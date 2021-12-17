Более 50% граждан Украины готовы сопротивляться при вторжении России, треть - с оружием в руках, - опрос КМИС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Половина украинцев готова на сопротивление в случае вторжения России в их город или село, и каждый третий – с оружием в руках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таковы результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре.
В декабре 2021 года КМИС в рамках "Омнибуса" задавал респондентам вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?" В общем, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам.
В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.
Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.
В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.
Також зазначається, що чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 68% готові чинити опір, в т.ч. 58% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% готові збройно чинити опір, 25.5% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком найбільше готові чинити опір респонденти у віці 40-59 років.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 3-11 грудня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Пожалуйста, подождите...
в сортире, в сортире,
в туалете, в туалете,
а в паРаше встретим и в паРаше замочим !
по АЭС оно ракетировать будет,вот же ж ублюдочный народец..
Запад сам своими санкциями , которые вводились постепенно , а не все сразу дал Путину время.
Что толку от кредиток , если все равно из за ковида в Европу не попасть ?
тогда сомневающихся останется мизер,и это будут уже враги..
Но, бронепоезд советов безнадежно поржавел, ввиду тотальной коррупции безсменной воровской власти на расее. Никто не будет на шару защищать воровскую брехливую шайку. Финита ля комедия.
"А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.
Плывут пароходы - привет Мальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу!
Пробегают паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!"©️
Но ведь в Украине всё это дело декоммунизировали.
Зато соответствующую украинскую поговорку не я придумал и никто не отменял:
"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
вечером зазываем в гости: ваша водка ( спишшеная в супермаркете), наша закуска!
потом братья лягут поспать
тогда вырываем провод из настольной электролампы и по очереди прикладываем к ушам освободителей
вывоз твёрдых бытовых отходов и их утилизация должны быть продуманы заранее!
Дал же Б-г соседей(
ну , допустим им удалось пройти пол Украины и твари оставили после себя :
50 тыс. убитых украинских военных, истребили 50-100 тыс. мирных жителей, появилось сто тысяч раненых, тысяч 50 пленных военослужащих, (которых они поместили в лагеря), а в руинах лежат сотни разрушенных объектов, городов и сёл ...
допустим,
неужели вы думаете , что остальной народ и весь мир будет спокойно смотреть на это истребление в центре Европы ... и, - ничего не предпримет ???
вряд ли
ну, допустим рашистские твари пошли дальше ...
ну , допустим им удалось пройти пол Украины и твари оставили после себя :
50 тыс. убитых украинских военных, истребили 50-100 тыс. мирных жителей, появилось сто тысяч раненых, тысяч 50 пленных военослужащих, (которых они поместили в лагеря), а в руинах лежат сотни разрушенных объектов, городов и сёл ...
допустим,
неужели вы думаете , что остальной народ и весь мир будет спокойно смотреть на это истребление в центре Европы ... и, - ничего не предпримет ???
вряд ли-- когда Югославию бомбили много кто что-то сделал? 1999 год совсем не давно) или в Грузии, Сербии и тд... та Луганск-Донецк зачем далеко ходить, кто-то там в окопах помогает? Сирия, Ливия , Ирак, Палестина... Африка сотни горячих точек, нигде никого нет и никого это не беспокоит) а чем Украина для них отличается глобально?
Почти все ответят "конечно готов!"
Реально масса случаев когда публично избивают и грабят чела, кругом масса народа, всем похер. Это гнилые опросы, их достоверность процентов 10-20.
Да всем понятно про тебя-нульовку - кацапотролятина!
Тут ваше стадо быстро палится на мелочах)))
"«Ситуация непростая»
После публикации ростовским судом приговора о присутствии военных РФ в Донбассе назначена служебная проверка.
В Ростове-на-Дону назначили служебную проверку в связи с публикацией Кировским районным судом приговора по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных в Донбассе, где идет война. После общественного резонанса решение исчезло с сайта судебной инстанции, в Кремле вердикт назвали «ошибкой».
Напомним, Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия. Фигурантом дела был заместитель областного управляющего по военному питанию компании «Технология». Его признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника и приговорили к пяти годам колонии.
Ростовский суд опубликовал приговор с подтверждением присутствия военных РФ в Донбассе
Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.
Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись раз в две недели. Для этого формировалась колонна из «более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн». Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи. «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», - отмечается в приговоре.
По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны».
Вскоре после публикации новостей о присутствии российских войск в Донбассе решение исчезло из базы Кировского районного суда. Но его копия доступна в негосударственной базе судебных решений и веб-архиве."
https://www.znak.com/2021-12-17/****************************************************************************************************
Судебный документ в веб-архиве:
https://web.archive.org/web/20211215174957/https://kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
Це та сама дівчинка з селища під Щастям, яка стояла біля дороги з прапором України в будь-яку погоду. Тоді вона була ще школяркою.
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