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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) НАТО (8945) Россия (91279) США (23194) Рябков (48)

Отношения России и США подошли к "опасной черте", а ситуация с НАТО вообще взрывоопасна, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отношения России и США подошли к

Отношения между Россией и Соединенными Штатами подошли к "опасной черте", и необходимы шаги по снижению конфронтации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

"В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации", — сказал Рябков.

Он добавил, что ситуация в отношениях России и НАТО неприемлема для всех, она потенциально взрывоопасна.

"Ситуация неприемлема, она потенциально взрывоопасна и с этим нужно что-то делать", - цитирует слова Рябкова РИА "Новости".

Вместе с тем, Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа.

"От прошлого надо нашим коллегам с той стороны отрешиться, взглянуть на все по-новому и начать, если хотите, писать наши отношения с чистого листа, используя даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы и базы основы будущей договоренности то, что нами положено на бумагу, передано и сегодня опубликовано", - сказал Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток

Он добавил, что предложения России в адрес США и НАТО не являются пересмотрами итогов холодной войны, возврата к прошлому быть не может.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позднее ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Знов у лапатьніків які серуть по усьому світу винна клята Вашингтонщина...
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17.12.2021 15:02
+17
цей Рябков правий!
потрібен діалог Діда Джонні з рашкою:

- Эй. Вот что мы с тобой сделаем... Если через десять секунд ты не уберёшь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом сорок пятого калибра.
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
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17.12.2021 15:04
+16
Пчёлы не тратят время, доказывая мухам, что мёд полезнее говна
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17.12.2021 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Пчёлы не тратят время, доказывая мухам, что мёд полезнее говна
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17.12.2021 15:01 Ответить
Знов у лапатьніків які серуть по усьому світу винна клята Вашингтонщина...
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17.12.2021 15:02 Ответить
Кацапа вірить, що американці забулися, коли вони вже починали з "чистого листа" і перезагружалися червоною кнопкою. І що, кацапа їх нахитали, бо американці виконують кожну букву договора, а кацапа ні, бреше і робить навпаки.
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17.12.2021 15:27 Ответить
цей Рябков правий!
потрібен діалог Діда Джонні з рашкою:

