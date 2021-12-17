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Новости Политика Украины
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Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос": руководитель Устинова, заместитель Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый вице-спикер Рады Корниенко объявил о смене руководства фракции

Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции "Голос" в Верховной Раде", - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он также проинформировал, что заместителем председателя фракции "Голос" избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.

Читайте также: После раскола в "Голосе" Стефанчук призвал Железняка и Устинову найти общий язык: Нужно искать компромисс
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Топ комментарии
+13
Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
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17.12.2021 15:22
+11
Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
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17.12.2021 15:19
+8
Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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17.12.2021 15:15
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Путают следы?
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17.12.2021 15:07 Ответить
есть такая профессия - полит-проститутка, Пинчуку-Коломойскому служить
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17.12.2021 15:14 Ответить
вздутые консервы Пинчука-Коломойского

а козел-провокатор патриотически настроенного электората "Голоса" все поет

ну и говнюк ты, Славко !!!!
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17.12.2021 15:09 Ответить
"Я не сдамся без бою...."
Славко, де твій останній бій ?
Де "Врагу не сдается наш гордый Варяг .....?"

політичний варяг Славко виявився гівнюком
(а то начебто ми до цього не знали.....)
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17.12.2021 15:12 Ответить
Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
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17.12.2021 15:19 Ответить
- Ви знаєте, нашого Франца-Йосипа вбили !
- я знав двох Франців-Йосипів і жодного із них мені не жалко

Я.Гашек "Швейк"
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17.12.2021 15:29 Ответить
Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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17.12.2021 15:15 Ответить
Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
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17.12.2021 15:22 Ответить
Знатно устінова видно соснула єрмаку.
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17.12.2021 15:25 Ответить
Пионерский отряд распался, и всё не могут поменять звеньевых. А какие надежды подавали под руководством командира отряда Вакарчука...
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17.12.2021 15:25 Ответить
И все засадить корабельными соснами! Нет, лучше засадить корабельным соснам!
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17.12.2021 15:30 Ответить
Корнієнка треба покормить салом або розрізать рота щоб він голосніше говорив це не брат аристовича шо воно там мичить
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17.12.2021 15:35 Ответить
саме такі вівці владі і потрібні
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17.12.2021 15:37 Ответить
фракції... хто?
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17.12.2021 15:40 Ответить
А у Кіри Рудик в руках печатка партії, з якою вона звільнить всіх 11 з числа нардепів.
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17.12.2021 15:44 Ответить
там цирк с конями
раскольники голоса подали в ОАСК иск и суд временно приостановил действия закона про фракции ВР. а значит начал действовать старый закон по которому и пропихнули голосящие слуги устинову. корниенко бодренько подписал и оголосил
суд принял решение в турборежиме. утром иск - в обед решение
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17.12.2021 15:47 Ответить
Улюблений вовчий суд ОПи та Зєлі, який вони відмовляються ліквідовувати.
Тепер обслуговує і сосен з Голосу.
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17.12.2021 18:52 Ответить
Славко оказался банальным пид@рко.
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17.12.2021 16:06 Ответить
Бідна хракція! З повіями і то більш поважно поводяться.
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17.12.2021 17:13 Ответить
бЛЕді в Раді рвуть до влади! Та Стефанчук на кораблі капітан зі старпомом пузатим! Владу ї м не віддасть ніколи, назло ворогам заклятим!
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17.12.2021 19:15 Ответить
 
 