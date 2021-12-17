США видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с европейскими союзниками по НАТО, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут по ним обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки в ходе брифинга.
Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.
"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", - добавила она.
По словам Псаки, нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет.
"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности - в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки.
Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.
Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
Пожалуйста, подождите...
Так що не так, де зрада???
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом"( Мендель )
і "Рада".😡( яка повністю позеленіла ) )
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
оргазпорыве своего победобесия и бункерфюрер по-прежнему будет стричь бабло с этих баранов.
При перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
Хотя пуйло на такое не согласится , и этим будет показана его сущность ,но попробовать нужно.
Там нечего обсуждать!
Будапештские, добрососедские - на любой выбор.
Хотелки Кремля смыть унитаз нужно и послать куда подальше этот агресивный кремлевский, фашистский-террористический режим. И впаять санкции нужно жесткие на весь оборонный сектор, экономический сектор Газпром, эмбарго на нефть и банковский сектор, плюс заморозка счетов за в ЕС и США!!! Пусть Рашка распадется, и все зло закончится моментально,