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Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и в нем нет "политической составляющей", - официальный представитель правительства Германии Гебештрайт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Газопровод

Новое правительство Германии считает проект "Северный поток-2" чисто экономическим и уже не видит в нем "политической составляющей".

В таком ключе высказался официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - заявил Гебештрайт в ответ на вопрос, влияет ли на процесс сертификации газопровода ситуация вокруг Украины.

Проект, по его словам, был одобрен на законных основаниях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"

Гебештрайт вспомнил высказывания канцлера Олафа Шольца по результатам саммита ЕС.

Глава правительства на брифинге ранее заявил, что "Северный поток-2" является "проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и остался решить частичный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу". Этот вопрос власти Германии "решают абсолютно аполитично, хотя и консультируются со многими людьми, процесс продолжается",- заявил Шольц.

Он считает, что этот вопрос не связан с теми мерами, которые обсуждаются в ЕС в контексте недопущения нарушения со стороны России территориальной целостности Украины.

Шольц при этом отметил, что Германия чувствует большую ответственность за то, чтобы Украина и дальше оставалась страной-транзитером газа и очень настойчиво работала, чтобы гарантировать продление соответствующего контракта. "Мы будем и дальше чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил глава правительства ФРГ.

Также читайте: В I полугодии 2022 года решений по сертификации "Северного потока-2" не будет, - президент немецкого регулятора Гоманн (обновлено)

При управлении правительством Ангелы Меркель долгое время говорили о газопроводе как об "экономическом проекте", но впоследствии сама Меркель признала, что в нем есть "политическое измерение".

На фоне угрозы новой агрессии РФ против Украины многие политики и эксперты призывают Берлин четко заявить Москве о том, что в случае такой агрессии газопровод не будет введен в эксплуатацию. В настоящее время идет процедура его сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Она не будет завершена к середине следующего года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Это заявка на должность в Газпроме.
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17.12.2021 18:48
+28
И как,,иканамист,, нравится газ по 1400 покупать после 100?
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17.12.2021 18:47
+12
Німці були винні у початку Другої Світової і ніяких висновків не зробили. Прокляті фріци!!!
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17.12.2021 18:59
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И как,,иканамист,, нравится газ по 1400 покупать после 100?
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17.12.2021 18:47 Ответить
Бачили,очі ,що купували...Що завадить подальшому'здешевленню' газу?
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17.12.2021 19:21 Ответить
Вот не было бы вообще СП-2, тогда точно бы газ по 100 стоил
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17.12.2021 19:36 Ответить
Это заявка на должность в Газпроме.
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17.12.2021 18:48 Ответить
Иногда складывается такое впечатление, что у немецких политиков на эти места конкурс. ))
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17.12.2021 19:15 Ответить
так ось чому приїхав міністр мзс фрн...
не підтримати україну перед загрозою росії, а
переконати, в північному потоці2
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17.12.2021 19:31 Ответить
Тут напевно не скажеш...
Чужа душа - потемки.
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17.12.2021 19:37 Ответить
ти, про що, яка душа, чия душа? ...
це монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс
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17.12.2021 19:44 Ответить
"Це монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс".

Хто б сумнівався! У будь-якого МЗС завдання іншому дипломатично пилюку в очі пускати.

"Яка душа, чия душа?"

В даному випадку - німецька.
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17.12.2021 19:58 Ответить
пускать пыль в глаза - пилюку в очі пускати - так тільки гугл перекладе
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17.12.2021 20:10 Ответить
І це все, що ти спромогся по суті додати?