- Эй. Вот что мы с тобой сделаем... Если через десять секунд ты не уберёшь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом сорок пятого калибра.
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
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17.12.2021 15:04 Ответить
"Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!" (с)
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17.12.2021 15:10 Ответить
Короче -всем ценные указания раздали, *******, можно успокоится!!!
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17.12.2021 15:12 Ответить
Що вміє то вміє Росія налагоджувати відносини. Відносини Росії та США підійшли до "небезпечної межі", а ситуація з НАТО, взагалі, вибухонебезпечна, відносини з Україною, Грузією, Молдавією, Сирією тещ якось не склались. Кацапи- це збрід без роду, без племені і без власної історії. Єдине, що їх об'єднає - це так звані "скрєпи"-намагання "створити" якусь власну історію за рахунок інших країн. Україна в цих "скрєпах" є основним елементом без якого бензоколонка залишається територією із стадом. Вести перемови з цім стадом, яке називається - Росія, небезпечно і даремно. Вихід тільки один - знищення Росії як держави.
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17.12.2021 15:12 Ответить
ситуация требует от американцев - ускорить массовое производства Б-52 и боеприпасов к ним
работать в три смены и резко сократить время на бесполезные разговоры во имя спасения мира во всём мире . тчк
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17.12.2021 15:13 Ответить
Там і F-22 Раптор впорається чудово, яких в США 400 шт. Все інше дороблять Томагавки.
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17.12.2021 16:54 Ответить
Вот это изнапряглась расея!!! Весь мир в страхе замер. А теперь выпускайте кракена - своих втихую скупленных "европейских политиков". Пусть начинают хоровое пение об осторожности и миролюбии. Запевалой ставьте фрау пенсионерку. Уже можно.
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17.12.2021 15:14 Ответить
Згадка про євро-та трансатлантичну інтегрцію України ,викликає в москалів загострення параноїдної шизофренії !!!!))))
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17.12.2021 15:18 Ответить
нарешті цивілізований світ визнав рашку розплідником світового тероризму, розплідником беззаконня, безправя і організатором дестабілізації світового спокою у стосунках між державами і віруючими різних країн.
тому, будь-які брехливі, цинічні і нікчемні заяви рашапоїдів до розгляду не беруться.
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17.12.2021 15:18 Ответить
Не лякайте, кацапня, американці точно вас не бояться. Якби ви мали силу, то нікого не лякали, а давно напали. Так що мовчіть і йдіть плакатись китяйцям в тряпочку.
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17.12.2021 15:24 Ответить
"Не сцы Маша, я Дубровский". НАТО само боится, а относительно "чистого листа" то не следует переводить бумагу, разве только как это было с Будапештским меморандумом, "пообіцяти 7 мішків вовни і ті неповні".
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17.12.2021 15:25 Ответить
Расея реально боится не расширения НАТО на восток , а того , что ее РВСН стремительно теряют боеспособность . Основу потенциала сдерживания почти 50 лет составляли МБР"Воевода-Сатана" производства Южмаша. Они уже исчерпали все сроки безопасной єксплуатации , баки с горючим на них прокорродировали и оставшиеся ракетьі нужно срочно снимать с боевого дежурства , а МБР "Сармат" на замену не готов , хотя начало перевооружения планировалось на 2020г.Отсюда и массированная деза о гиперзвуковьіх ракетах "аналоговнет" , и шантаж войной в Европе . Имхо
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17.12.2021 15:34 Ответить
спершу- Україна в кордонах 2013...виплата Україні контрибуцій за Крим та лугандон...а потім хотєлкі з американцями...не раніше!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2021 15:40 Ответить
когда узкая моська долго и нудно лает на слона, слон в конце концов ее должен прихлопнуть. случайно
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17.12.2021 15:43 Ответить
Расия надувает щеки и пытается строить из себя крупного международного игрока.На самом же деле руськая армия может только бомбить Сирию с высоты 5 км и с огромными потерями взять Дебальцево.Борзость расии провоцируется США и Европой,которые наказали мизерными санкциями развязывание расией войны в Украине и аннексию Крыма.За такие действия санкции должны быть максимально возможными.
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17.12.2021 15:47 Ответить
Кацапня идёт в пешее эротическое путешествие со своим бредом.
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17.12.2021 15:48 Ответить
Чисті листи вже закінчилися, ніжки Буша зжерли ще в 90-х, залишилися піндюліни для москалів. А Горбачов говорив тоді москалям, не лізьте в чужий монастир зі своїм уставом.!
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17.12.2021 16:00 Ответить
Русня, давай, выбухай
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17.12.2021 16:16 Ответить
Зашёл такой пьяный к соседу, пристрелил его собаку, изнасиловал жену, вынес из дома все ценности, а на утро, когда вооруженный сосед с товарищами постучал ногой в дверь, ты такой- «Ситуаци взрывоопасна! Давайте всё начнём с чистого листа.»
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17.12.2021 16:21 Ответить
Налякали козла капустою.)))) З москалями українці билися більшє , ніж з ким небудь.
Зараз москалі попереду себе пускають удмуртів, бурят, та й інших , здурманених "рабів" імперії.
Бережуть своє сало. Таки допрохаються.
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17.12.2021 16:23 Ответить
Американці, не ведіться. Вже було "перезавантаження" з Обамою, росіяни використали його для переозброєння, невиконання угод по скороченню ядерного потенціалу, підкупу політиків у країнах НАТО, закидання головорізів у зони конфліктів по всьому світу Тим часом пукін і його путіноїди-гібридники з ФСБ "на фоні потепління" називали Обаму слабаком, плодили нові анекдоти про "дурних піндосів", малювали комікси, зображуючи президента США мавпою та ін. Рябко зараз гавкнув, щоб активізувати підкуплених або обдурених у Європі. Вони й будуть говорити про порозуміння з рф "заради миру" коштом України та ін. країн. Якщо з англо-саксами (Великобританія, Канада, США) це робити важче, то з любителями пивних фестивалів, макаронів, жаб'ячих лапок, тюльпанів та корриди можна так-сяк домовлятися (надійні тільки для власної вигоди). Врешті-решт, програєте не тільки Україну...
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17.12.2021 16:35 Ответить
Треба на Новий Рік усьому МЗС ерефії подарувати дорослі памперси, щоб менше смерділо.
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17.12.2021 16:37 Ответить
За межами.
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17.12.2021 16:48 Ответить
Пока Байден кидает своих избирателей - обещал быть ,,мачо,,проявлять жесткость к Раше , но пока очень мягкий( ну как у импотентов) и проявляет только озабоченность. Он или очень выдержанный и хитрый , либо уже активно лижет зад Путлеру - шансы в случае пассивности на второй срок - нулевые. Его разорвут и демократы и республиканцы. Чем больше шизофрении быдет исходить из ,, страны обезьян,, - тем сильнее будут душить Байдена, это ведёт хорошей виагрой для дедушки. Мягко говоря Байден ведёт себя странно...Может он ещё на колени станет перед Ху@лом
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17.12.2021 18:03 Ответить
опасной для парашки разве что...
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17.12.2021 18:51 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:16 Ответить
Так рішення просте - треба просто фізично ліквідувати рф із її верхівкою і ніяких проблем не буде бо не буде тих з ким погані відносини.
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17.12.2021 19:46 Ответить
Бо завдання Рябка - гавкати за бажанням власника
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20.12.2021 10:38 Ответить
 
 