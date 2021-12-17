"Уголовный авторитет" из санкционного списка СНБО депортирован в Армению, - Нацполиция. ФОТО
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Правоохранители вернули в Армению 41-летнего "уголовного авторитета", который в мае 2021 года попал под санкции решением СНБО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"17 декабря сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного воздействия принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданин Армении попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны, в мае этого года. Уточняется, что он являлся лидером этнической группировки.
По данным правоохранителей, в июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого "криминального авторитета" за пределы страны.
Но, как заявили в ведомстве, этот мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Поэтому в четверг правоохранители его задержали, а в пятницу вернули в страну происхождения.
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