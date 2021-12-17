Официальное трудоустройство за рубежом не всегда застрахует от труда в нечеловеческих условиях, - эксперты

Как свидетельствуют официальные данные, вакансии, открытые за границей для иностранцев, в основном рабочие.

Нелегальное трудоустройство, риск быть обманутыми и вернуться домой ни с чем – согласно последним соцопросам, это главные страхи украинцев, которые едут зарабатывать за границу. И на самом деле, реальные риски впереди, предостерегают и специалисты, и опытные заробтічани. Даже если тот, кто работает официально и зарплату получает вовремя, от труда в нечеловеческих условиях не застрахован, говорится в сюжете "5 канала".

"Если кто по своей глупости или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе, прогул и штраф", – инструктируют украинских заробитчан, которые работают в сельском хозяйстве в Польше. Такое "скрытое" видео можно увидеть на странице "жизнь кузнеца" на YouTube.

"Очень тяжело, потому что распухли пальцы. Указательный просто распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Если же вы имеете высшее образование, возлагать надежды на реализацию по специальности также не стоит. Как свидетельствуют официальные данные, вакансии, открытые за рубежом для иностранцев, в основном рабочие.

"Строительный бизнес, в конце концов. Это бизнес связанный с услугами, ну чисто скажем бытовыми услугами. Уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты, которые четко держат этот рынок", - говорит экономист Олег Пензин.