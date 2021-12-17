Подытожим год крепкой международной поддержкой, - Зеленский о решении Генассамблеи ООН в отношении нарушения прав человека в оккупированном Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства – члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос", - написал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".
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теперь они крайне обеспокоенны.
Государства - члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы.