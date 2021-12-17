Более 50% граждан Украины готовы сопротивляться при вторжении России, треть - с оружием в руках, - опрос КМИС

Половина украинцев готова на сопротивление в случае вторжения России в их город или село, и каждый третий – с оружием в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таковы результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре.

В декабре 2021 года КМИС в рамках "Омнибуса" задавал респондентам вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?" В общем, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам.

В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

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Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

Також зазначається, що чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 68% готові чинити опір, в т.ч. 58% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% готові збройно чинити опір, 25.5% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком найбільше готові чинити опір респонденти у віці 40-59 років.

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Опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 3-11 грудня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.