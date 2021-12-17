Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и в нем нет "политической составляющей", - официальный представитель правительства Германии Гебештрайт
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Новое правительство Германии считает проект "Северный поток-2" чисто экономическим и уже не видит в нем "политической составляющей".
В таком ключе высказался официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - заявил Гебештрайт в ответ на вопрос, влияет ли на процесс сертификации газопровода ситуация вокруг Украины.
Проект, по его словам, был одобрен на законных основаниях.
Гебештрайт вспомнил высказывания канцлера Олафа Шольца по результатам саммита ЕС.
Глава правительства на брифинге ранее заявил, что "Северный поток-2" является "проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и остался решить частичный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу". Этот вопрос власти Германии "решают абсолютно аполитично, хотя и консультируются со многими людьми, процесс продолжается",- заявил Шольц.
Он считает, что этот вопрос не связан с теми мерами, которые обсуждаются в ЕС в контексте недопущения нарушения со стороны России территориальной целостности Украины.
Шольц при этом отметил, что Германия чувствует большую ответственность за то, чтобы Украина и дальше оставалась страной-транзитером газа и очень настойчиво работала, чтобы гарантировать продление соответствующего контракта. "Мы будем и дальше чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил глава правительства ФРГ.
При управлении правительством Ангелы Меркель долгое время говорили о газопроводе как об "экономическом проекте", но впоследствии сама Меркель признала, что в нем есть "политическое измерение".
На фоне угрозы новой агрессии РФ против Украины многие политики и эксперты призывают Берлин четко заявить Москве о том, что в случае такой агрессии газопровод не будет введен в эксплуатацию. В настоящее время идет процедура его сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Она не будет завершена к середине следующего года.
Пожалуйста, подождите...
не підтримати україну перед загрозою росії, а
переконати, в північному потоці2
Чужа душа - потемки.
це монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс
Хто б сумнівався! У будь-якого МЗС завдання іншому дипломатично пилюку в очі пускати.
"Яка душа, чия душа?"
В даному випадку - німецька.
Мабуть ти його й використовуешь, якщо можливості знаеш. Якби я написав - "пил", то тобі б полегчало?
а знітила не пилюка, а - в очі ПУСКАТИ...це повна нісенитниця
малоруский язик, он такой, без правил
Хоча ні, бо такий перл, як "монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс" там не пройде, навіть за орфографією.
Про це, що написали, розкажіть нашим "небожителям", і "найпатріотичному гетьману в історії" в тому числі.
и невдомек, что наработки малоросов и советских на малороском и языке межнационального общения наполняют сокровищницу русской культуры настолько, что путин готов защищать их пренадлежность огнем и мечом...
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и это еще казахстану не указали на их переход на латиницу... представляешь, как тамошние русскоязычные и бывшие советские нуждаются в защите от начертания буков...
Метвейчук и бойко типичные примеры того, чьи интересы могут выражать "щирі українці" вроде них.
"Наполняют сокровищницу русской культуры".
Если уж говорить о "культуре" и "сокровищнице", то только в плане литературного языка, на котором написано достаточное количество действительно неплохих произведений. Не смотря на то, что он возник в 18-м веке.
Зато историю в этой "сокровищнице" начали активно фальсифицировать с начала 15-го века.
Что касается Казахстана, то есть такое предчувствие, что северные области тоже могут попытаться превратить в "ордлу", только время ещё не пришло. Только есть два "НО".
Первое - насколько это получится сделать в Украине, и второе - это де-факто зона влияния Китая. Да и Поднебесная миндальничать с запоребриком особо не будет, как наши "западные партнёры". Да и тягаться в прямой конфронтации в одиночку у скрепоносцев кишка тонка.
Конфетку -- для сладости во рту
Кто нам компенсирует $ миллиарды
за транзит
Каждый за себя
1. Ви впевнені у тому що у результатом другої Світової стала перемога над Адольфом Алуїзовичем ?
2. Ви впевнені що рашистам була потрібна мутація , а не вони були первісним джерелом зараження світу ?
3. З якої шахти викопати МБР і нахріна вони нам потрібні , якщо із США ми воювати не збираємося ?
4. Світові лицеміри відстоювали власні інтереси та інтереси держав якими керували ; хто не давав це робити обраним українцями президентам ? Можна до отупіння розпинатися про балістичні ракети і ракетну армію , яка дійсно була непотрібна Україні , але чого не можна було залишити тактичні ядерні заряди ?
думай за майбутне заздалегідь!
А удобрення грядок людським попелом це - суто агрономія.
Русские придут, усы повыщипывают, чтобы не щекотно было.
Напомнило анекдот:
-Леха, ты что не видишь, ты же метиловый спирт пьешь!
-Нет, не вижу!