"Зима президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят третий год президентства Зеленского, зарплаты нардепов "в конвертах" и отопительный сезон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 17 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию с прохождением отопительного сезона в зимний период.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире 17 декабря обсудим:
- Третий год Владимира Зеленского. Как изменился Президент и страна?
- От кризиса к кризису. Некомпетентность или предательство?
- Зима 2022. Как переживем февраль?
- Зарплаты депутатов "в конвертах". Кто получает по 20 000 долларов в месяц?
- 30 лет после распада СССР. Как свобода слова остановила империю.
Гости студии:
Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины (2019-2020);
Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021 г.), народный депутат, внефракционный;
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010), лидер партии ВО "Батькивщина";
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт";
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019-2020);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;
Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);
Илья Шутов, один из основателей Народного Руха на Донбассе;
Ярослав Кендзер, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат";
Пятрас Вайтекунас, организатор печати самиздата из всех республик СССР;
Алексей Алмазов, сотрудник редакции газеты "Набат";
Александр Подрабинек, советский диссидент.
Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
Разом із Будановим....
вони швидко поставлять на місце всіх прищів і прищиків
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
17 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Как известно, Путин вот-вот вторгнется в Украину и наше мощное государство делает все, чтобы остановить агрессора.
Делает, как всегда, беспощадно и яростно. Чтоб, как говорится, агрессор, видя, как дрючат украинский бизнес, проникся страхом, что его также будут дрючить.
Такие оценки озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Это я об истории начисления «Синево» штрафа в 1,08 млрд гривен.
Думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что история этого штрафа - это типичная модель отношений государство с бизнесом.
Ты никому не нужен, пока не показал обороты. Как только государство видит обороты, то оно сразу придумывает способ как тебя подоить.
Если, конечно, у тебя нет своей фракции в Верховной Раде, которая позволяет обезопасить твой бизнес.
А если у тебя есть свой бизнес, своя фракция в Верховной Раде, свое правительство и интересы в секторе, то ты начнешь искать конкурентов и создавать им проблемы.
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Вот с «Синево» такая же история. Развивалась сеть лабораторий со шведским капиталом, и никто ее особо не замечал.
Росли и росли. А потом грянул ковид и анализы стали высокодоходной темой.
И «Синево» вышла на оборот в 2 млрд гривен. Из которых 130 млн налогов заплатила.
Однако, это уже деньги и тут попахивает «великим будивництвом». А будивництво должно быть в правильных руках.
Потому приходит налоговая и начисляет штраф с половиной оборота компании.
Компания звонит во все колокола и обращается к шведскому правительству, к тому самому у которого мы просим содействовать в помощи от Путина, чтоб на уровне ЕС там всякие «Северные потоки» заблокировали и все такое.
А мы в ответ такие говорим: «Извините, у нас лучший инвестиционный климат, у нас инвестняни и ого-го какая государственная политика.
Так что не п@здите, не нарушайте, а лучше дайте нам денег на строительство восточного вала, демократии и щита Европы».
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Дальше будет ситуация развиваться так:
А) «Синево» предложат отсоса…, ой, заплатить штраф, но меньше. Типа скидка. Мол, оставайтесь на рынке, но сбавляйте обороты.
Нам своих детей кормить в Конче-Заспе нечем. И смотрите там!
Б) Да, согласны, штраф огромный, но выход есть - продавайте бизнес.
В) Раздается звонок шведского посла (министра, премьера) в «духе вы там чего», а в ответ «не подумали, не зрозуміли, не знаємо, виправимо».
И в любом случае остается именно то самое послевкусие.