Мабуть ти його й використовуешь, якщо можливості знаеш. Якби я написав - "пил", то тобі б полегчало?
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17.12.2021 21:09 Ответить
після того перекладу вже цілком зрозуміло, чому ти пишеш не полегШало...
а знітила не пилюка, а - в очі ПУСКАТИ...це повна нісенитниця
малоруский язик, он такой, без правил
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17.12.2021 21:35 Ответить
З вас, пане "вчителю", більше користі було б у школі викладати, ніж про це на форумі розповідати та чужі помилки вишукувати.
Хоча ні, бо такий перл, як "монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс" там не пройде, навіть за орфографією.
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17.12.2021 22:16 Ответить
не дивуюсь на таку реакцію від носія і пропагандиста малоруского язика
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18.12.2021 10:11 Ответить
Так, я в побуті спілкуюся російською, і не приховую цього. І це тільки з погляду хворої, або затятої людини може вважатися пропагандою.
Про це, що написали, розкажіть нашим "небожителям", і "найпатріотичному гетьману в історії" в тому числі.
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18.12.2021 12:19 Ответить
та всё путём...видишь же, что проект малоросы и советский человек работает и по сей день...
и невдомек, что наработки малоросов и советских на малороском и языке межнационального общения наполняют сокровищницу русской культуры настолько, что путин готов защищать их пренадлежность огнем и мечом...
---------------
и это еще казахстану не указали на их переход на латиницу... представляешь, как тамошние русскоязычные и бывшие советские нуждаются в защите от начертания буков...
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18.12.2021 13:55 Ответить
"Совки" уже на грани вымирания, как вид. А что касается "малоросов", как ты выразился, и других "недоукраинцев", то это зависит от ментальности. А ментальность по отношению к стране измеряется не только по языковому признаку, вернее даже совсем не по нему, а по ментальному самоопределению человека и его отношению к стране проживания. И нация также формируется не по расовому признаку.
Метвейчук и бойко типичные примеры того, чьи интересы могут выражать "щирі українці" вроде них.

"Наполняют сокровищницу русской культуры".

