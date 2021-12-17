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Новости Экономика
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Стартовая цена за ОГХК адекватная, но покупателей пугают риски и плохой инвестклимат, - Паращий

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Стартовая цена за ОГХК адекватная, но покупателей пугают риски и плохой инвестклимат, - Паращий

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что потенциальные покупатели Объединенной горно-химической компании (ОГКХ) столкнулись со значительными рисками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил РБК-Украина.

"Цена вполне адекватная. Более того, я думаю, что если будет проведен конкурс с участием иностранных потенциальных инвесторов, то цена может и вырасти минимум в полтора раза. Другой вопрос, что, как мы видим из последних сообщений организаторов приватизации, что потенциальные инвесторы, особенно иностранные, видят какие-то риски, которые они хотели бы, чтобы каким-то образом частично государство в лице продавца взяло на себя", - заявил инвестбанкир.

По мнению Паращия, одной из ключевых причин возможной пассивности иностранных покупателей является неблагоприятный инвестиционный климат в стране.

"Дело в том, что сейчас в принципе Украина не является страной, в которую готовы бежать иностранные инвесторы. Это в первую очередь из-за ситуации с потенциальной агрессией России. Но и не только по этой причине, еще и по причине инвестклимата, который пока оставляет желать лучшего", - подчеркнул он.

Ранее экономический журналист Сергей Лямец поделился информацией, что запланированный на 20 декабря аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) может быть в очередной раз отложен.

"Причина в том, что власть не желает прощаться с коррупционной кормушкой. До сих пор события подтверждали мою гипотезу. По той же причине, скорее всего, до сих пор не проданы и другие объекты из списка большой приватизации", - написал журналист на своей странице в Facebook.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Дата повторного приватизационного конкура была назначена на 29 октября, но перенесена на 20 декабря 2021 года. Стартовая цена - 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Автор: Наталя Джума
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ціла свора інвестиційних нянь зробила у здихаючій країні "поганий івестклімакс" --- ха - ха - ха ! Няні, відгукніться! Всьому світу цікаво, як можна перетворити інвестклімат на інвестклімакс!
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17.12.2021 17:04 Ответить
"Нормальные люди не хотят с нами работать" (с) Арахамия
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17.12.2021 17:14 Ответить
інвєстклімат у нас суворий, перехідний (перехід на Позняках)...

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17.12.2021 17:47 Ответить
Илан Маск не боится инвестиций в Украину..по нескольким причинам...,его компания запускает украинский Спутник в январе согласно договору с NASA,а второй договор заключен с компанией КБ Антонов по доставке тажелых и негабаритных грузов нашими Мрией и Русланом...
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17.12.2021 17:21 Ответить
https://youtu.be/7Mm4DN94duk
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17.12.2021 17:26 Ответить
инвесторы прекрасно понимают,после смены власти все,
что продали эти тупые деляги,вернется государству
без отдачи инвестиционных вложений.
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17.12.2021 18:41 Ответить
3.7 млрд !??! Это смешно просто !!!!
Такой объект стоит от 100млрд минимум...
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17.12.2021 20:13 Ответить
 
 