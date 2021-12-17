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Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятиях на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы. В ведомстве отметили, что речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках и выставках.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, которые имеют необходимые COVID-документы. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.", - отметили в Минздраве.

Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь как минимум один из следующих документов

  • желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

"Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. В то же время документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпиднебезопасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе предоставляет только документ о получении полного курса вакцинации", - отметили в Минздраве.

Читайте также: С 6 декабря срок действия "желтых" сертификатов сократится до 30 дней, - Минздрав

Также в ведомстве напомнили, что территория проведения мероприятия должна быть ограждена для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия. Кроме того, в министерстве подчеркнули важность правильного использования защитных масок или респираторов – они должны прикрывать нос и рот.
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Топ комментарии
+12
ну-ну....вже прям "бачу" як на НР будуть мєнти перевіряти ці документи....
вже був один алень який йолку хотів встановити....
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17.12.2021 14:26
+9
Це вони з собою розмовляють?! Люди давно зрозуміли сутність розводняку і посилатимуть часто і далеко. І для майдану це не стане перепоною.
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17.12.2021 14:31
+9
Апофеоз безумия какой то...
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17.12.2021 14:31
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значит скоро отключат отопление и закончится электричество
- мы так и поняли
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17.12.2021 14:26 Ответить
Ляшко вже зовсім поїхав. Йому треба пройти психологічну перевірку. Сьогодні оприлюднили рішення одного судді Полтавської області про штраф за маски. Ось списую це рішення - Вимога вдягнути захисну маску НЕЗАКОННА. Будь хто зобов,язаний відмовитись від виконання цієї вимоги.Ті, хто вимагають вдягти захисну маску підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин. Діючий в Україні карантин містить норми правила та заборони, що обмежують права і свободи людини встановлені Конституцією України.( ст 33 і т.д.) якщо рішення влади суперечать Конституції громадяни зобов,язані відмовитись від їх виконання. Це рішення суду має силу закону. https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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17.12.2021 16:41 Ответить
ну-ну....вже прям "бачу" як на НР будуть мєнти перевіряти ці документи....
вже був один алень який йолку хотів встановити....
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17.12.2021 14:26 Ответить
придурки зелено-жовті
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17.12.2021 14:29 Ответить
Ага щаз, разбежались
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17.12.2021 14:31 Ответить
Це вони з собою розмовляють?! Люди давно зрозуміли сутність розводняку і посилатимуть часто і далеко. І для майдану це не стане перепоною.
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17.12.2021 14:31 Ответить
Апофеоз безумия какой то...
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17.12.2021 14:31 Ответить
Так многим нравится и подходит. Сопротивляются или обходят лишь немногие.
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17.12.2021 14:40 Ответить
Мировое шоу - "идиоты против" науки продолжается.
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17.12.2021 14:39 Ответить
В науке тоже бывают подтасовки из-за выгоды .А тут -раздолье под прикрытием госчиновников, якобы заботящихся о людя.х
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17.12.2021 16:25 Ответить
Є закони України. Є конституція. А є укази Ляшка , які не значать нічого.
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17.12.2021 14:42 Ответить
Укази Ляшка проти Конституції - це нуль, хай він піде з тим указом до туалету.
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17.12.2021 16:45 Ответить
О народ начнёт изучать основы фотошопа
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17.12.2021 14:45 Ответить
"Я не участник, я мимо проходил!"
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17.12.2021 14:46 Ответить
ЗЕбіли
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17.12.2021 15:04 Ответить
Несуть херню,намагаючись отримати картбланш у придушенні пртестів проти Зех-ла
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17.12.2021 16:11 Ответить
От чого частенько з фінгалами шастаєш. Бо не маєш розуму свою точку зору до інших доводити.
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17.12.2021 17:31 Ответить
Шо Зелені поци,знову транспорт зупинятимете,й охотиметеся на киян.*********** членорояльники?
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17.12.2021 16:14 Ответить
А концерти 95го шапіто ...?
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17.12.2021 16:23 Ответить
Классный видос про рюсских Зэков...https://youtu.be/Hflqcckemr4
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17.12.2021 16:23 Ответить
Тут фишка интересная....если планета Земля согласно Википедии вращается со скоростью 1674,365 км/час,то с каком скоростью на открытом Воздухе летает Ковид пандемия?
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17.12.2021 16:28 Ответить
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17.12.2021 16:29 Ответить
Астрономы,а вы уверены что Земля вращается с такой бешенной скоростьЮ? Я нет...от слова совсем...
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17.12.2021 16:41 Ответить
Задача для детворы младших классов...

