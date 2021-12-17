Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"

10 сенаторов от обеих ведущих партий США подали в Сенат проект резолюции "в поддержку независимой и демократической Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Проект резолюции подтверждает непреклонную поддержку США и НАТО восстановлению территориальной целостности Украины путем предоставления политической, дипломатической поддержки, а также дополнительных поставок летальной и нелетальной оборонной помощи. Проект также призывает Россию выполнять минские договоренности от 2014 и 2015 годов.

Сенатор от Демократической партии США Джин Шагин отметила, что эта резолюция – больше чем сигнал о поддержке партнеров – это жесткий отпор воинствующим намерениям Путина.

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Проект резолюции призывает администрацию США "оказать летальную помощь Вооруженным силам Украины, подтвердить приверженность европейским союзникам и привлечь Путина к ответственности за дерзость", заявил сенатор Джон Корнин. Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не могут игнорировать эти попытки Путина украсть суверенитет у народа Украины".

"Теперь, когда Россия разместила более 100 000 военных на границе Украины, что представляет угрозу ее свободе и территориальному суверенитету, мы должны делать все возможное в поддержку Украины", - добавил соавтор резолюции сенатор-республиканец Роб Портман. Портман также входит в группу поддержки Украины в Сенате.

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