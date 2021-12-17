В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В Днепропетровской области открыли движение по Южному обходу областного центра. Построенная "с нуля" 7-километровая магистраль соединила запорожскую трассу с Южным мостом. Для Днепра это первая в его истории объездная дорога.
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Новый Южный обход является трассой 1-й категории и имеет по две полосы в каждую сторону. Автодорогу построили по программе "Большая стройка".
Объездную создавали современными технологиями. В общей сложности сделали 7 слоев "дорожной одежды", между которыми на отдельных участках проложили геомембрану. Она будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и способствовать водоотводу во время осадков. Также на дороге нанесли специальную "пластиковую" светящуюся ночью разметку. Дорога рассчитана на любые легковые и грузовые автомобили.
Прежде чем запускать основное движение по новой дороге, покрытие протестировали. Испытания доверили важным раритетам – строительной технике 1930-70-х годов. "На прочность" трассу опробовали ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х годов ХХ века и современные грузовики Ford. Общий вес автомобилей – более 500 тонн.
"В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог – государственных и местных. Среди самых масштабных проектов – объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она будет разгружать город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Пропускная способность Южного обхода Днепра – до 20 тыс. машин в сутки.
Напомним, 1 декабря во время ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили в общей сложности 13 тысяч км дорог.
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Ця дорога для бурятської бронекінноти ?
Але от прийшли люди і зробили те, що 10 років не змогли здійснити 2 найефективніши керівники держави. Не соромно за них?
на левом берегу она ведет в никуда
ОБЪЕЗДНАЯ. НАЧАЛО
Идея создания объездной дороги, которая разгрузила бы центр города, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако тогда развития эта мысль не получила. Вопрос разгрузки дорог остро встал перед властями в 2000-х годах, а к 2009-му Днепропетровск оставался единственным областным центром, не имеющим объездной дороги.
Решающий момент настал - весной 2010 года на строительство первой очереди выделили средства. Планы были грандиозные, а деньги - огромные. Тогда весь проект оценили в 900 млн гривен. Городская эстакада непрерывного движения «Правобережные съезды с Кайдакского моста» и объездная дорога «Южный обход Днепропетровска» должны были стать основой новой транспортной инфраструктуры области. Их задачей было соединить в одно целое все основные дорожные магистрали области, расходящиеся от центра Днепра в направлении Запорожья, Кривого Рога, Донецка, Полтавы, Харькова и Киева.
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:
правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
Первый участок дороги сдали осенью 2011 года, и сразу же приступили ко второму.
По правому берегу Днепра от Кайдакского моста в сторону Запорожского шоссе установили десятки бетонных опор. Во время строительства пришлось отселить не один жилой дом, который стоял на пути автострады. Жители города даже выходили на протесты, но результат был не в их пользу. В 2011 году строителям даже пришлось силой снести дом, жильцы которого не желали съезжать. В основном их переселяли в многоквартирные дома на жилмассиве Западный.
Планировалось, что протяженность будущих съездов с моста составит 6 км. Из них 1 км - эстакада, пролегающая над промышленной зоной - заводом имени Петровского и трубным заводом, а также железнодорожным полотном.
На новый объект возлагали немало надежд - в заголовках новостей постоянно мелькали фразы про «ударные темпы строительства» и «сдачу в эксплуатацию досрочно». Вся объездная дорога вместе с правобережными съездами с Кайдакского моста должна была иметь протяженность около 70 км, а полностью закончить строительство планировали к 2015 году. Южный обход должен был стать самым громким инфраструктурным проектом Днепропетровской области за годы независимости Украины. Но что-то пошло не так.
В 2014 году облгосадминистрация не смогла найти денег на финансирование следующей очереди и проект заморозили. С тех пор об этом грандиозном провале ежедневно напоминали бетонные опоры, грустно устремленные в небо. Они постепенно ветшали, как и надежды жителей Днепра на достройку объездной дороги.
В апреле 2018 года строительство второй очереди объездной дороги возобновили.
Прежде всего руководство области принялось за избавление от «петли» - технической дороги, которой, по факту, не существовало в природе. Работа спорилась и в скором времени на объездной дороге собрали мост. На подъездах к нему уложили асфальт, а затем ввели эту часть дороги в эксплуатацию.
Дальше строительство второй очереди пройдет в два этапа.
Сначала сделают участок дороги от Запорожского шоссе до дороги на Аэропорт, затем - от дороги на Аэропорт до Южного моста.
А вот для для строительства второго участка еще до сих пор собирают необходимые документы, которые потом отправятся на экспертизу для оценки специалистами.А пока все внимание приковано к той части Южного обхода, ее заброшенный фрагмент в районе Кайдакского моста продолжает приходить в негодность и делать окружающий пейзаж еще более зловещим. Сейчас это место похоже на съемочную площадку для фильма в жанре антиутопии - серый бетон, ржавый металл и абсолютное запустение. Остается надеяться, что совместные усилия областной и городской властей сыграют свою роль, финансирование найдется и объездная дорога начнет исполнять свою важную функцию, вместо того, чтобы подпирать бетонными опорами небо.
Голосніше всіх волає "тримай злодія" сам злодій.
ДЛЯ ЯКОГО ТРАФІКУ ЦЯ ДРОГА? З Солоного на Іларіонове?