Растояние между Хабаровском и Мацквой 6 140 км по воздуху...,Боинг это расстояние при скорости 1 000 км/час преодолевает за 9 часов лета...,если Земля вращается быстрее на 600 км/час...то Боинг в Москву никогда не прилетит... Я прав Астрономы?
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17.12.2021 16:47 Ответить
Сідайте!
Вам "двійка" по шкільному курсу фізики та астрономії.
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17.12.2021 17:07 Ответить
А на площадях перед елками не пустят .как? 22 декабря - самый короткий день года.И начинаются праздники Сатурналии- ШадЭрЯн(САТУРНУ)=Торжественнуму Муж Гори пер.с ИндоПэриджанского,оттуда же праздник. На головах "Червленная эпанча".а одежда "Синфезис" Слава древним праздникам мироздания!
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17.12.2021 17:50 Ответить
Такие вбросы для того чтоб западные партнеры галочку поставили. В Германии, США и других странах заявления и похуже есть.
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17.12.2021 17:55 Ответить
​​CDC опубликовал совершенно новые принципы того, как семьи должны взаимодействовать со своими непривитыми близкими и родными во время праздников.



Если у вас есть родственник или друг, которому нужно долго ехать, чтобы добраться до вашего дома, и он не вакцинирован, вы можете для начала убедить их остаться дома. CDC рекомендует непривитым людям оставаться дома и отмечать праздники со своими домашними животными.

Для непривитых местных гостей, которые могут совершить поездку, не подвергая опасности других, вы можете иметь под рукой коробку хирургических масок на случай, если у вас есть невнимательный родственник, который забывает маскироваться. Потому что, согласно CDC, если ваши гости не вакцинированы и вы собираетесь развлекаться внутри, им необходимо надеть маску.



Конечно, нет никаких рекомендаций для тех, кто перенёс COVID и теперь имеет естественный иммунитет, потому что в отличие от тех, кто принял вакцину и обнаружил, что её эффективность упала ниже 50%, «еще слишком рано» для доктора Фаучи и других «специалистов» из телевизора, чтобы знать, обеспечивает ли естественный иммунитет лучшую защиту, чем вакцинация. Чтобы обезопасить себя, если вы переболели COVID и были рядом с другими людьми с COVID и никогда не заражались, вам все равно следует носить маску. Но вакцинированным людям, которые стабильно переносят вирус COVID, не нужно носить маску, согласно рекомендациям CDC. Есть одна оговорка: прежде чем позволить вакцинированному человеку находиться без маски в вашем доме, вы должны попросить его предоставить актуальную карту местности, где он был, чтобы убедиться, что он не посещал «горячие точки» COVID, и в этом случае ему тоже придется надеть маску.
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17.12.2021 17:56 Ответить
Минздрав имеет в виду, что ради глинтвейна люди кинутся
вводить себе в кровь не пойми что.
Щас.
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17.12.2021 18:31 Ответить
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:34 Ответить
"В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятиях на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы".

А если , чисто гипотетически, это массовое мероприятие соберёт несколько десятков тысяч человек, и в рамках его программы будет затяжной флешмоб "Врежь менту", то "необходимые COVID-документы" для этого понадобятся? И кто в этом случае будет осуществлять их проверку?
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17.12.2021 18:53 Ответить
Полиция диалога наверное...
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18.12.2021 06:35 Ответить
У неё несколько другая функция, нежели проверка сертификатов. И что-то мне подсказывает, что эффективности от этого будет ноль целых, ноль десятых.
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18.12.2021 11:57 Ответить
Да то все понятно. Но кому еще такое добавить? Они самые вменяемые. Остальные только конфликты на пустом месте наделают...
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20.12.2021 01:31 Ответить
Это да, согласен. У остальных "работа" под другое заточена. Под что - это уже второй вопрос.
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20.12.2021 02:20 Ответить
 
 