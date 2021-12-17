Экс-начальнику военного представительства Минобороны сообщили о подозрении по делу катеров "Кентавр", - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны по делу о поставке в Вооруженные Силы Украины двух десантных катеров "Кентавр" несоответствующего качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными. Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще", - говорится в сообщении.

По версии ГБР, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта. Поэтому произведенная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята.

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Таким образом, экс-чиновник Минобороны подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.