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Экс-начальнику военного представительства Минобороны сообщили о подозрении по делу катеров "Кентавр", - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-начальнику военного представительства Минобороны сообщили о подозрении по делу катеров

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны по делу о поставке в Вооруженные Силы Украины двух десантных катеров "Кентавр" несоответствующего качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными. Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще", - говорится в сообщении.

По версии ГБР, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта. Поэтому произведенная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята.

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Таким образом, экс-чиновник Минобороны подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Задовбали вони уже із тими Кентаврами. Як на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України, то Кентаври - гуд. Тепер, знову із зеленої кротячої нори знову до*обки, аби справжніх патріотів за грати запроторити.
Краще би гогами з рос. паспортами і секретарками з 95 Кварталу займалися
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17.12.2021 18:50
+17
брак у:
а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту (!!!!!!). Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

как у ДБР все запущено по части кретинизма !
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17.12.2021 18:46
+14
При том, что под такими-же дурными предлогами полностью свернуты программы наших именно ракетных катеров, которые с помощью вооружения в 8 ПКР "Нептун" должны были представлять из себя реальную угрозу для рашенского флота.

И на 2 таких вот "консервы" Раша послала была отряд из 18 (!!) суден, спарки Сушек и вертушки. И ни одно из рашенских корыт так не смогло догнать скоростные и маневренные МБАКи. Их смогли остановить только залпами авиационных ракет.

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17.12.2021 19:09
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а як стосовно "Айлендів" без озброєння ?

де пред'ява ДБР до США ?
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17.12.2021 18:43 Ответить
А кузня безкоштовно передала катери?
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17.12.2021 18:57 Ответить
А повинна була безкоштовно передати?
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17.12.2021 19:07 Ответить
А яка має бути пред'ява за безкоштовні катери до США?
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17.12.2021 19:08 Ответить
А яка пред'ява до "Кузні", що не передали безкоштовно?
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17.12.2021 19:16 Ответить
Вообще-то они не были бесплатными. За обучение экипажей, расконсервацию, модернизацию и доставку платила Украина около 10 млн.баксов.
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17.12.2021 19:23 Ответить
А ти хотів, що б доплатили нам?
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17.12.2021 20:12 Ответить
На ці бабки можна побудувати Велику армаду "Кентаврів" 🤔
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17.12.2021 20:13 Ответить
Я 6 лет назад говорил, что надо забирать "айленды" из США. Это нормальные корабли для наших вод.
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17.12.2021 21:01 Ответить
під які завдання?
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17.12.2021 22:51 Ответить
брак у:
а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту (!!!!!!). Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

как у ДБР все запущено по части кретинизма !
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17.12.2021 18:46 Ответить
Дату, коли "посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи" не вказано?
Чому?
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17.12.2021 18:47 Ответить
Распиаренные зелеными кредитные британские "ракетные" катера, на самом деле оказались с ПКР, которые на голову слабее отечественных ПКР "Нептун". Еще и дороже.

Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
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17.12.2021 18:48 Ответить
Ти чим нептун маєш, оцими коритами, які 2.5 бала можуть витримати? Чи ти на один рівень ставиш британські кораблі з нашими консервами?
При чому тут ракети до катерів?
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17.12.2021 18:59 Ответить
При том, что под такими-же дурными предлогами полностью свернуты программы наших именно ракетных катеров, которые с помощью вооружения в 8 ПКР "Нептун" должны были представлять из себя реальную угрозу для рашенского флота.

И на 2 таких вот "консервы" Раша послала была отряд из 18 (!!) суден, спарки Сушек и вертушки. И ни одно из рашенских корыт так не смогло догнать скоростные и маневренные МБАКи. Их смогли остановить только залпами авиационных ракет.

