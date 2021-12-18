Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
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Опубликован приговор Кировского райсуда РФ, в котором упоминаются военные части Вооруженных сил РФ, дислоцируемые на территории так называемых ДНР и ЛНР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор опубликован на портале "Судебные решения РФ".
В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.
"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР... Поставка продовольствия осуществлялась со склада раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом свыше 1300 тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей", - говорится в материалах дела.
Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.
Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ.
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чи хай собі упороті живуть своїм життям?
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азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.
радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
Но разве этот квн щик что то вразумительное может сказать он за все время даже не сказал сто Россия участник нападения организатор и ведет войну против Украины бе ме а какая разница это его понятия и путь в пропасть для страны
Документы о пребывании российских солдат на Донбассе пропали.
Судья, их составлявший, тоже пропал.
А российские солдаты на Донбассе не пропали. Как были, так там и остаются.
продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-
ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был
организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-
v orginale trudno chitajetsia