В условиях угрозы вторжения России ВСУ обеспечены дизтопливом всего на 17%, - Арьев. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть Зеленского целенаправленно уничтожает обороноспособность страны, закупив лишь часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам.
"В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель", – сказал Арьев.
Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.
"Я не представлял, что ситуация настолько плохая. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и только 14 декабря я их получил. Подписан временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Следовательно, дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть", - отметил депутат.
"У меня один вопрос – куда смотрит Верховный Главнокомандующий? Я понимаю, что правительство Зеленского не может нормально обеспечить ВСУ, потому что они никак между собой не разберутся, кто заработает на этом дизеле", – подчеркнул Арьев.
При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.
"Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации. Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим председателем Офиса праздновать юбилей в Гуту, он ходит на "Вечерний квартал", он требует от своей фракции в ВРУ перечислять средства на то, чтобы так называемый телеканал "Зе - Рада" работал теперь в пользу Зеленского и его фракции. А на оборону страны в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана", – констатирует Арьев.
Он отметил, что этот документ – приговор власти Зеленского, которая целенаправленно уничтожают обороноспособность страны.
"Уничтожили разведывательные службы, заменив специалистов на послушных, уничтожили СБУ, которая превратилась в личную "охранку" президента Зеленского, и теперь уничтожает армию. Есть два варианта – это либо преступная халатность со стороны Верховного Главнокомандующего Зеленского, либо преступное и сознательное действие уничтожения обороноспособности ВСУ ", – добавил депутат.
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А ось як тральщики для розмінування підійдуть
Эта фотография из "горячего" 2014-го года когда мы таскали на фронт две самые важные и востребованные позиции: каски и броники.
Все помнят? Все точно помнят КАК это было, когда весь фронт просил только это - каски и броники?
Министерство обороны Украины начало покупать каски во второй половине 2014 года.
Потом покупали в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 годах. И купили 31 января 2019 года.
И каски были у всех, был запас.
Два с половиной года Зеленского у власти.
Третий министр обороны Украины. За все это время куплено НОЛЬ касок.
Ноль - от слова ноль, совсем не куплено. Силы Логистики пишут заявку за заявкой, комитет ВР согласовывает объемы закупок, деньги в бюджете заложены - торги срываются министерством по идиотской причине.
Бронежилетов нет. Запасов уже нет.
С.А.Б.О.Т.А.Ж.
Знаете, вот я относительно сдержанно реагирую на очередной виток сообщений об очередной концентрации российских войск вдоль наших границ.
Но когда я вижу целенаправленный срыв закупок средств индивидуальной защиты - мне становится тревожно.
А когда я вижу ситуацию с зимним дизельным топливом - очень тревожно.
Прошу репост, эта тема начинает быть критически важной.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3090732017862261
так как методичка заточена на Порошенко 😡
не переймайся
Мощно возрастает день ото дня!
И обеспечен он пальным на 202%!
Довольны хамы, что за то голосовали.
Главный разведчик живет вместе с наркобарыгой и агентом фсб в доме черного обнальщика
У власти рыги, под крышей ЗЕ предателей