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17.12.2021 19:09 Ответить
а повреждения "брони" получил от 30-мм орудия.. это ты называешь так авиционные ракеты ?
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17.12.2021 19:46 Ответить
А що це тобі - броненосець потьомкін???
Бронювання катерів - від стрілкової зброї, як БТР чі БМП…
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17.12.2021 20:04 Ответить
Это от С-8

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17.12.2021 20:12 Ответить
Бронекатера Кузни имели одно преимущество по сравнению совсеми другими сторожевыми кораблями мира. Их очень легко погрузить на ж\д платформу и отправить хоть в Мариуполь, хоть в Бердянск, хоть на край света. До сих пор не понимаю. почему их не отправили на Пзовское море таким образом. Ведь эту операцию было бы даже сложно проследить рашистам.
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17.12.2021 21:06 Ответить
Перевіряли режим судноплавства через Керченську протоку
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17.12.2021 22:54 Ответить
Да да, катер проти піхоти, в стапах України.
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17.12.2021 23:21 Ответить
Врешь и транслируешь здесь рашенский фейк, тупой москалик. Проникающее повреждение брони было получено от бронебойной ракеты С-8 с вертушки.

Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета - экспертиза
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/13/7240402/
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17.12.2021 20:08 Ответить
Де ж брешу? "а повреждения "брони" получил от 30-мм орудия.. это ты называешь так авиционные ракеты". А тепер дивимося чим же там нафаширований к52. "подвижная пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 выстрелов, блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм, авиабомбы, пушечные контейнеры и другое вооружение общей массой до 2000 кг)" ну и , дурбелику, 30 мм та 80 мм чи 122мм, як ти гадаєш, э різниця ? хоча звичайно ж для тебе не має.
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17.12.2021 22:44 Ответить
Навіть в тобою наведеному посиланні ні слова "ракета " ні слова "с-8" не має. А чітко сказано "Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России". СНАРЯДОМ. "С-8 (где буква «С», предположительно - снаряд, а «8» - калибр ракет 80 мм) - советская/российская 80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха. Ракета выпускается с несколькими видами боевых частей. " - РАКЕТА
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17.12.2021 22:51 Ответить
Якби в катер залетіла ракета ми б не обійшлися лише одним пораненим
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17.12.2021 22:56 Ответить
Звісно. Але упоротим це не докажеш.
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17.12.2021 23:20 Ответить
Катер із вогневою потужністю фрегату !!!

