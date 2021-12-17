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НАТО (8945) Россия (91288) Псаки (168)

США видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с европейскими союзниками по НАТО, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с европейскими союзниками по НАТО, - Псаки

США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут по ним обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", - добавила она.

Также читайте: Отношения России и США подошли к "опасной черте", а ситуация с НАТО вообще взрывоопасна, - МИД РФ

По словам Псаки, нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет.

"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности - в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
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17.12.2021 17:25
+17
А что там рассматривать? Не их собачье дело.
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17.12.2021 16:33
+13
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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17.12.2021 16:42
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А что там рассматривать? Не их собачье дело.
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17.12.2021 16:33 Ответить
Відкинути нах ці хотєлки уйла.
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17.12.2021 17:09 Ответить
Відкидайте. Чи вам це вирішувати? Хто там буде запитувати Україну, що вона хоче? А Україна й сама розібратися не може і не хоче.
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17.12.2021 17:34 Ответить
Все таки, "байдени" дали задню
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17.12.2021 16:36 Ответить
Яно, Ви дурненька? Чи просто whatsapp-ка (на літеру "к")? Я припускаю, що Ви просто несповна розуму
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17.12.2021 16:53 Ответить
Это просто рашотролль ольгинский. Хотя могу и ошибаться... Судя по нику это рабсииянская рашотроллячка.
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17.12.2021 17:41 Ответить
так давай спамити брехню рашотролів! Допомагай!
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17.12.2021 17:55 Ответить
Мне наоборот интересно с ними пообщаться пока они сами не признаются в троллинге. За это их начальство не выплатит так любимые ими деньги, да еще может штрафов насует, а в идеале выгонит нафиг.
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17.12.2021 17:59 Ответить
цікаво, чи ця наволоч YANA KHRUSHCH вже знесена адмінами...
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17.12.2021 19:15 Ответить
Похоже что так.
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17.12.2021 19:20 Ответить
Я уже давно о том, что Байден - *****, а все те, кто радовались его избранию - конченные идиоты.
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17.12.2021 16:51 Ответить
Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", - додала вона.
Так що не так, де зрада???
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17.12.2021 17:02 Ответить
І прихильники зелених раділи і інші також.
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17.12.2021 17:11 Ответить
Безпека? В Європі? По кацапські?
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17.12.2021 16:38 Ответить
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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17.12.2021 16:42 Ответить
Свалили нахер с Крьіма и Донбасса и будут гарантии. Что-тут обсуждать?
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17.12.2021 16:42 Ответить
Стало відомо, що Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння,
вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом"( Мендель )
і "Рада".😡( яка повністю позеленіла ) )
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17.12.2021 16:46 Ответить
как же это всё скверно выглядит
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17.12.2021 16:46 Ответить
Обсуждать нужно не с союзниками, а с психиатрами.
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17.12.2021 16:47 Ответить
Олег Шарп, 17.12.21., 15:16
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
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17.12.2021 16:48 Ответить
выглядит как требования написанные заведомо так, чтобы на них никто не пошел.
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17.12.2021 17:01 Ответить
Именно так. Упоротым рабссиянам отказ от таких условий будет преподнесен чуть ли не как нападение НАТО на рабссеюшку. Рабссияне опять сплотятся в едином оргаз порыве своего победобесия и бункерфюрер по-прежнему будет стричь бабло с этих баранов.
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17.12.2021 17:48 Ответить
Марення сивої кобили по клікусі *****.
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17.12.2021 17:12 Ответить
Що обговорювати? Що кацап зовсім з глузду з'їхав? Шавка бреше-вітер носе
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17.12.2021 16:48 Ответить
Кацап сам Байден или Псаки ?
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17.12.2021 16:56 Ответить
***** твоё
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17.12.2021 18:13 Ответить
там такие смешные требования) надеюсь все заметили что если читать строго по тексту, то помимо Украины Параха желает запретить расширяться НАТО, не уточняя конкретных стран на которые Москва хочет наложить запрет. То есть даже если вдруг завтра Мексика захочет в НАТО, ее нельзя будет взять изза этго договора. Думаю в Штатах только посмеются с такой жалкой попытки))
