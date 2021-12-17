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Провайдер отключил сервер сайта "Новинарня" без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Провайдер отключил сервер сайта

Интернет-провайдер TheHost отключил сервер информационного сайта "Новинарня" без решения суда или других органов власти по жалобе третьего лица в связи с публикацией новости, связанной с плагиатом министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом рассказал главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера случилось несколько новое и, не побоюсь этих слов, экстраординарное и возмутительное в моей главредовской и вообще журналистской практике. Хостинг-провайдер завалил сайт "Новинарня" (отключил сервер) после жалобы третьего лица, не довольного содержанием нашей публикации. Причем это произошло не по решению какого-либо суда, СНБО/СБУ/МВД или каких-либо регулирующих органов. Просто адвокат прислала в TheHost мейл с какими-то требованиями. Хостинг направил на один из наших адресов письмо, чтобы мы дали объяснение. И через 24 часа, в семь с копейками вечера 16 декабря, провайдер "отключил сервер". "Новинарня" была недоступна около часа", - сообщил он.

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Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 01
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 02
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 03
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 04
Провайдер отключил сервер сайта Новинарня без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой 05

Напомним, по данным сайта "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", статья для докторской диссертации министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат – совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305869


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17.12.2021 16:32
+6
"...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 17:06
+5
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17.12.2021 16:34
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Правила форума Совет форумчан
"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305869


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17.12.2021 16:32 Ответить
"...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 17:06 Ответить
...Ясно, що "перековувати" мізки населенню територій, котрі хочеш окупувати, краще ДО того самого "повномасштабного вторгнення", яким нас невтомно лякають, аніж після: воно й дешевше, і надійніше.

Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
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17.12.2021 20:59 Ответить
Не "відімкнув", а "вимкнув".
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17.12.2021 16:33 Ответить
Нет...все верно...
Отключил..(от сети интернет)...а не выключил..
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17.12.2021 16:43 Ответить
Ні. Слово "відмикати" за словником (СУМ) має лише два значення:

1. За допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене.

2. діал. Розплющувати (очі).
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17.12.2021 16:52 Ответить
"Відімкнув"..и "відмикати"...это абсолютно разные слова с абсолютно разными значениями..
Первое это "отключил"...второе "отомкнул"..
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17.12.2021 17:06 Ответить
мені теж здалось... що відімкнув може стосуватися не тільки відімкнув (відкрив) двері і замки...
а й можливо, відімкнув у значенні - від"єднав від чогось.... хіба не можна так вживати?
вимкнув - виключив (тут легше)))
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17.12.2021 19:08 Ответить
Хотя по всем словарям ты таки прав...
Спорить больше не буду...
Но в тех.текстах чаше употребляют именно так как написал цензор...
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17.12.2021 17:11 Ответить
"відімкнути" є доконаним видом слова "відмикати" . Все.
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17.12.2021 17:18 Ответить
Зараз в моді - ЗеТемники, ЗеДжинса, ЗеТелефонийДзвінок, ЗеЗаказуха, не нашкодь кадрам НайЗеленішого і йому самому.
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17.12.2021 16:33 Ответить
Даже хуже

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17.12.2021 16:37 Ответить
в другому турі намалюють 99%
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17.12.2021 16:47 Ответить
* на других виборах
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17.12.2021 16:48 Ответить
У двух других дебилов нарисовано, а у первого дебила реальные %%. Хуже нє будєт! наш гімн!
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17.12.2021 17:03 Ответить
Правові засади,подальшого існування провайдера?
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17.12.2021 16:34 Ответить
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17.12.2021 16:34 Ответить
малоПИД,,роский, бенин нарко-Дегенерат "оберегает" своих подельников и ставленников, таких же проХфессионалов как и сам, такого Сброда как при этом Чмошнике еще не было!!!
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17.12.2021 16:34 Ответить
Це недостовірні факти із метою поставити під сумнів наукові досягнення Шкарлета С. М

отак) Поставили, панімаєш, під сумнів, зміюки.
А завтра поставлять під сумнів велич найвеличнішого.
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17.12.2021 16:35 Ответить
Шановні, як що ви користуєтеся сервисам і не хочете спілкуватися з їх поставщиками - вад будуть вимикати, видмикати,вірубати та інше. Й відмова "затерявся у спамі" - це ваші перешкоди. Не користуйтеся. Поставте собі сервер вдома, зареєструйте домен, візьміть пул адресів ІР, оплачуйте канал инету , та тримайте свої сервіси й сервера й начувайте на себе!))))
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17.12.2021 16:56 Ответить
А вы знаете в чём диссертация Шкарпета?
в каком-то провинциальнеом ВУЗе сделали внутреннюю сеть. И всё!
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17.12.2021 16:58 Ответить
Надо взять на заметку "The Host".
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17.12.2021 17:18 Ответить
Вікіпедія: "Ефект Стрейзанд" - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

Ну, тут Маргасовій нічого вже не зробити - плагіат є, і він доведений порівняльними таблицями.
Так само як і доведений плагіат у "видатного науковця" - плагіатного міністра освіти Шкарлета.
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17.12.2021 18:13 Ответить
Только оптимисты держат сайты или серверы на украинских площадках.
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17.12.2021 18:38 Ответить
Шкарлет стосовно звинувачення у плагіаті (його пряма промова): «А яке там може бути сьогодні, згідно з законодавством, покарання? У нас що: визначені якісь нормативи? Визначені якісь взагалі рішення по плагіату? Сьогодні це взагалі такий предмет спекуляцій, цей плагіат
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17.12.2021 19:06 Ответить
Який дурний той Шкарлет- взяв би , та купив посвідчення того кандидата наук в підземному переході в Києві і не морочився б з тою дисертацією, все одно результат був би той самий.
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17.12.2021 20:04 Ответить
Ощущение дежавю, реинскарнация Яныка в более молодые годы. Донбас от Кривого Рога не отличается, доказано Зеленским
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17.12.2021 20:27 Ответить
Вони там шо, на завтрак уху їли?
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17.12.2021 21:04 Ответить
 
 