
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17.12.2021 14:41 Ответить
Яник здавався непохитним, а його команда сильною.
А Віслюк вже давно переплюнув Яника по грабуванню країни.
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17.12.2021 12:52 Ответить
Это уже проблемы скидунов.
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17.12.2021 12:51 Ответить
Снєсуни довольні.
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17.12.2021 12:52 Ответить
А я не боюся. Я надіюся. 😊
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17.12.2021 13:11 Ответить
поки будемо чекати коли ця тупозелена шобла піде в біга, в біга може податися вся країна.
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17.12.2021 15:08 Ответить
появятся два новых Зелигарха..
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17.12.2021 12:34 Ответить
Це буде "інтересне рішення", щось схоже на мутацію.
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17.12.2021 13:04 Ответить
Зеленые удавятся?
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17.12.2021 12:35 Ответить
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17.12.2021 13:24 Ответить
Первый помощник президента(Шефир) занимает официальную госдолжность без оформления - ни трудовой, ни деклараций, ни присяги, ни ограничений по олигархам. Зебилье, вот вам первая положительная новость, и не надо ждать февраля.
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17.12.2021 12:37 Ответить
Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон "Сватов" от "95 квартала". Вот вам, зебилье, и вторая приятная новость. так сказать, между первой и второй промежуток небольшой. Их много, форума не хватит. Но, думаю, даже до самого упоротого зебила, должной дойти, что он зебил.
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17.12.2021 12:40 Ответить
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17.12.2021 14:09 Ответить
Оказывается весь єтот лютый трєш еще не результат! Все у страны впереди! Снимать срочно надо всю эта камарилью!
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17.12.2021 12:38 Ответить
а как насчет борьбы с агентами ФСБ в окружении президента ??? .. когда результаты ??
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17.12.2021 12:38 Ответить
Они там все агенты ФСБ. Только звания разные.
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17.12.2021 12:39 Ответить
сЦАРЬ ХОРОШИЙ ,бояре плохие ?********** ИУДА ,крот и мразь! ПО УКАЗКЕ ФСБ ПОРНОШУТ НАЗНАЧИЛ ВСЕХ КРОТОВ И КРЫШУЕТ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ и работу против , интересов Украины !!!
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17.12.2021 15:25 Ответить
Десь це я вже чув. Весна прийде саджати будемо 😁
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17.12.2021 12:40 Ответить
Обещалкины.
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17.12.2021 12:48 Ответить
Та воно меле справжню абракадабру. 😁 Без змісту. Цілковито абсурдну. Ось наприклад: "Хочу анонсировать результаты", - отметил он." Це як? Якщо анонс - то це попереднє оголошення. Якщо результат - то це наявний факт. Як можна анонсувати наявний факт? Дебіл!!!! Як і ті, хто це слухає.
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17.12.2021 13:15 Ответить
Если я правильно понимаю, то "каждый из нас -- олигарх"
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17.12.2021 12:41 Ответить
Зебаранов постригут точно.
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17.12.2021 12:43 Ответить
Ох... Если б только этих баранов...
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17.12.2021 12:45 Ответить
А інших баранів стригти не будуть?
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17.12.2021 12:45 Ответить
бараны только те,кто проголосовал за зекрысу -остальные люди
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17.12.2021 13:10 Ответить
А людей стригти не будуть. ? Я за них то не головував, але ж стрижуть.
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17.12.2021 13:19 Ответить
Как в старом советском анекдоте:

