Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко

Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он также проинформировал, что заместителем председателя фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.

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