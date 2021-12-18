В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Власть Зеленского целенаправленно уничтожает обороноспособность страны, закупив лишь часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам.

"В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель", – сказал Арьев.

Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.

"Я не представлял, что ситуация настолько плохая. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и только 14 декабря я их получил. Подписан временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Следовательно, дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть", - отметил депутат.

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"У меня один вопрос – куда смотрит Верховный Главнокомандующий? Я понимаю, что правительство Зеленского не может нормально обеспечить ВСУ, потому что они никак между собой не разберутся, кто заработает на этом дизеле", – подчеркнул Арьев.

При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.

"Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации. Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим председателем Офиса праздновать юбилей в Гуту, он ходит на "Вечерний квартал", он требует от своей фракции в ВРУ перечислять средства на то, чтобы так называемый телеканал "Зе - Рада" работал теперь в пользу Зеленского и его фракции. А на оборону страны в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана", – констатирует Арьев.

Он отметил, что этот документ – приговор власти Зеленского, которая целенаправленно уничтожают обороноспособность страны.

"Уничтожили разведывательные службы, заменив специалистов на послушных, уничтожили СБУ, которая превратилась в личную "охранку" президента Зеленского, и теперь уничтожает армию. Есть два варианта – это либо преступная халатность со стороны Верховного Главнокомандующего Зеленского, либо преступное и сознательное действие уничтожения обороноспособности ВСУ ", – добавил депутат.

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