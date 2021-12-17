Провайдер отключил сервер сайта "Новинарня" без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой

Интернет-провайдер TheHost отключил сервер информационного сайта "Новинарня" без решения суда или других органов власти по жалобе третьего лица в связи с публикацией новости, связанной с плагиатом министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом рассказал главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера случилось несколько новое и, не побоюсь этих слов, экстраординарное и возмутительное в моей главредовской и вообще журналистской практике. Хостинг-провайдер завалил сайт "Новинарня" (отключил сервер) после жалобы третьего лица, не довольного содержанием нашей публикации. Причем это произошло не по решению какого-либо суда, СНБО/СБУ/МВД или каких-либо регулирующих органов. Просто адвокат прислала в TheHost мейл с какими-то требованиями. Хостинг направил на один из наших адресов письмо, чтобы мы дали объяснение. И через 24 часа, в семь с копейками вечера 16 декабря, провайдер "отключил сервер". "Новинарня" была недоступна около часа", - сообщил он.

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Напомним, по данным сайта "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", статья для докторской диссертации министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат – совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.