Если уж говорить о "культуре" и "сокровищнице", то только в плане литературного языка, на котором написано достаточное количество действительно неплохих произведений. Не смотря на то, что он возник в 18-м веке.
Зато историю в этой "сокровищнице" начали активно фальсифицировать с начала 15-го века.
Что касается Казахстана, то есть такое предчувствие, что северные области тоже могут попытаться превратить в "ордлу", только время ещё не пришло. Только есть два "НО".
Первое - насколько это получится сделать в Украине, и второе - это де-факто зона влияния Китая. Да и Поднебесная миндальничать с запоребриком особо не будет, как наши "западные партнёры". Да и тягаться в прямой конфронтации в одиночку у скрепоносцев кишка тонка.
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18.12.2021 15:22 Ответить
Нехай на Трабант пересядет экономист, ну или кремляди его пересядут , если он не понимает с кем имеет дело.
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17.12.2021 18:51 Ответить
що, шредера звільнили?
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17.12.2021 18:52 Ответить
і вродилося воно від кохання ***** зі шрьодером...лгбт сплошнойе...
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17.12.2021 18:52 Ответить
Німеччина не сертифікує "Північний потік - 2" впродовж першої половини 2022 року.
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17.12.2021 18:53 Ответить
Кто бы сомневался , что запустят СП-- 2
Конфетку -- для сладости во рту
Кто нам компенсирует $ миллиарды
за транзит
Каждый за себя
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17.12.2021 18:54 Ответить
Как вообще можно подписывать контракты о транзите с агрессором и получать от него деньги. Порезать трубу на метал на нашей территории и точка
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17.12.2021 19:00 Ответить
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17.12.2021 19:11 Ответить
так без труби ви зігнетесь...чи може рішили зайнятись газифікацією росії?
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17.12.2021 19:34 Ответить
Їм потрібно,мати спільний кордон,аби вони,як павуки в банці зжерли,одне одного
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17.12.2021 19:19 Ответить
Тобто Ви пропонуєте кацапам і німчурі повторити 1939 ? Тільки так у них спільний кордон з"явиться ((
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17.12.2021 20:07 Ответить
Зовсім нічого непропоную. Кажу,що,б, краще якби,обидвоє повиздихли
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17.12.2021 23:24 Ответить
Газ, росія і відсутність політичної складової??? Знову спільні "паради" проводите???
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17.12.2021 18:56 Ответить
Сраний совок,ще більше місяця,після нападу гнав ешелони з зерном,швабським соратникам
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17.12.2021 19:17 Ответить
Німці були винні у початку Другої Світової і ніяких висновків не зробили. Прокляті фріци!!!
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17.12.2021 18:59 Ответить
2гу світову створювали спільно жидо-більшовики,й швабня!!!
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17.12.2021 19:15 Ответить
Якщо це так, то чому ціна газу сягнула під дві тисячі а через українську трубу прокачка впала???
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17.12.2021 19:04 Ответить
Бо шваби,нарешті в раю
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17.12.2021 19:13 Ответить
Пока только собираются...
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17.12.2021 19:31 Ответить
Через те що впала прокачка і ціна зросла , якось так (( Це носить назву спекуляція ( у даному випадку економічна помножена на політичну )
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17.12.2021 20:11 Ответить
рузьке бабло пабіділо геберштрайта.
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17.12.2021 19:05 Ответить
Надо было шантажировать ойропу перекрытием транзита ещё при строительстве первого потока.. Тогда бы потоков вобще не было бы ни первого ни второго. А теперь то уже шо...
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17.12.2021 19:08 Ответить
Свої інтереси потрібно захищати,а,не озброювати ворога,жуючи шмарклі. В нас,виключно,шмарклежуї,імпотенти й безмозглі
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17.12.2021 19:12 Ответить
Та ясно, і путін вообше тут не причому,він щиро хоче займатись економікою.Бльоо як ви вже задрали,ібучі німаки.Як один колись казав, німець є німець,йому в очі сци а внього божа роса.
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17.12.2021 19:08 Ответить
Політичні шльондри...
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17.12.2021 19:09 Ответить
Та ну? А ми хто тоді такі? Чому купуємо єлектрику у Білорусі, в той час, як ЄС наклав на них санкції? То ж чому тоді Німеччина не може купувати газ у РФ, переслідуючи власні економічні інтереси?
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17.12.2021 20:04 Ответить
Немнцы пробивают очередное дно наряду с кацапами.Гнилая Европа во всей красе.Не зря Англия свалила с этой тусовки.
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17.12.2021 19:10 Ответить
Ви не занадто поспішили з Англією? Думаю що вони звалили з інших причин, але не треба забувати що навіть торі звинувачували в фінансуванні їх партії знаєте ким. То що вже говорити про інших. Всі ці демократії зберігають гроші виведені з бідних країн і це призводить до ще більшого збідніння і росту міграції, нестабільності і воєн. Так що на мій погляд не треба ідеалізувати Європу, вона сама в значній мірі винуватець проблем
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17.12.2021 19:20 Ответить
Это точно!!! Как мы сразу не догадались???
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17.12.2021 19:12 Ответить
Не мели дурниць.
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17.12.2021 19:15 Ответить
ври до жвака-галса, у зели с ярмачком и любыми друзями от цього потока суточный расход кокаина раз в пять превышает норматив
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17.12.2021 19:16 Ответить
під)(уйловник
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17.12.2021 19:17 Ответить
Шайзе швабы не люди как и московиты
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17.12.2021 19:17 Ответить
Біосміття!
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17.12.2021 19:24 Ответить
