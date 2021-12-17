Устраивать "журналистское гетто" не планируют, кулуары для СМИ не будут закрывать, - Стефанчук

В Верховной Раде пока официально не обсуждается вопрос о закрытии кулуаров парламента для журналистов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам в пятницу сказал спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, сегодня не стоит вопрос, чтобы убрать журналистов из кулуаров или "устроить какое-нибудь журналистское гетто".

Стефанчук признался, что неофициально слышал подобные предложения от некоторых народных депутатов, однако не назвал их фамилии. "Но на уровне руководства Верховной Рады, Аппарата – людей, принимающих решение по обустройству (работы ВР. – Ред.), такое решение не рассматривалось и не вносилось", – заметил спикер.

Он пообещал в случае возникновения этого вопроса на официальном уровне провести консультации с журналистами, освещающими работу парламента.

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