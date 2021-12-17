Рада передала более 60 транспортных средств из своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Верховная Рада передала 60 автомобилей и другие транспортные средства на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За соответствующее постановление №6438 проголосовали 311 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Транспорт будет передан с баланса автобазы Управделами Аппарата парламента на баланс центра в течение двух недель.

Среди переданного транспорта легковые автомобили Skoda Octavia 2005 года выпуска, Opel Omega 2002 года выпуска, Mercedes-Benz E 320 2000 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Mercedes-Benz 817 1995 года, а также три ЗИЛа (грузовые цистерны) 1985, 1988 года выпуска и т.д.

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