Вот що нам потрібно!
А не британське фуфло з ракетами на 20 км👿
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17.12.2021 20:27 Ответить
Реально там 10-12 км. Не больше. Учитывая что противник "Скорпион" может поражать не только ракетами, а даже автоматической пушкой с 20 с лишним километров. Вот така херня...
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17.12.2021 20:39 Ответить
Під вісім нептунів, вже у 2020-му році на кузні повинні були спустити на воду катер «Вєспа», на базі катера проекту «Лань»… але зелені уйопки все зупинили, бо на закордонних закупівлях можна більше й швидче напиляти бабосів…
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17.12.2021 19:13 Ответить
А платить за этот распил будут уже следующие правительства.
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17.12.2021 19:15 Ответить
Ну вот поэтому все и тормозят..чтобы Украина не имела нормальных своих ракетных кораблей..
Причем..ракета есть..системы есть..все что надо есть , что бы слепить воедино..
Уверен это все работа фсб..гру..засланых агентов..наших продажных полезных идиотов..
По факту это держзрада.. 111 стаття..очень надеюсь ..что виновные понесут наказание когда ни будь..а виновных явно не пару человек...
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18.12.2021 18:13 Ответить
Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
https://www.youtube.com/watch?v=6TZSEkaVTPs
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17.12.2021 18:50 Ответить
Задовбали вони уже із тими Кентаврами. Як на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України, то Кентаври - гуд. Тепер, знову із зеленої кротячої нори знову до*обки, аби справжніх патріотів за грати запроторити.
Краще би гогами з рос. паспортами і секретарками з 95 Кварталу займалися
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17.12.2021 18:50 Ответить
"Заламували руки та забрали ключі від військових катерів. В Одесі представники ДБР провели "випробування" у морі одного з десантно-штурмових катерів "Кентавр" - без суднобудівельників."
"Вони провели і проводять незаконно випробування без участі здавального екіпажу від заводу Кузні на Рибальському. Тобто відбувся просто сказати рейдерський захват катерів. Чого побоююсь - скривджених результатів, якихось неправильних дій в процесі випробування", - каже відповідальний меxанік катерів заводу "Кузня на Рибальському" Євген Дрига.
"Після "слідчих дій", які за сфальсифікованими документами проводило Державне бюро розслідувань, один з десантно-штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося буквально рятувати", - повідомляє керівництво "Кузні на Рибальському"
На жаль, фахівці заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладено арешт.
Крім того, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення фахівців "Кузні на Рибальському".
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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17.12.2021 19:00 Ответить
Получается, что сотрудники ДБР собственноручно угробили два Кентавра, а теперь начинают расследование, почему рукожопые черти из ДБР умудрились это сделать, ссылаясь на проектную документацию? Более желанного подарка бункерфюреру ДБР не смогла бы сделать.
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17.12.2021 19:16 Ответить
Я не пригадую ні одного випадку, коли звинувачений у злочині підтвержджував правильність звинувачень. Так, що приведені вами слова представника Кузні являються доказовими тільки для вас. Тіштеся від цього. А ДБР нехай працює. Там іще розгрібати і розгрібати...
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17.12.2021 20:22 Ответить
Як на парад, то вони дійсно підходять. Але їх готували для оборони! Нехай би замовники цього дива комлектували Кентаври виключно своїми сімейним и екіпажами.
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17.12.2021 20:17 Ответить
Цікаво, а коли "слуги народу" будуть відповідати за ті "неякісні" закони, які були написані і проголосовані "бєнябольшинством" в турборежимі і якими були нанесли збитки вже всій країни? В результаті дії цих низькоякісних законів країна опинилась в глибокій економічній, соціальній, судовій і інших кризах....хто за це буде відповідати??? Отримати країну зі зростаючим ВВП +4,5%, а зараз мати економічний спад і результат - падіння соціального рівня життя 80% усіх громадян - тільки за це потрібно давати *довічно* всім *слугам і служницям*....
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17.12.2021 18:53 Ответить
вони за "неякісних дітей" навіть не збираються відповідати
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17.12.2021 19:06 Ответить
ось тут все чудово, до цього в зелених гнід питань нема -
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17.12.2021 18:54 Ответить
Дела идут,контора пишет...
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17.12.2021 18:58 Ответить
кротяча контора
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17.12.2021 19:03 Ответить
двіжок должен работать на канхфетах...жилатєльно ліпєцкой хфабрікі.
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17.12.2021 18:59 Ответить
в тебе, я бачу, мозок на зеленій сечі працює, запасу потужності, як видно, вистачає
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17.12.2021 19:09 Ответить
ти,часом,не промахнувся?
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17.12.2021 19:12 Ответить
це ти, зелеморде, попав
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17.12.2021 19:20 Ответить
тупих дистанційно не лікую.
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17.12.2021 19:22 Ответить
куди тобі лікувати, ти нульове номерне казламорде. ти таке ж нульове і таке ж номерне, як контора найвелічнішого лідора **********, яка тобі платить за пости, і таке ж зелено-гівняне
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17.12.2021 19:31 Ответить
ти варенків від танюши мундян перекушав...співчуваю.
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17.12.2021 19:36 Ответить
ммм, якщо ти пам'ятаеш мандян танюшу, то й рубана і гонсчіка маєш знати. так би не палився, казламорде, всі про них вже забули і лише казламорді агенти пам'ятають
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17.12.2021 19:39 Ответить
шкода тебе...передай своїй - у пойла і закуски має бути пропорція...
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17.12.2021 19:45 Ответить
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17.12.2021 19:53 Ответить
Це лайно, ще одразу показало, що гроші йдуть на розпил, з криками " пачему ми далжни пакупать у кавота еслі наші зпводи стоят." А по факту ніфіга не можем, все що омталось після совка дорозпилювали, і об'єктивно - потрібно закупати якісну зброю, а не розпилом займатись. Міномети маяка теж чудова ілюстрація.
Якщо рівень вітчизняної зброї буде відповідним, то немає проблем, а закупати лайно, бо це "патріотично - підтримувати вітчизняного виробника", під час війни - це вже реальний злочин. Є речі які можемо виробляти для війська, але купа таких, які потрібно купляти, а не займатись піаром.
Як он зеленський гроші пиляє на дорогах, які копитами роблять, і відповідно через рік ті дороги сипляться.
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17.12.2021 19:06 Ответить
номерне казламорде - в спам!
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17.12.2021 19:10 Ответить
"Ну це вже було!" (С)

