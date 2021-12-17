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Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде.
Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.
Он также проинформировал, что заместителем председателя фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.
Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.
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+13 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий17.12.2021 15:22
+11 Ned Stark
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+8 Сергей1967
показать весь комментарий17.12.2021 15:15
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а козел-провокатор патриотически настроенного электората "Голоса" все поет
ну и говнюк ты, Славко !!!!
Славко, де твій останній бій ?
Де "Врагу не сдается наш гордый Варяг .....?"
політичний варяг Славко виявився гівнюком
(а то начебто ми до цього не знали.....)
- я знав двох Франців-Йосипів і жодного із них мені не жалко
Я.Гашек "Швейк"
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
раскольники голоса подали в ОАСК иск и суд временно приостановил действия закона про фракции ВР. а значит начал действовать старый закон по которому и пропихнули голосящие слуги устинову. корниенко бодренько подписал и оголосил
суд принял решение в турборежиме. утром иск - в обед решение
Тепер обслуговує і сосен з Голосу.