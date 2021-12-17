Провайдер отключил сервер сайта "Новинарня" без решения суда по жалобе на публикацию о плагиате Шкарлета, - главный редактор Лиховой
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Интернет-провайдер TheHost отключил сервер информационного сайта "Новинарня" без решения суда или других органов власти по жалобе третьего лица в связи с публикацией новости, связанной с плагиатом министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом рассказал главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера случилось несколько новое и, не побоюсь этих слов, экстраординарное и возмутительное в моей главредовской и вообще журналистской практике. Хостинг-провайдер завалил сайт "Новинарня" (отключил сервер) после жалобы третьего лица, не довольного содержанием нашей публикации. Причем это произошло не по решению какого-либо суда, СНБО/СБУ/МВД или каких-либо регулирующих органов. Просто адвокат прислала в TheHost мейл с какими-то требованиями. Хостинг направил на один из наших адресов письмо, чтобы мы дали объяснение. И через 24 часа, в семь с копейками вечера 16 декабря, провайдер "отключил сервер". "Новинарня" была недоступна около часа", - сообщил он.
Напомним, по данным сайта "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", статья для докторской диссертации министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат – совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
Пожалуйста, подождите...
Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?
В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.
Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.
Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.
У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.
І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.
У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.
Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
Отключил..(от сети интернет)...а не выключил..
1. За допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене.
2. діал. Розплющувати (очі).
Первое это "отключил"...второе "отомкнул"..
а й можливо, відімкнув у значенні - від"єднав від чогось.... хіба не можна так вживати?
вимкнув - виключив (тут легше)))
Спорить больше не буду...
Но в тех.текстах чаше употребляют именно так как написал цензор...
отак) Поставили, панімаєш, під сумнів, зміюки.
А завтра поставлять під сумнів велич найвеличнішого.
в каком-то провинциальнеом ВУЗе сделали внутреннюю сеть. И всё!
Ну, тут Маргасовій нічого вже не зробити - плагіат є, і він доведений порівняльними таблицями.
Так само як і доведений плагіат у "видатного науковця" - плагіатного міністра освіти Шкарлета.