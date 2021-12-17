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Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и

10 сенаторов от обеих ведущих партий США подали в Сенат проект резолюции "в поддержку независимой и демократической Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Проект резолюции подтверждает непреклонную поддержку США и НАТО восстановлению территориальной целостности Украины путем предоставления политической, дипломатической поддержки, а также дополнительных поставок летальной и нелетальной оборонной помощи. Проект также призывает Россию выполнять минские договоренности от 2014 и 2015 годов.

Сенатор от Демократической партии США Джин Шагин отметила, что эта резолюция – больше чем сигнал о поддержке партнеров – это жесткий отпор воинствующим намерениям Путина.

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Проект резолюции призывает администрацию США "оказать летальную помощь Вооруженным силам Украины, подтвердить приверженность европейским союзникам и привлечь Путина к ответственности за дерзость", заявил сенатор Джон Корнин. Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не могут игнорировать эти попытки Путина украсть суверенитет у народа Украины".

"Теперь, когда Россия разместила более 100 000 военных на границе Украины, что представляет угрозу ее свободе и территориальному суверенитету, мы должны делать все возможное в поддержку Украины", - добавил соавтор резолюции сенатор-республиканец Роб Портман. Портман также входит в группу поддержки Украины в Сенате.

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Топ комментарии
+16
Оцим чудовим сенаторам-респект...
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17.12.2021 14:48
+12
Сенат США пожалуй самое адекватное место на планете.
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17.12.2021 15:48
+7
Всі за, один Байден в роздумах.
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17.12.2021 14:50
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ну за ухвалість ***** не притянуть, а вот за ***** подвесить будет не плохо
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17.12.2021 14:48 Ответить
Всі за, один Байден в роздумах.
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17.12.2021 14:50 Ответить
та да. тугодум ))
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17.12.2021 14:54 Ответить
ну да...подвесить и потом за него же и подтянуть вверх
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17.12.2021 15:11 Ответить
)) там на площади у маринованного володьки есть памятник миничу пожарнику, который с протянутой рукой. на этой руке его и подвесить. будет напоминать голохвастова с перчаткой и рассказом о мелких крисах )
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17.12.2021 15:15 Ответить
Оцим чудовим сенаторам-респект...
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17.12.2021 14:48 Ответить
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17.12.2021 14:59 Ответить
Знакомая тема, пиарятся как всегда на чужих проблемах. Ну понятно, республиканец очередной раз укусил Байдена - "...і притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість", заявив сенатор Джон Корнiн." Конкретно, как? Не бульбы пускать, а конкретика. Возбудить уголовное дело против пуйла...., доставить в суд в Гааге..., завалить... А советовать "притягнути до відповідальності" и я могу.
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17.12.2021 15:09 Ответить
хло стає дедалі більш схожим на нікіту

Демон Кремля: справжній Хрущов, кузькіна мать і український Крим - https://www.youtube.com/watch?v=gNLAs8Y5d5E&t=631s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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17.12.2021 15:29 Ответить
Україні треба і летальна зброя і наземна [feat Даша Счастлівая]
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17.12.2021 15:30 Ответить
За дерзость? А ниче что этот ублюдок терроризирует всю планету? Это террорист номер один!
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17.12.2021 15:43 Ответить
Сенат США пожалуй самое адекватное место на планете.
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17.12.2021 15:48 Ответить
Вже готовий до подорожі, хоча був готовий з самого початку війни, адже нам вісім років заважали відкрито нищити загарбників москалів. Зараз всі ці зрадницькі накази " відкривати вогонь після з'ясування та дозволів керівнивництва " українському солдату будуть до одного місця. Нищити, катувати дебільну кацапську тварюку нам вже не завадять " мінський перемовини" та інше брехливе лайно пристосуванців малоросів. Приеднуйтесь Брат'я Українці до славного визвольного походу на монгольску - моксельну жалюгідну імперію. Помстимося за багатовікову неволю та знущання над нашими пращурами! Нехай остаточно та безповоротьо згорить Москва.
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17.12.2021 16:52 Ответить
Тупое шапкозакидательство уже лет 5 не работает. А если сьездиш и сделаешь то весь мир скажет спасибо даже сами расеяне.
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17.12.2021 18:07 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:19 Ответить
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
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19.12.2021 03:08 Ответить
 
 