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17.12.2021 16:54 Ответить
Вимоги то смішні, а от вчинки можуть бути не дуже веселі.
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17.12.2021 17:07 Ответить
Неуч,там говорится только о постсоветских странах если понимаешь,что это.
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17.12.2021 18:10 Ответить
Нет никаких постсАветских, а есть бывшие оккупированные территории, получившие свободу, но свобода стоит очень дорого, немало ещё крови попьёт *****
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17.12.2021 18:16 Ответить
ты вообще видел документ, холоп царя?
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17.12.2021 21:38 Ответить
гарантиии? от орков-террористов? данунах
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17.12.2021 16:55 Ответить
Развал РАБссии,уже не зависит от самой РАБссии...
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17.12.2021 17:03 Ответить
В первую очередь необходимо оговорить возращение оккупированных территорий Украине (Донбасса и Крыма), признание Россией международного права, суверенитета других государст, границ, соращение российской армии, ядерного арсенала (как это сделала Украина). А вопрос гарантий вообще не должен на данном этапе обсуждаться.
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17.12.2021 17:05 Ответить
Виникла ось така думка.
При перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
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17.12.2021 17:05 Ответить
Ты эту матню уже вбрасывал на Цензоре...не надоело?
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17.12.2021 17:11 Ответить
А по факту заперечити якось можете?
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17.12.2021 17:26 Ответить
https://youtu.be/AfTnoJDaefE...Не будь Шендеровичем дядя
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17.12.2021 18:00 Ответить
Ніщо не видавало кацапа...
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17.12.2021 18:06 Ответить
При твоём сралине, пораженцев сразу к стенке ставили
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17.12.2021 18:17 Ответить
Коли Путлер нападе і розділить Україну на кілька частин, переб'є тисячі наших пацанів, відбере в українців все, що в нас є, тоді ти може мої слова згадаєш, але буде пізно. Треба не на НАТО з егоїстами-американцями і обісцяними європейцями сподіватися, а свої ресурси примножувати і вести самостійну дипломатію. Я своїх дітей на поталу ворогу віддавати не хочу, і поганого майбутнього їм не бажаю, і думаю, більшість адекватних українців зі мною погодиться
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17.12.2021 19:26 Ответить
Заключительный Акт по Безопасности и сотрудничеству в Европе СССр...(а сегодня это быдло Путлера,типа правпореемники того говна) подписал в 1975 году...Там по статейно черным по белому написано ясно кратко и понятно даже дебилу Путлеру...
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17.12.2021 17:15 Ответить
Параша освобождает все захваченные территории и выводит все войска и боевиков , с Украины,Молдовы,Грузии, забирает всех навезённых и новоиспечённых любителей рашкен мира. Компенсирует нанесённый ущерб , и подписывает в ООН перед всем миром гарантии о ненападении ,о недопустимости экономических блокады и тп. Вот тогда можно говорить и о гарантии для рашки.
Хотя пуйло на такое не согласится , и этим будет показана его сущность ,но попробовать нужно.
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17.12.2021 17:18 Ответить
Предъявы по НАТО это блеф. Кремль не может не знать, что на него никто не нападёт.
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17.12.2021 17:19 Ответить
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17.12.2021 17:25 Ответить
А-ха-ха-ха... Чудово !!!
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17.12.2021 18:10 Ответить
Зачотно.
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18.12.2021 17:33 Ответить
Обсуждали?
Там нечего обсуждать!
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17.12.2021 17:40 Ответить
Им бы баранам удержать Чечню Ингушетию Татарстан и Якутию и даже Кемерово...где был взрыв метана на шахте "Листвяжская" погибших 50 шахеров до сих пор не доставили на поверхность....вяликае Мавзолейное быдло КГБшного окурка...
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17.12.2021 18:07 Ответить
Гарантии от кремля мы уже прочувствовали в 2014 году.
Будапештские, добрососедские - на любой выбор.
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17.12.2021 18:17 Ответить
Та - ДА, мать , ну їх на куй. І їхні гарантії, і самих касабів.
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19.12.2021 01:30 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:03 Ответить
И какой смысл демократическим странам Запада подписывать какие-то документы с бесноватым ботоксным террористом путиным и его отмороженным окружением, когда это животное в любой благоприятный для себя момент положит х-й на подписанные сраные бумажки, как делало это неоднократно уже в ХХІ веке. с Будапештским меморандум который размазала и выкинула в мусорку нарушила все гарантии, отяпала украинские территории Крым и часть Донбасса!

Хотелки Кремля смыть унитаз нужно и послать куда подальше этот агресивный кремлевский, фашистский-террористический режим. И впаять санкции нужно жесткие на весь оборонный сектор, экономический сектор Газпром, эмбарго на нефть и банковский сектор, плюс заморозка счетов за в ЕС и США!!! Пусть Рашка распадется, и все зло закончится моментально,
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17.12.2021 19:03 Ответить
 
 