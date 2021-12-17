Отношения России и США подошли к "опасной черте", а ситуация с НАТО вообще взрывоопасна, - МИД РФ

Отношения между Россией и Соединенными Штатами подошли к "опасной черте", и необходимы шаги по снижению конфронтации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

"В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации", — сказал Рябков.

Он добавил, что ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасна.

"Ситуация неприемлема, она потенциально взрывоопасна и с этим нужно что-то делать", - цитирует слова Рябкова РИА "Новости".

Вместе с тем, Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа.

"От прошлого надо нашим коллегам с той стороны отрешиться, взглянуть на все по-новому и начать, если хотите, писать наши отношения с чистого листа, используя даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы и базы основы будущей договоренности то, что нами положено на бумагу, передано и сегодня опубликовано", - сказал Рябков.

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Он добавил, что предложения России в адрес США и НАТО не являются пересмотрами итогов холодной войны, возврата к прошлому быть не может.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позднее ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.