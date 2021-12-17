В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток
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РФ опубликовала свои предложения НАТО по так называемым гарантиям безопасности, среди которых содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в альянс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Так, в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленном российской стороной, отмечается, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
"США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.
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Україні треба поки що забути про Крим і лугандон, як німці забули про Кенігсберг, фіни про Карелію, а японці про курільські острови.
Треба розвивати ті території, котрі ще залишилися українськими, бо можна втратити і їх.
Як сказав Сталіну Ейзенхауер: "Я краще буду президентом ФРН, ніж політвязнем в обєднаній Німеччині" А прийде час упаде і наша "берлінська стіна".
Всё остальное - пустая трата времени.
Это надо ВСЕМ понять.
Ну а вообще все эти громкие заявления просто приглашение поторговаться. И момент выбран очень удачно.
Скорее всего кое кто связал Минские договорённости с приёмом в НАТО. Так как с лнр днр , осетий и абхазий ни в какое НАТО не возьмут.
С другой стороны Китай давит с Тайванем. Посмотрим , поглядим.
де ти це бачиш, придурку(читай весь текст нижче)?
i чого коштують гарантii паРашi ?
17.12.2021 13:26
СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА
Проект
Российская Федерация и государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), далее именуемые Участниками,
подтверждая стремление к улучшению отношений и углублению взаимопонимания;
признавая, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности во взаимозависимом мире необходимо объединение усилий всех Участников;
будучи убежденными в необходимости предотвращения опасной военной деятельности и, таким образом, уменьшения возможности возникновения инцидентов между их вооруженными силами;
отмечая, что интересы безопасности каждого Участника требуют повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления стабильности, предсказуемости и транспарентности в военно-политической области;
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года, Хартии Европейской безопасности 1999 года и Римской декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое качество» глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов НАТО 2002 года;
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.
Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников.
Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности.
Статья 2
Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.
Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.
Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются «горячие» телефонные линии.
Статья 3
Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.
Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе).
Статья 4
Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников.
Статья 5
Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников.
Статья 6
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Статья 7
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора.
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства Участников, вытекающие из Устава ООН.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты его передачи.
Любой Участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие настоящего Договора прекращается для такого Участника через [30] дней после получения депозитарием указанного уведомления.
Настоящее Соглашение составлено на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, хранится в архиве депозитария, которым является правительство …
Совершено в [городе …] [ХХ] дня [ХХХ] месяца [20ХХ] года.
Договоры с Москвой ничего не стоят, это лишь временное перемирие, которое будет использовано для дальнейшей агрессии Украины.
так и недавние события с подписанием большого договора о дружбе, признание суверенитета и территориальной целостности Украины, так и Будапештский меморандум, где Московия зафиксировала гарантию территориальной целостности. А затем вытерла ноги об эту гарантию! Только дураков не учит опыт прошлых лет. Только вступление Украины в НАТО
Многочисленные колонны техники направлялись как в сторону Беларуси, так и в сторону поселка Клинцы, что меньше чем в 50 км от Чернигова Украины.
В поселке Клинцы, что в 46 километрах от границы с Украиной, зафиксирована вырубка леса, что может означать строительство нового военно-полевого лагеря российской армии.
Все опубликованные видео зафиксированы в период с 12 по 15 декабря.
https://focus.ua/*******-novosti/500889-100-km-do-ukrainskoy-granicy-rossiya-perebrasyvaet-tanki-i-artilleriyu-v-bryansk-video
Сталин сначала подписал договор с фюрером а потом начал перебрасывать войска к границе. И у него тоже были полуграмотные советники.
А этот бункерный властелин собирает все что можно, любой металлом и все тянет к границе. Уже занял Воронеж, Брянск,Ельню а про Ростов и нечего говорить. Шойгу утверждает планы. Дранг нахт вест. Предявляет ультиматум и НАТО и Америке. Уже не только откажитесь от Украины но и выведите все вооружения из Восточной Европы, даже проекты договоров капитулирен написали. А все это по путински просто - на слабо. Но дьявол прячется в деталях. Путинский блеф.
Интересует одно - как он будет ноги уносить.
В Украине обосцались только на Банковой, высунули какого разведчика и он стал стратегом. Ай я яй, мочи нет, давайте мирится.
Страх навеянный психозом явственно обозначился, когда ВСУ допустило утечку кадров атаки дрона на батарею ихтамнетов. В истории ссср уже был такой проходимец Никитка Хрущев. Еще до Кубы он организовал Берлинский кризис. Сначала сам истерил, выдвигал ультиматумы, перевел в германию танковую армию и вывел танковый полк перед КПП, а потом американцы подсмотрели - в танках то экипажей не было. Ну а после позорища с введением и выведением ракет с кубы его уже самого погнали сцаными тряпками из Кремля. Как говорил один из Политбюро - с последней войны еще не вышли, а этот уже в другую ядерную хочет втянуть. Блефует.