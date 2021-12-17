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Новости Политика Украины
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Государственный министр МИД Германии Линднер прибыл в Киев в знак солидарности с Украиной в ее противостоянии с Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный министр МИД Германии Линднер прибыл в Киев в знак солидарности с Украиной в ее противостоянии с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправила в Украину госминистра в МИД ФРГ Тобиаса Линднера. Он прибыл в Киев в пятницу, 17 декабря, чтобы выразить солидарность Германии с Украиной в конфликте с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW .

Во время первого визита в Украину Линднер проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он встретится с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и сотрудниками офиса президента Украины.

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Поездку высокопоставленного представителя МИД ФРГ следует понимать как сигнал дальнейшей поддержки Украины федеральным правительством в Берлине, говорится в заявлении МИД ФРГ.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, посол Украины в Германии Андрей Мельник провел встречу с государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером.
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Это его кормить, возить, развлекать надо. В чем же тут солидарность? Или он снайперские винтовки и ставшиеся 10 проплаченных атидроновых витовки с собой привез?
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17.12.2021 15:26 Ответить
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17.12.2021 16:09 Ответить
Ухты какой солидарный. Так пусть на довольствие поставит его Кличко. Там тысяч 15 гр в месяц. Сала на пожрать хватит. В РФ конечно передумают теперь. И пусть живёт у нас.
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17.12.2021 15:26 Ответить
Ага зявилось нове слова солідарність додається то стурбованості і занепокоєності
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17.12.2021 15:33 Ответить
сначала построили СП2, а потом на гульки сюда едут с формулировкой "солидарности". Какой цинизм!
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17.12.2021 15:45 Ответить
в карпаты полетит с гландокомандующим бухать)
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17.12.2021 16:08 Ответить
Доналд Трамп мог остановить Северный потоп Путлера вначале 2018 года,Конгресс США придумал Адские санкции,но хмырь Мавзолейный Трамп -наш,не подписал их...,Джо Байден придя к власти констатировал факт,что Потоп Путлера готов на 96 %...
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17.12.2021 16:09 Ответить
Да-да. Меркель уже выразила солидарность. Больше не надо.
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17.12.2021 17:57 Ответить
 
 