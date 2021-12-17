Экс-начальнику военного представительства Минобороны сообщили о подозрении по делу катеров "Кентавр", - ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны по делу о поставке в Вооруженные Силы Украины двух десантных катеров "Кентавр" несоответствующего качества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными. Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще", - говорится в сообщении.
По версии ГБР, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта. Поэтому произведенная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята.
Таким образом, экс-чиновник Минобороны подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
де пред'ява ДБР до США ?
а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту (!!!!!!). Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.
как у ДБР все запущено по части кретинизма !
Чому?
Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
При чому тут ракети до катерів?
И на 2 таких вот "консервы" Раша послала была отряд из 18 (!!) суден, спарки Сушек и вертушки. И ни одно из рашенских корыт так не смогло догнать скоростные и маневренные МБАКи. Их смогли остановить только залпами авиационных ракет.
Бронювання катерів - від стрілкової зброї, як БТР чі БМП…
Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета - экспертиза
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/13/7240402/
Вот що нам потрібно!
А не британське фуфло з ракетами на 20 км👿
Причем..ракета есть..системы есть..все что надо есть , что бы слепить воедино..
Уверен это все работа фсб..гру..засланых агентов..наших продажных полезных идиотов..
По факту это держзрада.. 111 стаття..очень надеюсь ..что виновные понесут наказание когда ни будь..а виновных явно не пару человек...
https://www.youtube.com/watch?v=6TZSEkaVTPs
Краще би гогами з рос. паспортами і секретарками з 95 Кварталу займалися
"Вони провели і проводять незаконно випробування без участі здавального екіпажу від заводу Кузні на Рибальському. Тобто відбувся просто сказати рейдерський захват катерів. Чого побоююсь - скривджених результатів, якихось неправильних дій в процесі випробування", - каже відповідальний меxанік катерів заводу "Кузня на Рибальському" Євген Дрига.
"Після "слідчих дій", які за сфальсифікованими документами проводило Державне бюро розслідувань, один з десантно-штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося буквально рятувати", - повідомляє керівництво "Кузні на Рибальському"
На жаль, фахівці заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладено арешт.
Крім того, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення фахівців "Кузні на Рибальському".
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Якщо рівень вітчизняної зброї буде відповідним, то немає проблем, а закупати лайно, бо це "патріотично - підтримувати вітчизняного виробника", під час війни - це вже реальний злочин. Є речі які можемо виробляти для війська, але купа таких, які потрібно купляти, а не займатись піаром.
Як он зеленський гроші пиляє на дорогах, які копитами роблять, і відповідно через рік ті дороги сипляться.
"Бронежилети" серія 2.0.
Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
А знатокам з ДБР бажаю задати одне питання. В 20 - 30 роках СРСР будувало торпедні катери, один з конструкторів підгледів у італійських корабелів специфічну форму днища, яка підвищувала швидкість руху посудини. В наказовому порядку її прийняли негайно. Побудували десятки катерів. А потім виявилось, що при збільшенні тонажності потужність мотора на катерах з такою формою днища необхідно збільшувати у двічі тричі. Ясна річ, що конструктори були оголошені "вредітелями"і понесли заслужену кару. Як називалась така форма днища ? І як призвіще того конструктора
Бо я пригадую цілу епопею з доказовою базою по справі Шеремета - по ході та зросту визначали злочинців.
Може то ті самі клоуни ?