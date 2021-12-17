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Новости Политика Украины
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"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 17 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с прохождением отопительного сезона в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире 17 декабря обсудим:

- Третий год Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?
- От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?
- Зима 2022. Как переживем февраль?
- Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?
- 30 лет после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.

Гости студии:

Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины (2019-2020);

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021 г.), народный депутат, внефракционный;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010), лидер партии ВО "Батькивщина";

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт";

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019-2020);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);

Илья Шутов, один из основателей Народного Руха на Донбассе;

Ярослав Кендзер, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";

Пятрас Вайтекунас, организатор печати самиздата из всех республик СССР;

Алексей Алмазов, сотрудник редакции газеты "Набат";

Александр Подрабинек, советский диссидент.

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.

Также читайте: "Если завтра война": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о возможной войне с Россией

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
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17.12.2021 16:21
+4
Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
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17.12.2021 17:05
+2
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
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17.12.2021 16:54
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А хату гогішвілі?
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17.12.2021 16:18 Ответить
Куди? В студію?
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17.12.2021 16:21 Ответить
А що не так?
Разом із Будановим....
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17.12.2021 16:25 Ответить
...а замість усіх гостей студії -- роту охорони! Утім, не встигнуть. Бо треба буде перевірити кожну шпару щоб не було "тероистів". На це треба тиждень
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17.12.2021 16:28 Ответить
достатньо патрульних із блок-поста в Ордлі

вони швидко поставлять на місце всіх прищів і прищиків
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17.12.2021 16:41 Ответить
Нехай вивалять повний список людей,що живуть з гогішвілі.
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17.12.2021 16:28 Ответить
Вся єкс владна срать не рахуючи Юлі. Хоча чому таїти, найкраще українцям жилося за часів Ющенка-Тимошенко.
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17.12.2021 16:19 Ответить
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17.12.2021 16:21 Ответить
зима президента ...
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17.12.2021 16:38 Ответить
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:54 Ответить
Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
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17.12.2021 17:05 Ответить
Склад учасників- клуб відірваних від корита державної годівниці, які вже "будували" і недобудували. А тепер прозріли і знають як це робиться.
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17.12.2021 17:12 Ответить
Шведские семьи рыдают из-за украинских инвестнянь - политолог
17 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0



Как известно, Путин вот-вот вторгнется в Украину и наше мощное государство делает все, чтобы остановить агрессора.


Делает, как всегда, беспощадно и яростно. Чтоб, как говорится, агрессор, видя, как дрючат украинский бизнес, проникся страхом, что его также будут дрючить.

Такие оценки озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

Это я об истории начисления «Синево» штрафа в 1,08 млрд гривен.

Думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что история этого штрафа - это типичная модель отношений государство с бизнесом.

Ты никому не нужен, пока не показал обороты. Как только государство видит обороты, то оно сразу придумывает способ как тебя подоить.

Если, конечно, у тебя нет своей фракции в Верховной Раде, которая позволяет обезопасить твой бизнес.

А если у тебя есть свой бизнес, своя фракция в Верховной Раде, свое правительство и интересы в секторе, то ты начнешь искать конкурентов и создавать им проблемы.

- Инвестняня для Коломойского, или Как Зеленский спасает одиозного олигарха от американского правосудия

Вот с «Синево» такая же история. Развивалась сеть лабораторий со шведским капиталом, и никто ее особо не замечал.

Росли и росли. А потом грянул ковид и анализы стали высокодоходной темой.

И «Синево» вышла на оборот в 2 млрд гривен. Из которых 130 млн налогов заплатила.

Однако, это уже деньги и тут попахивает «великим будивництвом». А будивництво должно быть в правильных руках.

Потому приходит налоговая и начисляет штраф с половиной оборота компании.

Компания звонит во все колокола и обращается к шведскому правительству, к тому самому у которого мы просим содействовать в помощи от Путина, чтоб на уровне ЕС там всякие «Северные потоки» заблокировали и все такое.

А мы в ответ такие говорим: «Извините, у нас лучший инвестиционный климат, у нас инвестняни и ого-го какая государственная политика.

Так что не п@здите, не нарушайте, а лучше дайте нам денег на строительство восточного вала, демократии и щита Европы».

- Почему из Украины рекордными темпами убегает иностранный капитал - нардеп

Дальше будет ситуация развиваться так:

А) «Синево» предложат отсоса…, ой, заплатить штраф, но меньше. Типа скидка. Мол, оставайтесь на рынке, но сбавляйте обороты.

Нам своих детей кормить в Конче-Заспе нечем. И смотрите там!

Б) Да, согласны, штраф огромный, но выход есть - продавайте бизнес.

В) Раздается звонок шведского посла (министра, премьера) в «духе вы там чего», а в ответ «не подумали, не зрозуміли, не знаємо, виправимо».

И в любом случае остается именно то самое послевкусие.
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17.12.2021 17:13 Ответить
Здравствуйте, я ваша тетя... Хутин не сегодня завтра склеит ласты. ВОт потому он не хочет встречаться с нашим бедоносцем - из кожи лезет , хочет еще лямку протянуь...ХЕХ....
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17.12.2021 18:23 Ответить
Якщо захочеться впасти в депресію -наш штатний комік зеленський завжди допоможе!
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17.12.2021 18:41 Ответить
 
 