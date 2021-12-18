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Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Опубликован приговор Кировского райсуда РФ, в котором упоминаются военные части Вооруженных сил РФ, дислоцируемые на территории так называемых ДНР и ЛНР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор опубликован на портале "Судебные решения РФ".

В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР... Поставка продовольствия осуществлялась со склада раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом свыше 1300 тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Также читайте: Спикер МИД Николенко о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Явка с повинной. Это укрепит позицию Украины в международных инстанциях

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.

Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 01
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 02
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 03
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 04
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 05
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 06
Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе 07


Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
У Гаагському трибуналі Путину прогули вже записують.
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17.12.2021 19:15
+16
.

азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.

радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
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17.12.2021 19:24
+14
Когось розстріляють за це
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17.12.2021 19:22
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У Гаагському трибуналі Путину прогули вже записують.
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17.12.2021 19:15 Ответить
Та йому чорти вже давно прогули записують.
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18.12.2021 18:41 Ответить
шрифт,канєшно,особоудобночітаємий...
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17.12.2021 19:16 Ответить
Нєособоудобночітаємо? - читай з архіву : https://web.archive.org/web/20211215192223/http://судебныерешения.рф/64073623
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17.12.2021 22:08 Ответить
блін,мені кожному тормозу окремо висилати свіжий трактат про сраказми?
чи хай собі упороті живуть своїм життям?
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17.12.2021 22:15 Ответить
Кажеш "тормоз" і "сарказм", то чому ти так "розхвилювався"
Читай тоді ще один архів - з першоджерела : archive

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18.12.2021 08:52 Ответить
Когось розстріляють за це
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17.12.2021 19:22 Ответить
Дык, их двухсотые - в нашу пользу.
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17.12.2021 19:31 Ответить
Причем его еще и укродиверсантом назовут. Хорошо было бы потроллить бункерфюрера и предоставить этому вылупку возможность получить политическое убежище в Украине.
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17.12.2021 19:55 Ответить
.

азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.

радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
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17.12.2021 19:24 Ответить
Был бы нормальный президент уже давно это было подано в оон и гаагский трибунал как подтверждение прямой агрессии Раши и признание военного нападения одной страной из подписантов Будапешткого меморандума и требования остальных о полной защите поставки вооружения и оказания материальной технической помощи
Но разве этот квн щик что то вразумительное может сказать он за все время даже не сказал сто Россия участник нападения организатор и ведет войну против Украины бе ме а какая разница это его понятия и путь в пропасть для страны
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17.12.2021 19:25 Ответить
Шкода, що без мокрої печатки ця копія... Але, можливо, в Гаазі приймуть як належний доказ і цю електрону копію...
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17.12.2021 19:30 Ответить
Не, мокрую печать кацапофициоз подтвердил, заявив, шо Кировский райсуд ошибся в своих изложениях... Здесь перед Гаагой, шо круть-верть, шо верть -круть... уже не отвертишься.
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17.12.2021 19:37 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Документы о пребывании российских солдат на Донбассе пропали.
Судья, их составлявший, тоже пропал.
А российские солдаты на Донбассе не пропали. Как были, так там и остаются.
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17.12.2021 19:39 Ответить
Та главное , шо кремлядь в попыхах сказала, шо суд ошибся... Кому надо все заскринили...
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17.12.2021 19:45 Ответить
Скриншоты не горят
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17.12.2021 19:40 Ответить
И снова влажные мечты про Гаагу... напомню, кацапские твари постоянно совершают преступления, одно из них - сбитый малайзийский боинг... хоть одна лишнехромосомная особь понесла за это наказание? А тут всего лишь кусочек маленькой правды, при чём, всем известной... Не тешьте себя надеждами, лучше сходите в ближайший охотничий магазин, приценитесь, по чём нынче карабины...
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17.12.2021 19:48 Ответить
еще не вечер...всему свое время...все еще впереди.
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19.12.2021 12:20 Ответить
Нужно признать ,что Россией руководит уголовная разбойная банда, идеологией и фундаментом жизни которой есть ложь. Уголовник помнит поротой задницей. Путин хочет воевать , как в Крыму, но не хочет воевать , как в Дебальцево, где его солдаты и наемники шли в атаку перешагивая через трупы своих сотоваришей.. Другой войны , как в Дебальцево, но с еще большим сопротивлением Украина Путину предложить не может.
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17.12.2021 20:01 Ответить
Данное

продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-

ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был

организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-

v orginale trudno chitajetsia
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17.12.2021 20:18 Ответить
Копия оригинала прекрасно читаема : 18.12.2021 08:52 😏
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18.12.2021 09:14 Ответить
Росію притягнуть до відповідальності за окупацію території України лише тоді, коли це буде вигідно і США і ЄС.
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17.12.2021 20:32 Ответить
грузоподъемностью около 40 тонн / a chto za mashini s takoi gruzopodjomnostju, nu ne vojennije tjagachi, a drugih u rusni takih nema.
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17.12.2021 20:33 Ответить
Например есть такой себе МАЗ-6430 (от 21 до 40 т.)

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18.12.2021 09:11 Ответить
Судья наш человек...
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17.12.2021 20:35 Ответить
40 тонн и 70 машин будет 2800 а не 1300 они что половину сразу воровали ??
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17.12.2021 20:37 Ответить
Колишній однокурсник у 2008 році розказував: "Крали в обидві чеченські війни Однак якщо в першу крали вже на місцях доставки то в другу все лише проводили по паперах а крали прямо зі складів!
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17.12.2021 21:15 Ответить
Это получается по 92 тонны в день.Если в среднем взять еду+отходы на одного солдата (3-4 кг) то выходит что в ЛДНР пасется около 20-30 тыс. рашофашей
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17.12.2021 22:03 Ответить
По ходу уже и самих кацапов , хоть они и терпилы все поголовно , достал ***** со своими войнушками и руцьким жыром.
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18.12.2021 08:57 Ответить
обратите внимание, что каждый килограмм даже военного питания в рейхе "облагается" . Все строго в порядке подчиненности. Как в курятнике, Верхние куры обделывают нижних, и так до самого дна. А у нас такого конечно нет -берут сразу и все. потому что завтра может не получится.
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18.12.2021 12:24 Ответить
Фашист ська Німетчина також говорила ,що на неї напали поляки. Але фашист =гітлер був учнем фашиста =сталіна ,а московія від природи була варварською фашистською державою. В добавок цинчна і брехлива
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18.12.2021 14:09 Ответить
 
 