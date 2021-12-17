Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав
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В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятиях на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы. В ведомстве отметили, что речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках и выставках.
Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на открытом воздухе могут только люди, которые имеют необходимые COVID-документы. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.", - отметили в Минздраве.
Таким образом, все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь как минимум один из следующих документов
- желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);
- Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
"Любой из указанных документов является основанием для участия в массовом мероприятии на открытом воздухе. В то же время документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только на желтом уровне эпиднебезопасности. На красном уровне разрешение на участие/организацию мероприятия на открытом воздухе предоставляет только документ о получении полного курса вакцинации", - отметили в Минздраве.
Также в ведомстве напомнили, что территория проведения мероприятия должна быть ограждена для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия. Кроме того, в министерстве подчеркнули важность правильного использования защитных масок или респираторов – они должны прикрывать нос и рот.
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- мы так и поняли
вже був один алень який йолку хотів встановити....
Растояние между Хабаровском и Мацквой 6 140 км по воздуху...,Боинг это расстояние при скорости 1 000 км/час преодолевает за 9 часов лета...,если Земля вращается быстрее на 600 км/час...то Боинг в Москву никогда не прилетит... Я прав Астрономы?
Вам "двійка" по шкільному курсу фізики та астрономії.
Если у вас есть родственник или друг, которому нужно долго ехать, чтобы добраться до вашего дома, и он не вакцинирован, вы можете для начала убедить их остаться дома. CDC рекомендует непривитым людям оставаться дома и отмечать праздники со своими домашними животными.
Для непривитых местных гостей, которые могут совершить поездку, не подвергая опасности других, вы можете иметь под рукой коробку хирургических масок на случай, если у вас есть невнимательный родственник, который забывает маскироваться. Потому что, согласно CDC, если ваши гости не вакцинированы и вы собираетесь развлекаться внутри, им необходимо надеть маску.
Конечно, нет никаких рекомендаций для тех, кто перенёс COVID и теперь имеет естественный иммунитет, потому что в отличие от тех, кто принял вакцину и обнаружил, что её эффективность упала ниже 50%, «еще слишком рано» для доктора Фаучи и других «специалистов» из телевизора, чтобы знать, обеспечивает ли естественный иммунитет лучшую защиту, чем вакцинация. Чтобы обезопасить себя, если вы переболели COVID и были рядом с другими людьми с COVID и никогда не заражались, вам все равно следует носить маску. Но вакцинированным людям, которые стабильно переносят вирус COVID, не нужно носить маску, согласно рекомендациям CDC. Есть одна оговорка: прежде чем позволить вакцинированному человеку находиться без маски в вашем доме, вы должны попросить его предоставить актуальную карту местности, где он был, чтобы убедиться, что он не посещал «горячие точки» COVID, и в этом случае ему тоже придется надеть маску.
вводить себе в кровь не пойми что.
Щас.
А если , чисто гипотетически, это массовое мероприятие соберёт несколько десятков тысяч человек, и в рамках его программы будет затяжной флешмоб "Врежь менту", то "необходимые COVID-документы" для этого понадобятся? И кто в этом случае будет осуществлять их проверку?