...кто-то там с трибуны парт-съезда вещает:
-- В следующей пятилетке мы будем жить еще лучше!
Вопрос из зала:
- А мы?
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17.12.2021 12:44 Ответить
зачем февраль? игорьвалеричь уже и сейчас вполне себе на позитивчике.
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17.12.2021 12:44 Ответить
арахаміЄ- іди розсміши "коміка" ....- кому ти горбатого ліпиш ..., борцун гребаний...
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17.12.2021 12:45 Ответить
Неужели Беню посадят.
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17.12.2021 12:46 Ответить
Разве что в какое-то кресло поудобнее...
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17.12.2021 13:09 Ответить
В лютому ж ***** нападе, нє?. Тоді не до олігархів буде.
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17.12.2021 12:47 Ответить
до лютого зепутати такого ще начудять, що всi обiцянки ара-хама-йi просто забудуться.
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17.12.2021 13:08 Ответить
Ворог на кордоні, бюджет весь в дирах, опалення під загрозою, а ціль зебілів - Порох.
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17.12.2021 12:50 Ответить
Порошенко просто полезно посидеть несколько месяцев, обдумать все его договорняки после Майдана, с этими Ахметовыми, Медведчуками, Кернесами, Трухановыми и прочей сволочью..
К чему все это привело..
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17.12.2021 12:55 Ответить
Є щось не з передвиборчих методичок? Чи пліснява настільки жадібна, що і на цьому економить?
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17.12.2021 13:01 Ответить
Та ні, мозок просто не працює. А з кремля нових не надсилають, кажуть, по старих щоб подлякові боти працювали а то нєфік.
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17.12.2021 13:13 Ответить
Кому надо посидеть пару месяцев ,то тебе -чтоб в следущий раз поднимал сраку,шел на выборы... и даже не думал голосовать за прокацапскую,наркоманскую зепадаль,в воюющей стране
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17.12.2021 13:13 Ответить
так я и проголосовал за порошенко во 2-ом туре, в 1-ом за Кошулинского
Так что мимо
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17.12.2021 13:15 Ответить
Ну молодец...просто я только одного сввободовца знаю,который ходил на второй тур и проголосовал не за зекрысу -подавляющее большинство ваших просто не голосовали ,чем помогли зеубожеству выиграть
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17.12.2021 13:21 Ответить
Эх Валерия - знала бы ты каких моральных мук это стоило мне и еще пару моим друзьям пойти и проголосовать за это убожество.., и все за ради неньки Украины, потому что понимали что Зе это вообще конченное ЧМО..
Возвращались с голосования молча - как будто нас в дупы трахнули..
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17.12.2021 13:30 Ответить
Порошенко самый умный и продуктивный президент Украины ,на сегодняшний момент.А вот вот Кошулинский -это был бы дилетант на посту президента -лучше конечно зекрысы на много,но все должны быть на своем месте
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17.12.2021 13:39 Ответить
Пані Валерія, не голосував він за Пороха. Свистить, як ...
Тема "хламідія", а він Порошенка поносить.
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17.12.2021 13:57 Ответить
Щось, як для свободівця, у вас сильно зебільні закиди.
І про "Свободу".
Де вона? Де реакція на безкінечні зашквари з закупівлею електроенергії, проваленим оборонзамовленням, "вагнергейтом", "пандорою", днем народження дерьмака, гогі-левченко-будановим і тд., і т.п.?
Тиша ...
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17.12.2021 13:51 Ответить
ти забув про вбивство брата, зебіл
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17.12.2021 13:41 Ответить
для меня лично, что зебилы, что порохофанаты это одна куча дерьма..
- Вечно ищущие себе лидеров-пидоров, как овцы которым нужна собака что бы их пасти
Вот такие фанаты трусы воруют с гримерок у своих кумиров..
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17.12.2021 13:51 Ответить
"Ти особєнний мальчік", говоріла тєбє твоя мама?
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17.12.2021 13:57 Ответить
Судячи по образам, це ватан- провокатор. Мета- змусити зчетитися проукраїнські сили.
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17.12.2021 14:09 Ответить
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17.12.2021 12:58 Ответить
Арахамчік це - Гогашвілі ("Іпало року") тільки вид з боку.
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17.12.2021 13:01 Ответить
Повторюсь, но дурень думою багатіє
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17.12.2021 13:01 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍💚💚💚
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17.12.2021 13:02 Ответить
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17.12.2021 13:08 Ответить
Бабуин гнуснявого зебила кудахтает уже две недели о каких-то великих результатах в 2038 году
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17.12.2021 13:04 Ответить
Невже весь пліснявий кодлан, разом з хазяями, вирішили явку з повинною влаштувати? Оце то номер!