"Бронежилети" серія 2.0.
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17.12.2021 19:14 Ответить
казламорде - значить в спам!
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17.12.2021 19:11 Ответить
команда квартала95, руководимая гавнокомандующим, перед вторжением путена занимаются саботажем:

Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
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17.12.2021 19:15 Ответить
як відомо, ці катери призначені для спеціалізованих завдань. Судячи з фото, в них бортів немає і не мало бути, а тоннажність повинна бути як найменшою (а значить і найменшою осадка). Ця справа позиціонується з кампанією, розпочатою Поцами проти спецоперацій ГУР. Ясна річ, закінчиться нічим, але нерви хлопцям потріпають. Однак сатисфакція неминуча.

А знатокам з ДБР бажаю задати одне питання. В 20 - 30 роках СРСР будувало торпедні катери, один з конструкторів підгледів у італійських корабелів специфічну форму днища, яка підвищувала швидкість руху посудини. В наказовому порядку її прийняли негайно. Побудували десятки катерів. А потім виявилось, що при збільшенні тонажності потужність мотора на катерах з такою формою днища необхідно збільшувати у двічі тричі. Ясна річ, що конструктори були оголошені "вредітелями"і понесли заслужену кару. Як називалась така форма днища ? І як призвіще того конструктора
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17.12.2021 19:26 Ответить
Вроде кто то из авиаконструкторов(Туполев?)
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17.12.2021 19:47 Ответить
ты достал с Туполевым и его катерами
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17.12.2021 21:15 Ответить
А хто в комісію входив ?
Бо я пригадую цілу епопею з доказовою базою по справі Шеремета - по ході та зросту визначали злочинців.
Може то ті самі клоуни ?
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17.12.2021 19:28 Ответить
наступні кроки слідопитів з ДБР будуть такими - після виконання процесуальних дій з воєнпредом, винесуть постанову про притягнення до відповідальності конструктора, потім технолога а в кінці електрозварника. А як подує вітер змін і зелене листя перетвориться в сміття, потім слідопити будуть бити в груди і казати, що ми спеціально ту ріпку не хотіли виривати.
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17.12.2021 19:43 Ответить
Ну да нашли стрелочника! Теперь бесквартирный подполковник будет отвечать за то что вазелин на пороха зуб наточил…. Зелёные вы что творите? Для парадов значит всё нормально….Вы сами то хоть что-нибудь для ВСУ сделали???
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17.12.2021 19:54 Ответить
Честно говоря, как моряк скажу, что кентавры-αβно расчитанное только для рек. В такой дальний вояж как Азовское море катера могли отпустить только с буксиром, чтобы не утонули экипажи (йух с ними этими лоханками). Петя не удержался, чтобы не заработать на этом деле деньгу. Но сам процесс конечно политизированный, только потому, что Порошенко возглавляет оппозицию.
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17.12.2021 20:55 Ответить
Якщо країна втратила компетенції то починати будування краще з чогось малого і дешевого
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17.12.2021 23:00 Ответить
 
 