А когда станете раком перед ****** за скидку в $100 ето тоже чисто економика?
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17.12.2021 19:27 Ответить
А Маша Захерова не его сестра? Или может собутыльница?
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17.12.2021 19:36 Ответить
наза тебя суку в ГДР
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17.12.2021 19:40 Ответить
Треба його судити і вирок йому винести як пособнику рашизму. А потім застосувати методи як це робить Ізраїль.
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17.12.2021 19:41 Ответить
Это для вас он не политический проект, а для Путина СП2 это политическое оружие,которое он уже во всю использует.
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17.12.2021 19:50 Ответить
Ну так тогда с Ираном или Северной Кореей, замутите бизнес , без политики, ну или картошку в Беларуси начните выгодно покупать.
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17.12.2021 19:53 Ответить
И можешь нарисовать после запуска эту трубу, из которой течет кровь убиенных украинцев. Вот сразу можешь уже начинать рисовать!
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17.12.2021 19:55 Ответить
Ну так и мы можем нарисовать высоковольтные провода из которых течет кровь убиенных белорусов. Если мы можем покупать электроэнергию у Белоруси, то почему Германии нельзя покупать газ у РФ?
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17.12.2021 20:08 Ответить
рашисти ,це нащадки фашистів.У другій Світовій війні Гітлера перемогли,а фашизм ні. Згодом фашисти мутували у рашистів.Україні варто терміново ставити на чергування МБР.Нічого доброго для України не світить з тими світовими лицемірами.котрі написали Будапештський брехливий папір
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17.12.2021 20:04 Ответить
Як у Вас багато помістилося у чотирьох рядках .... але у мене до Вас кілька питань є :
1. Ви впевнені у тому що у результатом другої Світової стала перемога над Адольфом Алуїзовичем ?
2. Ви впевнені що рашистам була потрібна мутація , а не вони були первісним джерелом зараження світу ?
3. З якої шахти викопати МБР і нахріна вони нам потрібні , якщо із США ми воювати не збираємося ?
4. Світові лицеміри відстоювали власні інтереси та інтереси держав якими керували ; хто не давав це робити обраним українцями президентам ? Можна до отупіння розпинатися про балістичні ракети і ракетну армію , яка дійсно була непотрібна Україні , але чого не можна було залишити тактичні ядерні заряди ?
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17.12.2021 20:25 Ответить
Пізно вже говорити про це
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17.12.2021 23:49 Ответить
поправочка фашистами были итальянцы немцы были национал - социалистами
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17.12.2021 21:01 Ответить
Что это за ушлепок ФСБшный нарисовался...
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17.12.2021 20:37 Ответить
потомок экономистов рассуждавших о преимуществе газовых камер над расходом боеприпасов...
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17.12.2021 20:45 Ответить
ну конечно не видит политической составляющей когда газ уже под 2000$ - куда шли туда и пришли
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17.12.2021 21:05 Ответить
безсумнівно буде заступником фрау меркель на посаді в газпромі...
думай за майбутне заздалегідь!
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17.12.2021 21:05 Ответить
и тебе, саратовский , звездочку прапорщика на погоны и личную благодарность от хутина за то что голосовал и сцал тут в поддержку маразматика байдена.
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17.12.2021 21:08 Ответить
проходьте мike, - тута руде лайно не кормлять.
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17.12.2021 21:13 Ответить
Ханdon Гебершрайт
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17.12.2021 21:05 Ответить
Дада экономическим проектом расширения немецкого влияния в Евросоюзе и обогащения корумпированных шредерей и меркелей .
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17.12.2021 21:05 Ответить
Просто деребянят бабосы.
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17.12.2021 21:37 Ответить
Консерви путiнськi повилазили...
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17.12.2021 21:46 Ответить
Живая очередь в пенсионный фонд "савета дерехтороф", гаспрома... =)
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17.12.2021 21:58 Ответить
Ну так, дійсно.
А удобрення грядок людським попелом це - суто агрономія.
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17.12.2021 22:00 Ответить
Шредерёнок недоделанный, поговори там.
Русские придут, усы повыщипывают, чтобы не щекотно было.
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18.12.2021 00:29 Ответить
Где Алоизыч, когда он так нужен?!
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18.12.2021 00:33 Ответить
Так и Гитлер был, всего лишь, "экономическим проектом". Хотел расширить границы Германии и увеличить её экономическую мощь. У него, даже, экономические партнёры были - Крупп, Шмайссер и т.д.. Вот только "очень невдобно" получилось с тем "экономическим проектом" - легли в могилы десятки миллионов и было разрушено половину Европы. Да и сама Германия оказалась на самом дне на многие десятилетия. Германия решила повторить такой "экономический проект", сосватав нового фюрера, теперь уже, за границей, на территории Эрефии? Всяким шмеркелям и герберштрайтам можно напомнить, что до 1939 Германия тоже была ведущей экономикой Европы, как и сейчас. А, после "экономического проекта" Адольфа Шикльгруббера (Гитлера), уже в 1945 лежала в развалинах и была изгоем для всего мира. А участников этого "экономического проекта" развешивали в петлях после Нюрнберга. Германия наслушалась рассейского "можем повторить" и, таки, решилась повторить?
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18.12.2021 06:27 Ответить
Новое правительство Германии считает проект "Северный поток-2" чисто экономическим и уже не видит в нем "политической составляющей".

Напомнило анекдот:
-Леха, ты что не видишь, ты же метиловый спирт пьешь!
-Нет, не вижу!
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18.12.2021 08:05 Ответить
Сколько путин заплатил этой немчуре проклятой.
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18.12.2021 13:25 Ответить
 
 