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"Уголовный авторитет" из санкционного списка СНБО депортирован в Армению, - Нацполиция. ФОТО

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Правоохранители вернули в Армению 41-летнего "уголовного авторитета", который в мае 2021 года попал под санкции решением СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"17 декабря сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного воздействия принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Армении попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны, в мае этого года. Уточняется, что он являлся лидером этнической группировки.

По данным правоохранителей, в июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого "криминального авторитета" за пределы страны.

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Но, как заявили в ведомстве, этот мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Поэтому в четверг правоохранители его задержали, а в пятницу вернули в страну происхождения.

Уголовный авторитет из санкционного списка СНБО депортирован в Армению, - Нацполиция 01

Уголовный авторитет из санкционного списка СНБО депортирован в Армению, - Нацполиция 02

Автор: Анастасія Потіха
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ееее.бл...авакова верніть....
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17.12.2021 13:24 Ответить
шото за вірменів взялись...в іншій області, не одеській, одразу трьох повернули на історичну батьківщину, а до цього вони жили давно і довго...
від дорожнього бізнесу відлучили, від великого будівництва, від керівництва укравтодорів у областях...
це, мабуть, за голосування вірменії по кримському питанню
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17.12.2021 13:46 Ответить
От якби їм по одній нозі за кожний нелегальний перетин нашого кордону відрізали, то не шастали б. І Мухтарів накупіть, протипіхотних мін і колючого дроту побільше, а стіну Яценюка робіть повище. Бо то не діло коли всяка шваль туди-сюди шастає.
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17.12.2021 14:12 Ответить
 
 