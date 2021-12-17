США видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с европейскими союзниками по НАТО, - Псаки

США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут по ним обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", - добавила она.

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По словам Псаки, нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет.

"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности - в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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