40%-ва маржа : стало відомо, скільки Давид Арахамія заробляє на постачанні електроенергії з Білорусі
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17.12.2021 13:06 Ответить
Значит, минимум 8 лет, коту под хвост. Ну, с февраля, так с февраля. Подожду.
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17.12.2021 13:08 Ответить
Вой на болотах уже нейчас нескинченний.Гичка вие.
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17.12.2021 13:09 Ответить
Только полных ублюдков устраивает,что глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры
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17.12.2021 13:16 Ответить
вам же казали: приходьте завтра!
а ви прийшли сьогодні
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17.12.2021 13:11 Ответить
А що, ще позитивніших?! Блін, аж страшно стає...
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17.12.2021 13:11 Ответить
Доборетесь так що рижий просто на просто зупинить свої електростанції. А що ? "Зельоних денег не дали ? Не дали ! Вот и сасите електричество у зели и бени ...."
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17.12.2021 13:11 Ответить
С интересом жду чё они опять отчебучат. С ещё большим интересом жду, как они после этого будут оправдываться.
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17.12.2021 13:12 Ответить
Где-то я это уже слышал .... Вспомнил
"Всё - решено ! Занимаюсь спортом С ПОНЕДЕЛЬНИКА ! " ( вот только с какого - пока не определился ... )
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17.12.2021 13:13 Ответить
на самом деле это значит, что "Г+Г","Дом" и "Рада" будут натягивать позитив на глобус Украины. банальный ход - узурпация медиа-ресурсов...
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17.12.2021 13:14 Ответить
Ну сейчас только пенсионеры смотрят ТВ мне кажется, я года 4 не смотрю, и знакомые мои не смотрят, у некоторых и нет ТВ за ненадобностью.
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17.12.2021 13:16 Ответить
Цю балакуючу мавну навіть коментувати не хочеться.
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17.12.2021 13:16 Ответить
Хі-хі-хі - ха-ха-ха. Для кого ці казочки? Ви краще ще Бені віддайте те, що він ще побажає, па то конверти схуднуть. І про себе любимих, не забудьте. Як електроенергія з білорусі, зробила Мамамію вже олігархом?
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17.12.2021 13:19 Ответить
Шо, неужели газ для 73% будет пописят за куб?
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17.12.2021 13:23 Ответить
Ага
"Нафтогаз" не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, - Вітренко. ВIДЕО
 Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.
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17.12.2021 13:33 Ответить
Невже баригу все-таки посадять? Разом з ахметом, коломойським, пінчуком, фірташем і рештою кровососів.
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17.12.2021 13:25 Ответить
Де ж ви такі беретесь?
ВАЗеленський списав 100 млрд грн боргів за газ тепло і воду. Частина з яких (70%) - борги групи облгазів і постачальників газу Дмитра Фірташа.
І бабломойського з пінчуком та ахметкою не образив.

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17.12.2021 13:43 Ответить
Зеленый должен уйти. Сам. Уйти, как полный бездарь!
Уйти, пока не поздно. Не для него… Пока не поздно для Украины!
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17.12.2021 13:28 Ответить
И в этом ему необходимо помочь, и не забыть напомнить ему забрать про Весь свой моносброд !!
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17.12.2021 13:31 Ответить
Ишь ты как грозно !? Хамия пужает обывателей суровой борьбой с некими "олигархами"... Список последних держат в тайне. Надо бы узнать у вовкиной секретарши кого наметили первым..... Неужели Рокфеллера?
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17.12.2021 13:28 Ответить
а що, пєрєварота нє будєт?
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17.12.2021 13:32 Ответить
Лично для меня борьба с олигархами, коррупцией и мафией будет видна тогда, когда в Украине Ермак, Ара,Корниенко и Стефанчук будут сидеть в тюрьме причем хорошенько побитые. Тогда можно сказать, что действительно началась борьба с олигархами. А когда Ара марионетка олигархрв, а возможно и спецслужб РФ бегает по телеэфирам и нагло выпучив глаза брешет на каждом слове, то ничего еще не началось.
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17.12.2021 13:32 Ответить
Февраль, новости:
результате борьбы с олигархами полегли 20% ФОПов."
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17.12.2021 13:34 Ответить
все ваши результаты , дурно пахнут
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17.12.2021 13:35 Ответить
"Ожидать нападения рф стоить в конце января."

