Сенат США призывает предоставить Украине летальное оружие и "привлечь Путина к ответственности за дерзость"
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10 сенаторов от обеих ведущих партий США подали в Сенат проект резолюции "в поддержку независимой и демократической Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Проект резолюции подтверждает непреклонную поддержку США и НАТО восстановлению территориальной целостности Украины путем предоставления политической, дипломатической поддержки, а также дополнительных поставок летальной и нелетальной оборонной помощи. Проект также призывает Россию выполнять минские договоренности от 2014 и 2015 годов.
Сенатор от Демократической партии США Джин Шагин отметила, что эта резолюция – больше чем сигнал о поддержке партнеров – это жесткий отпор воинствующим намерениям Путина.
Проект резолюции призывает администрацию США "оказать летальную помощь Вооруженным силам Украины, подтвердить приверженность европейским союзникам и привлечь Путина к ответственности за дерзость", заявил сенатор Джон Корнин. Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не могут игнорировать эти попытки Путина украсть суверенитет у народа Украины".
"Теперь, когда Россия разместила более 100 000 военных на границе Украины, что представляет угрозу ее свободе и территориальному суверенитету, мы должны делать все возможное в поддержку Украины", - добавил соавтор резолюции сенатор-республиканец Роб Портман. Портман также входит в группу поддержки Украины в Сенате.
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Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.