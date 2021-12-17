Подытожим год крепкой международной поддержкой, - Зеленский о решении Генассамблеи ООН в отношении нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства – члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос", - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму