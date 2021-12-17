Общественные организации призывают Зеленского и партию "Слуга народа" прекратить давление на Конституционный Суд по поводу новоназначенных судей

Общественные организации призывают Офис Президента и политическую партию "Слуга народа" прекратить оказывать давление на Конституционный Суд, требуя незаконных действий, и дождаться появления в Конституционном Суде вакансий, на которые можно будет законно привести к присяге судей КС Грищук и Петришина.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей общественных организаций, передает Цензор.НЕТ.

16 декабря на официальном веб-сайте политической партии "Слуга народа" было обнародовано заявление заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики и члена партии Елены Мошенец, которая прокомментировала информацию о том, что Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда не приводить к присяге лиц, назначенных Президентом Украины на несуществующие вакансии.

"Депутат от партии власти фактически обвинила Конституционный Суд в отказе приводить к присяге новоназначенных судей КС - Оксану Грищук и Александра Петришина и подала это как противодействие КС выходу из конституционного кризиса. В качестве аргумента политик использовала тезис о наложенных на Тупицкого санкциях со стороны США как "однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ". Синхронно с заявлением Мошенец посты с аналогичными, одинаковыми месседжами распространили блоггеры, которых украинские медиа относят к пулу сотрудничества с Офисом Президента. Ранее с этими же тезисами в одном из эфиров выступал и глава Офиса Президента Андрей Ермак", - сказано в документе.

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Авторы заявления подчеркивают, что независимо от отношения к Тупицкому и Касминину, срок их полномочий завершится только в мае и сентябре 2022 года соответственно. Приводить к присяге судей на их должности значит усугубить и без того огромный кризис вокруг Конституционного Суда.

По их мнению, выходом из кризиса будет принятие законопроекта с новой конкурсной процедурой и назначение всех новых судей КС только в соответствии с ним.

"Поскольку мы наблюдаем развертывание информационной кампании, нацеленной на незаконное принуждение Конституционного Суда привести к присяге новоназначенных судей КС Грищук и Петришина, призываем Офис Президента, партию власти и ретрансляторов позиции власти в социальных сетях прекратить давление на судей Конституционного Суда", - говорится в заявлении.

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Авторы заявления отмечают, что действия судей Конституционного Суда абсолютно законны, поскольку:

1.Указ президента об отмене указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина – юридически ничтожный. Согласно Конституции Украины президент не имеет полномочий увольнять судей КС.

2.К добропорядочности Александра Тупицкого и некоторых других судей КС у общества есть обоснованные сомнения. Это подтверждается наложенными США санкциями на супругов Тупицких "за значительные коррупционные деяния, а именно получение взятки в денежной форме, будучи в должности в судебной власти Украины". Однако по украинской Конституции уволить судей Конституционного Суда могут только сами судьи Конституционного Суда. Это значит, что Александр Тупицкий и Александр Касминин до сих пор остаются судьями Конституционного Суда.

3. Срок полномочий Александра Тупицкого истекает через пять месяцев - в мае 2022 года, а Александра Касминина - в сентябре 2022 года. Таким образом, в мае освободится вакансия, на которую Конституционный Суд сможет абсолютно законно привести к присяге одного из двух назначенных президентом судей Конституционного Суда. Это же мнение подтверждает Венецианская комиссия в Синопсисе от 13 декабря 2021 года.

4. Назначение новых судей КС при отсутствии соответствующих вакансий в КС по квоте Президента подрывает легитимность Конституционного Суда и создает ситуацию, когда на 6 должностей по квоте президента будут назначены 8 судей. В таком варианте работа Конституционного Суда будет полностью заблокирована.

5. Партия власти и Офис Президента уже год игнорируют заключение Венецианской комиссии по выходу из конституционного кризиса, в котором, чтобы нивелировать политическое влияние на судей Конституционного Суда, рекомендовано ввести единую конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда. Законопроект №4533, несмотря на заверения представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, до сих пор не содержит такой процедуры.

Соответственно, представители общественных организаций призывают президента и политическую партию "Слуга народа":

прекратить попытки давления на Конституционный Суд и дождаться законного появления вакансии в нем, как это рекомендует Венецианская комиссия; реформировать процедуру отбора в Конституционный Суд, внеся в законопроект №4533 положения о единой конкурсной процедуре отбора судей Конституционного Суда.

Заявление подписали:

Фонд DEJURE

Центр политико-правовых реформ

Всеукраинское объединение "Автомайдан"

Центр противодействия коррупции

Центр совместных действий

StateWatch

Центр экономической стратегии

Движение ЧЕСТНО

Институт "Республика"

Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC)

Антикоррупционный штаб

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