"У вас будет много положительных новостей, начиная с февраля".

Совпадение?
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17.12.2021 13:36 Ответить
Всі ми президенти))) всі ми олігархи)))

Одноосібник, дрібний фермер, маєш 50 соток городу і заробляєш з своєї землі 75 тис грн?))) Плати чиновникам 18 % (віддай державці 13500 грн і більше). Громадянин, не питай, чому продукти дорожчають))) вони ще введуть держрегулювання цін, щоб ціна була такою, яку дядя з кабінету скаже (а своїм - дотації з бюджету) )))
А якщо в тебе є пай, то заплати 5% державці, або здай в оренду, або продай, хай інший платить.. Нащо тобі та земля))) Отакий псевдоринок землі в колгоспі "Україна")))
Маєш квартири для продажу - плати 18% податку при продажі, житло мабуть дешевшати не буде..)))
Зв'язок, інтернет теж подорожчають бо рентна плата чиновникам, зростає на 5%...)))

2022 рік буде "веселішим" чим 2021))) Українців тупо виганяють з своєї країни в Польщу, Чехію, Прибалтику та інші заробітчанські частини світу...

Отакий "антиолігархівський" закончик 5600)))
П.с. внутрішній ворог набагато страшніший за 150 тисячну армію агресора, що стоїть на кордоні...
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17.12.2021 13:44 Ответить
Абхазская бибизяна говорит о феврале, а я почему-то смеюсь уже сейчас!!!!!
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17.12.2021 13:53 Ответить
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17.12.2021 14:03 Ответить
А КОГДА БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С ВАМИ И ВАШИМ президентом ??????
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17.12.2021 14:03 Ответить
Боротьбу сперше треба розпочати
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17.12.2021 14:31 Ответить
Рада відправилася в мегавідпустку, а що ж наш говнокомандувач, верховний, щоб не забути. Воно повернулося з нульового за результатами для України саміту й абсолютно програних переговорів і відправилося розважатися. "Мнє нє хватаєт врємєні на развлєчєнія", - казав його духовний попередник. Цьому вистачає... Але нездоровим потягом розважатися замість роботи їхня схожість не обмежується. Наприклад, повернувшись із Вільнюського Саміту, де зрікся Асоціації з ЄС, озвірілий Янукович попер у свої угіддя в Сухолуччі лупити з карабіна кабанів, яких йому прямо під постріл випускали з кліток єгері. А потім забухав і віддав відомий наказ.
Зеленський полювати боїться. Розуміє, що вірних людей навколо нема, особливо серед дуполизів. А під приводом рикошету хтось може й відзначитися перед історією. Тому своїх кабанів він лупить тупорилим гумором Кварталу та найпримітивнішою пропагандою. Кабани не пручаються. І їх ще чимало, десь понад 20%. Ржав на записі шоу в колі сім'ї: Лєнки і Єрмака.
Виктор Таран
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17.12.2021 14:05 Ответить
З якого лиха голова фракції законодавчого органу гарантує успіхи правоохоронних чи судових органів в наступному році? Його хтось в таємніці слідства посвячує? Чи інформує про вже вирішені справи в судах про справи, які ще не розпочато? Чи якісь інші методи боротьби?
Може Арахамія теж з кимось з посвяченних разом живе?
Невже Маша Левченко і тут..
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17.12.2021 14:21 Ответить
3робіть подарунок украінцям підіть геть і це буде свято ьо від вашоі боротьби гидко і страшно
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17.12.2021 14:47 Ответить
главное не дать им сбежать,повылавливать и до суда в концлагерь!
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17.12.2021 18:28 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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17.12.2021 19:34 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошая новость - это когда "в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся"© истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врежут дэбэлый пендель промеж полужопий так, шоб он как ретивый конь взбесившегося абрека галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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17.12.2021 19:45 Ответить
Как можна анонсировать результаты? Что ты несёшь нарколыга абхазская?
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17.12.2021 20:08 Ответить
 
 