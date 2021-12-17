В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток

РФ опубликовала свои предложения НАТО по так называемым гарантиям безопасности, среди которых содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Так, в проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленном российской стороной, отмечается, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

"США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.

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