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Новости ЭкономикаОбщество
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трудовая миграция (244) заробитчане (585)

Официальное трудоустройство за рубежом не всегда застрахует от труда в нечеловеческих условиях, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Как свидетельствуют официальные данные, вакансии, открытые за границей для иностранцев, в основном рабочие.

Нелегальное трудоустройство, риск быть обманутыми и вернуться домой ни с чем – согласно последним соцопросам, это главные страхи украинцев, которые едут зарабатывать за границу. И на самом деле, реальные риски впереди, предостерегают и специалисты, и опытные заробтічани. Даже если тот, кто работает официально и зарплату получает вовремя, от труда в нечеловеческих условиях не застрахован, говорится в сюжете "5 канала".

"Если кто по своей глупости или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе, прогул и штраф", – инструктируют украинских заробитчан, которые работают в сельском хозяйстве в Польше. Такое "скрытое" видео можно увидеть на странице "жизнь кузнеца" на YouTube.

"Очень тяжело, потому что распухли пальцы. Указательный просто распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Если же вы имеете высшее образование, возлагать надежды на реализацию по специальности также не стоит. Как свидетельствуют официальные данные, вакансии, открытые за рубежом для иностранцев, в основном рабочие.

"Строительный бизнес, в конце концов. Это бизнес связанный с услугами, ну чисто скажем бытовыми услугами. Уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты, которые четко держат этот рынок", - говорит экономист Олег Пензин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Не їдьте нікуди! Будете там працювати на розвалених польських і німецьких заводах, в небезпечних умовах! Всім відомо, що ці країни значно поступаються Україні в дотриманні стандартів охорони праці.
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17.12.2021 14:15
+7
Я советую Олеже ,съездить на любой завод ,строй материалов , цементный ,селикатного кирпича , огламерата в Кривом Рогу . Вы господин эксперт прозреете, от человеческих условий работы , на Азот так же можно
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17.12.2021 14:16
+5
Не едьте туда, оставайтесь тут на 5000
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17.12.2021 13:54
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Не едьте туда, оставайтесь тут на 5000
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17.12.2021 13:54 Ответить
Многие вернулись . Там тоже невесело .
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17.12.2021 14:02 Ответить
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
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17.12.2021 14:07 Ответить
"Многие вернулись" - это из-за правил пребывания в странах... Потом снова едут !
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20.12.2021 00:36 Ответить
_Бандиты не хотят чтобы люди разбегались, лишая тем самым бандитов права грабить себя и распоряжаться судьбой и жизнью людей.
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17.12.2021 13:57 Ответить
Хіба то ризик, ризик коли як баран виконуєш породи Буратіни - "Зробимо їх разом"
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17.12.2021 13:59 Ответить
ну это понятно. если в этом году ожидается 600 тыщ невозвращенцев, игнорироваших право на бесплатный труд, так любезно предоставленное им на родине их же слугами, то на следующий год эти слуги вообще могут остаться без своих хозяев ))
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17.12.2021 14:04 Ответить
гавноексперти розкажіть про "людські" умови роботи в Україні і заробітну плату тут і там, тут працював період на заводі збудованому в 1945 без опалення на станку 1906року і отримував 5200грн.
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17.12.2021 14:06 Ответить
У нас уборщица в офисе зарабатывает 10 тыс за четырех часовой рабочий день
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17.12.2021 15:48 Ответить
Потрібно за кожним паном олігархом закріпити мільйони кріпаків з панським QR-кодом, а то всі потікають.
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17.12.2021 14:14 Ответить
Не їдьте нікуди! Будете там працювати на розвалених польських і німецьких заводах, в небезпечних умовах! Всім відомо, що ці країни значно поступаються Україні в дотриманні стандартів охорони праці.
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17.12.2021 14:15 Ответить
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17.12.2021 15:32 Ответить
Я советую Олеже ,съездить на любой завод ,строй материалов , цементный ,селикатного кирпича , огламерата в Кривом Рогу . Вы господин эксперт прозреете, от человеческих условий работы , на Азот так же можно
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17.12.2021 14:16 Ответить
За опалення на рабочем месте я вообще молчу , или кондиционер
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17.12.2021 14:18 Ответить
Envoy ,пургу не пиши , или вы на ставке у зелёных
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17.12.2021 14:20 Ответить
Я експерт в одній індустрії в місті НЙ і стверджую, що за дотримуванням техніки безпеки в місті слідкують доствітчені люди, котрі не беруть хабарів, так що цей ваш «експерд» нехай іде в дупу. Це брехун.
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17.12.2021 14:22 Ответить
Найчастіше в кабалу потрапляють дурники які їдуть працювати по "пісьвізу".
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17.12.2021 14:22 Ответить
"Якщо ж ви маєте вищу освіту, покладати надії на реалізацію за спеціальністю також не варто. Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі."

Людям с высшим образованием ваши советы не нужны
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17.12.2021 14:26 Ответить
Официальное трудоустройство и стаж 40 лет не является страховкой от голодной старости в Украине и не гарантирует вам сытую жизнь в тепле на старости.
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17.12.2021 14:36 Ответить
1. Ребята за границей даже граждане ждут приема профильного специалиста несколько месяцев. Но если ваша жизнь подвергается опасности вам помогут немедленно и абсолютно бесплатно.
2. Большинство мигрантов так начинают. Работают куда попали, а потом разобравшись находят лучше и работу и условия.
3. Пенсионный стаж теряют в Украине? Не смешите. Сколько надо в Украине обязательно отпахать 35 лет? В Британии - 10 лет для получения государственной пенсии. Во многих развитых странах менее 35 лет. Так что риски вполне оправданы!
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17.12.2021 15:30 Ответить
Открываю первую попавшуюся вакансию в польше. Работа на конд фабрике. Зп 15 зл час. Умножаем 15 на 8 часов = 120 злотых в день. В месяце максимум 22 рабочих дня. Итого 2650 зл в мес или 18400 гривен. Не понимаю и где тут успех?
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17.12.2021 15:43 Ответить
Ужас как ужасно работать заграницей
Никто так с любовью и честно не относится к рабочим как отечественные работодатели
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17.12.2021 15:48 Ответить
 
 