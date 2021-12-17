Общественные организации призывают Зеленского и партию "Слуга народа" прекратить давление на Конституционный Суд по поводу новоназначенных судей
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Общественные организации призывают Офис Президента и политическую партию "Слуга народа" прекратить оказывать давление на Конституционный Суд, требуя незаконных действий, и дождаться появления в Конституционном Суде вакансий, на которые можно будет законно привести к присяге судей КС Грищук и Петришина.
Об этом говорится в совместном заявлении представителей общественных организаций, передает Цензор.НЕТ.
16 декабря на официальном веб-сайте политической партии "Слуга народа" было обнародовано заявление заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики и члена партии Елены Мошенец, которая прокомментировала информацию о том, что Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда не приводить к присяге лиц, назначенных Президентом Украины на несуществующие вакансии.
"Депутат от партии власти фактически обвинила Конституционный Суд в отказе приводить к присяге новоназначенных судей КС - Оксану Грищук и Александра Петришина и подала это как противодействие КС выходу из конституционного кризиса. В качестве аргумента политик использовала тезис о наложенных на Тупицкого санкциях со стороны США как "однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ". Синхронно с заявлением Мошенец посты с аналогичными, одинаковыми месседжами распространили блоггеры, которых украинские медиа относят к пулу сотрудничества с Офисом Президента. Ранее с этими же тезисами в одном из эфиров выступал и глава Офиса Президента Андрей Ермак", - сказано в документе.
Авторы заявления подчеркивают, что независимо от отношения к Тупицкому и Касминину, срок их полномочий завершится только в мае и сентябре 2022 года соответственно. Приводить к присяге судей на их должности значит усугубить и без того огромный кризис вокруг Конституционного Суда.
По их мнению, выходом из кризиса будет принятие законопроекта с новой конкурсной процедурой и назначение всех новых судей КС только в соответствии с ним.
"Поскольку мы наблюдаем развертывание информационной кампании, нацеленной на незаконное принуждение Конституционного Суда привести к присяге новоназначенных судей КС Грищук и Петришина, призываем Офис Президента, партию власти и ретрансляторов позиции власти в социальных сетях прекратить давление на судей Конституционного Суда", - говорится в заявлении.
Авторы заявления отмечают, что действия судей Конституционного Суда абсолютно законны, поскольку:
1.Указ президента об отмене указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина – юридически ничтожный. Согласно Конституции Украины президент не имеет полномочий увольнять судей КС.
2.К добропорядочности Александра Тупицкого и некоторых других судей КС у общества есть обоснованные сомнения. Это подтверждается наложенными США санкциями на супругов Тупицких "за значительные коррупционные деяния, а именно получение взятки в денежной форме, будучи в должности в судебной власти Украины". Однако по украинской Конституции уволить судей Конституционного Суда могут только сами судьи Конституционного Суда. Это значит, что Александр Тупицкий и Александр Касминин до сих пор остаются судьями Конституционного Суда.
3. Срок полномочий Александра Тупицкого истекает через пять месяцев - в мае 2022 года, а Александра Касминина - в сентябре 2022 года. Таким образом, в мае освободится вакансия, на которую Конституционный Суд сможет абсолютно законно привести к присяге одного из двух назначенных президентом судей Конституционного Суда. Это же мнение подтверждает Венецианская комиссия в Синопсисе от 13 декабря 2021 года.
4. Назначение новых судей КС при отсутствии соответствующих вакансий в КС по квоте Президента подрывает легитимность Конституционного Суда и создает ситуацию, когда на 6 должностей по квоте президента будут назначены 8 судей. В таком варианте работа Конституционного Суда будет полностью заблокирована.
5. Партия власти и Офис Президента уже год игнорируют заключение Венецианской комиссии по выходу из конституционного кризиса, в котором, чтобы нивелировать политическое влияние на судей Конституционного Суда, рекомендовано ввести единую конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда. Законопроект №4533, несмотря на заверения представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, до сих пор не содержит такой процедуры.
Соответственно, представители общественных организаций призывают президента и политическую партию "Слуга народа":
- прекратить попытки давления на Конституционный Суд и дождаться законного появления вакансии в нем, как это рекомендует Венецианская комиссия;
- реформировать процедуру отбора в Конституционный Суд, внеся в законопроект №4533 положения о единой конкурсной процедуре отбора судей Конституционного Суда.
Заявление подписали:
Фонд DEJURE
Центр политико-правовых реформ
Всеукраинское объединение "Автомайдан"
Центр противодействия коррупции
Центр совместных действий
StateWatch
Центр экономической стратегии
Движение ЧЕСТНО
Институт "Республика"
Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC)
Антикоррупционный штаб
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Боротьба за Конституційний Суд продовжується.
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
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Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.
«Печерский холм»
ыли?
Ну, ту, которую Вова самолично выбирал из 4 -х тысяч кандидатур на должность, приближенную к себе! А теперь вот Левченко, с мужем замминистра, борцом с наркотой, тоже близкая-преблизкая к президенту. Как-то нескладно получается! Все рвутся к телу президента! Так , выходит!