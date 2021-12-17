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Новости Политика Украины
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Рада передала более 60 транспортных средств из своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада передала более 60 транспортных средств из своего автопарка Минобороны и Генштабу ВСУ

Верховная Рада передала 60 автомобилей и другие транспортные средства на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За соответствующее постановление №6438 проголосовали 311 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Транспорт будет передан с баланса автобазы Управделами Аппарата парламента на баланс центра в течение двух недель.

Среди переданного транспорта легковые автомобили Skoda Octavia 2005 года выпуска, Opel Omega 2002 года выпуска, Mercedes-Benz E 320 2000 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Mercedes-Benz 817 1995 года, а также три ЗИЛа (грузовые цистерны) 1985, 1988 года выпуска и т.д.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Твари, металлолом слили
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17.12.2021 12:42
+7
На тобі небоже що мені негоже, а собі купимо нові.
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17.12.2021 12:43
+5
а зачем ВСУ гражданские автомобили???? Детей Гогишвили развозить??
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17.12.2021 12:45
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Твари, металлолом слили
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17.12.2021 12:42 Ответить
На тобі небоже що мені негоже, а собі купимо нові.
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17.12.2021 12:43 Ответить
а зачем ВСУ гражданские автомобили???? Детей Гогишвили развозить??
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17.12.2021 12:45 Ответить
Ти як маленький. Це теж безпека держави
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17.12.2021 13:01 Ответить
Оновлення автопарку ......
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17.12.2021 12:48 Ответить
И купили себе новые авто...
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17.12.2021 12:48 Ответить
Не просто купили а купили по завышенной минимум на 20 тыс. тугриков цене. Все для армии..
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17.12.2021 12:55 Ответить
Каждый состав ВР передает(дарит) ЗСУ по нескольку раз за каденцию довольно много автомобилей. Сколько же тогда каждый раз покупается новых после этого?
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17.12.2021 12:49 Ответить
То хлам а не машини.
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17.12.2021 12:49 Ответить
Зєля вже "передавав" літак ВСУ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №154/2021

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.
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17.12.2021 12:50 Ответить
Але до сих пір користується ним.
Зєля на днях в Брюсселі:

https://pbs.twimg.com/media/FGpTKs7WUAYX-P9?format=jpg&name=small
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17.12.2021 12:51 Ответить
колись янукович передавав, а потім орендував за державний кошт...
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17.12.2021 13:10 Ответить
Глянул список - там моложе 2006 года нет ни одной машины . Пиарятся твари .
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17.12.2021 12:59 Ответить
Благодєтєлі ви наші
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17.12.2021 13:00 Ответить
Ищем на Prozzoro закупки Майбахов 450 шт. Вы видели депутатов на Шкодах? Это машины которые использовали для всякой развозки уровня помощника заахоза и ниже. Зачем хлам в ВСУ? Что за манеры напичкивать ВСУ мусором?
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17.12.2021 13:08 Ответить
Не Шкоди, але й не Майбахи на ПроЗорро - Кемрі купили недавно, по классікє, так сказать...
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17.12.2021 13:19 Ответить
Це вдячність українській армії яка захищає оце,оцих дупататів та їх дупи...
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17.12.2021 13:13 Ответить
Брухт.....И купила 100 Новых! Себе любимым Слугам Уродам Зе-дЕрьмака.
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17.12.2021 13:21 Ответить
Все, що на списання, піде в армію. План по металобрухту виконано не буде.
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17.12.2021 13:29 Ответить
Списание такого чермета дело геморройное. Вот и скинули, чтобы с ним не возиться.
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17.12.2021 13:40 Ответить
Могли бы распустить Раду и написать на дверях табличку "Все ушли на фронт!"
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17.12.2021 13:58 Ответить
Старьё и хлам подлежащий списанию отдали Армии, а под свои жопы закупили новьё! ****, уроды конченые!
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17.12.2021 14:07 Ответить
Читайте уважно - передали (не Армії!) а Міноборони та Генштабу. Щоб лінивих відгодованих і продажних дармоїдів-начальників у погонах возити додому, на дачі і бл.-дєй в посадки і сауни.
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17.12.2021 18:23 Ответить
 
 