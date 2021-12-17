Проект "Экономический паспорт" нужен президенту, чтобы переизбраться на второй срок - нардеп
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Южанина обратила внимание на то, что схема, по которой предполагается накопление и сохранение денег, рискованна.
Законопроект об экономическом паспорте – это пиар-ход президента с целью переизбрания на второй срок. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
"Законопроект непростой, он не касается исключительно детей и не столько детей. Это совсем другая политика, имеющая прежде всего политическую окраску. Это предвыборная программа президента и вообще это его заявка на то, что будьте со мной 18 лет, и я выполню свое обещание!"" – объяснила Южанина в эфире телеканала "Украина 24".
Она также обратила внимание на то, что схема, по которой предполагается накопление и хранение денег, является сложной и рискованной, поэтому возможность реализации проекта вызывает множество вопросов.
"В проекте закона предусмотрен ежегодный рост рентной платы и за счет дополнительных поступлений формирования Фонда будущих поколений. Фонд – это юридическое лицо, которое будет осуществлять операционную деятельность. Но еще большое количество субъектов хозяйствования, притом частной формы собственности, которые будут обеспечивать обеспечение денег, направлять их для того, чтобы они приносили инвестиционный доход для того, чтобы через 18 лет эти накопления не потеряли свою ценность и стоимость… А вообще там предлагается очень большая схема по использованию этих средств в течение 18 лет и т.д.", – рассказала Южанина.
Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения. Инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.
Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.
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Вот аналогичный закон (поданный Южаниной) и принятый БПП - это совсем другое дело.
Это как икра черная, икра красная, и икра заморская - баклажанная.
Или как уполномоченный посол, пряный посол и посол сами знаете куда.
Бубочка, может, пора двигаться в том же направлении, что и "посол"?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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В кейсах, когда силовые структуры и фискальные органы выставляют крупные претензии к бизнесу, я продолжаю в большинстве случаев оставаться на стороне бизнеса. Зная, что в том же ДБР, в прокуратуре, судах можно по-прежнему легко за определённую сумму заказать наезд на конкурента по бизнесу, меня очень редко посещают мысли о том, что бывает иначе. И так продолжается уже где-то 30 лет. Всё время существования независимого государства Украина. Когда мы слышим множество деклараций и вроде бы правильных инициатив на уровне правительства и первых лиц государства, а потом какая-нибудь налоговая служба возьмет и придумает космический штраф успешно работающей компании. И поставит эту компанию фактически на грань уничтожения. В этом плане все стабильно.
Только вот цифры претензий со стороны фискалов постоянно увеличиваются, ведь кризис же. 1.085.665.836 грн. Сегодня пришла новость, что именно столько насчитали компании Синево в налоговой службе. 1.1 млрд. Почему не 2.4 млрд, например, - неизвестно. В Синево заявляют, что работают прозрачно и согласно международным стандартам. В этой ситуации почему-то больше веришь именно иностранному бизнесу, чем украинским контролирующим органам. Не успел отгреметь скандал с Новой почтой, как под конец года возник следующий. На этот раз -компания уже международная, ведь Синево - это тот самый иностранный инвестор, часть шведской группы Медикавер, которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.
Штош, инвестиционная няня, твой выход, если ты существуешь! Ну а для страны - очередной имиджевый урон. Теперь еще и в глазах международной публики, так как ситуация, в которую попали шведы в Украине, не закончится локальным скандалом, а выйдет далеко за пределы страны. К сожалению.
Этот год еще не закончился, поэтому берем прошлый. В прошлом году родилось 473 282 ребенка. Умножаем на 20 000. И на курс доллара (27), получим 255 572 280 000 грн. Это четверть всех доходов бюджета Украины за этот год. А расходы на текущий момент превышают доходы на 54 миллиарда грн. И ты думаешь, что это реально?
Короче, обицянка-цяцянка, которую артикль платить и не собирается. Бо терпеть это еще 20 лет никто не будет.
И если за два года правления жабеняты стало хуже на 10%, то за 10 раз по 2 года станет хуже в 2,5 раза.
А если стало хуже вдвое, то за 10 лет станет хуже в 1024 раза.
Думай-те.
А вообще, если выбирать того, кто больше всех напи..., наобещает, тогда выберите меня. Я пообещаю не только 20 штук зеленых к совершеннолетию, но туда еще машину, квартиру и яхту!