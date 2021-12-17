Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и в нем нет "политической составляющей", - официальный представитель правительства Германии Гебештрайт

Новое правительство Германии считает проект "Северный поток-2" чисто экономическим и уже не видит в нем "политической составляющей".

В таком ключе высказался официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - заявил Гебештрайт в ответ на вопрос, влияет ли на процесс сертификации газопровода ситуация вокруг Украины.

Проект, по его словам, был одобрен на законных основаниях.

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Гебештрайт вспомнил высказывания канцлера Олафа Шольца по результатам саммита ЕС.

Глава правительства на брифинге ранее заявил, что "Северный поток-2" является "проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и остался решить частичный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу". Этот вопрос власти Германии "решают абсолютно аполитично, хотя и консультируются со многими людьми, процесс продолжается",- заявил Шольц.

Он считает, что этот вопрос не связан с теми мерами, которые обсуждаются в ЕС в контексте недопущения нарушения со стороны России территориальной целостности Украины.

Шольц при этом отметил, что Германия чувствует большую ответственность за то, чтобы Украина и дальше оставалась страной-транзитером газа и очень настойчиво работала, чтобы гарантировать продление соответствующего контракта. "Мы будем и дальше чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил глава правительства ФРГ.

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При управлении правительством Ангелы Меркель долгое время говорили о газопроводе как об "экономическом проекте", но впоследствии сама Меркель признала, что в нем есть "политическое измерение".

На фоне угрозы новой агрессии РФ против Украины многие политики и эксперты призывают Берлин четко заявить Москве о том, что в случае такой агрессии газопровод не будет введен в эксплуатацию. В настоящее время идет процедура его сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Она не будет завершена к середине следующего года.