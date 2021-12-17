Проект "Экономический паспорт" нужен президенту, чтобы переизбраться на второй срок - нардеп

Южанина обратила внимание на то, что схема, по которой предполагается накопление и сохранение денег, рискованна.

Законопроект об экономическом паспорте – это пиар-ход президента с целью переизбрания на второй срок. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

"Законопроект непростой, он не касается исключительно детей и не столько детей. Это совсем другая политика, имеющая прежде всего политическую окраску. Это предвыборная программа президента и вообще это его заявка на то, что будьте со мной 18 лет, и я выполню свое обещание!"" – объяснила Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

Она также обратила внимание на то, что схема, по которой предполагается накопление и хранение денег, является сложной и рискованной, поэтому возможность реализации проекта вызывает множество вопросов.

"В проекте закона предусмотрен ежегодный рост рентной платы и за счет дополнительных поступлений формирования Фонда будущих поколений. Фонд – это юридическое лицо, которое будет осуществлять операционную деятельность. Но еще большое количество субъектов хозяйствования, притом частной формы собственности, которые будут обеспечивать обеспечение денег, направлять их для того, чтобы они приносили инвестиционный доход для того, чтобы через 18 лет эти накопления не потеряли свою ценность и стоимость… А вообще там предлагается очень большая схема по использованию этих средств в течение 18 лет и т.д.", – рассказала Южанина.

Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения. Инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.

Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.