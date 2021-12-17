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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16555) ООН (3931) права человека (965)

Подытожим год крепкой международной поддержкой, - Зеленский о решении Генассамблеи ООН в отношении нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подытожим год крепкой международной поддержкой, - Зеленский о решении Генассамблеи ООН в отношении нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства – члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос", - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Автор: Анастасія Потіха
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А як щодо підтримки власного народу?Як рік пройшов?
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17.12.2021 14:56 Ответить
ну фсе! по вертолетам мчс и айда в буковель!
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17.12.2021 15:11 Ответить
поконям гвинтакрилам))) мяса, водки ящик)) главное диджея арахамию не забіть, а то танцев не будет
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17.12.2021 16:47 Ответить
В ООН у Расеи одни неприятности , которьіе они безуспешно пьітаются компенсировать имитацией борьбьі с "фошиздами" , что работает только внутри нее .
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17.12.2021 15:22 Ответить
Организация Обеспокоенных Наций.
теперь они крайне обеспокоенны.
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17.12.2021 15:29 Ответить
коли президент= ноль, залишається розраховувати на міжнародну підтримку
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17.12.2021 15:36 Ответить
Ну приняли такую резолицию. И что? Рашка выполнять будет? Пусть бы лучше приняли резолюцию о вводе миротворцев на Донбасс. Опять же путиноиды заблокируют. Бесполезная организация в нынешнем виде.
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17.12.2021 15:39 Ответить
Особенно понравился этот перл:
Государства - члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы.

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17.12.2021 15:43 Ответить
Да сколько ж можно теперь этого убогого дегенерата-предателя-наркошу?! И его российских кураторов? И мелкоуголовную зелёную шоблу?..
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17.12.2021 16:33 Ответить
Пока нарид не поумнеет. Когда он превратится в народ Украины и не будет как совковые бабушки дедушки вестись на громкие обещания, а потом молчать в тряпочку когда их через ху.. кидают.
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17.12.2021 17:17 Ответить
Нікчема зєблан.
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17.12.2021 15:59 Ответить
Для Зеленского год был удачный, ему есть что предьявить народу.
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17.12.2021 16:01 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:17 Ответить
 
 