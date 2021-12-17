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В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Днепропетровской области открыли движение по Южному обходу областного центра. Построенная "с нуля" 7-километровая магистраль соединила запорожскую трассу с Южным мостом. Для Днепра это первая в его истории объездная дорога.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 01

Новый Южный обход является трассой 1-й категории и имеет по две полосы в каждую сторону. Автодорогу построили по программе "Большая стройка".

Объездную создавали современными технологиями. В общей сложности сделали 7 слоев "дорожной одежды", между которыми на отдельных участках проложили геомембрану. Она будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и способствовать водоотводу во время осадков. Также на дороге нанесли специальную "пластиковую" светящуюся ночью разметку. Дорога рассчитана на любые легковые и грузовые автомобили.

В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 02

Также смотрите: Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА. ФОТО

В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 03

Прежде чем запускать основное движение по новой дороге, покрытие протестировали. Испытания доверили важным раритетам – строительной технике 1930-70-х годов. "На прочность" трассу опробовали ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х годов ХХ века и современные грузовики Ford. Общий вес автомобилей – более 500 тонн.

В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 04
В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 05

"В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог – государственных и местных. Среди самых масштабных проектов – объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она будет разгружать город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 06

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В Днепре впервые в истории появилась объездная дорога, - ОГА 07

Пропускная способность Южного обхода Днепра – до 20 тыс. машин в сутки.

Напомним, 1 декабря во время ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении Украины Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили в общей сложности 13 тысяч км дорог.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
достраивать начали в 18 году. Просто кто-то обладает секретным умением втыкивать желтые таблички
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17.12.2021 19:09
+12
Объездной по сути нет. Точно также въезжая в город со стороны Павлограда вы едете через всю правду и Малиновского до Южного моста. Единственное теперь подымаетесь не по Космичке или Яснополянской а по этому аппендиксу и на запорожскую трассу . То есть разгрузили 2 улицы и все. А когда въезжаешь в Днепр со стороны Запорожья - так вообще ни о каком объезде речи нет. Опять на Южный мост и дальше фактически через полгорода, как и раньше на выезд. И если вы посмотрите карту, до достроить мимо левого берега объездную невозможно, ибо там все застроено жилыми и пром объектами плюс частный сектор. Какой идиот это так все планировал - большой вопрос. Миллиарды гривен вбухали в то, что бы разгрузить фактически две улицы.
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17.12.2021 19:48
+10
Яке "велике будівництво"? Ця дорога будувалася щонайменше 10 років.
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17.12.2021 19:04
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Радий за дніпрян. Нарешті.
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17.12.2021 19:04 Ответить
На кордоні України 100 тис. Орди

Ця дорога для бурятської бронекінноти ?
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17.12.2021 20:10 Ответить
То что достроили молодцы конечно. Но с южного моста все опять едут через весь город только по левому берегу создавая пробки и убивая дороги . До обьездной настоящей еще далеко
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18.12.2021 04:00 Ответить
Яке "велике будівництво"? Ця дорога будувалася щонайменше 10 років.
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17.12.2021 19:04 Ответить
Строиться она может и 50 лет. А тут взяли и за всех достроили. Это же очевидно.
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17.12.2021 19:05 Ответить
достраивать начали в 18 году. Просто кто-то обладает секретным умением втыкивать желтые таблички
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17.12.2021 19:09 Ответить
Удивитесь, Голик тогда был советником Губернатора, а сейчас Министра. Одни и те же люди. Гройсман с лопатой не стоял. Сравните объемы отремонтированных дорог тогда и сейчас.
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17.12.2021 19:11 Ответить
Сравнил,тогда в Днепре было больше отремонтировано и реконстсруировано.
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17.12.2021 19:15 Ответить
Да. И тогда Голик орал, как команда Порошенко проводит децентрализацию во благо Украины. Вы правы, ничего не меняется. Разве что стырили дорожный фонд и переименовали его и децентрализацию в программу доброго царя. И расставили таблички
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17.12.2021 19:15 Ответить
И заметьте. Зеленский с лопатой НЕ СТОИТ. Он даже не премьер.
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17.12.2021 19:16 Ответить
Сірко, вірно-добудували, але все собі приписали, хоча там відсотків 70 вже було побудовано до цих вилупків.
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18.12.2021 10:58 Ответить
І скільки вона ще повинна була будуватися (за вашим планом)?
Але от прийшли люди і зробили те, що 10 років не змогли здійснити 2 найефективніши керівники держави. Не соромно за них?
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17.12.2021 21:56 Ответить
Справа не в тому, що вони добудували, справа в тому, що вони все будівництво собі приписали. А там % 70 були давно готові.
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18.12.2021 10:55 Ответить
Мены пох.. й, кто кому что приписал. Мне удобно сейчас передвигаться. И я благодарен людям, которые наконец-то сделали то, что лежало в зачаточном состоянии десятилетия.
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18.12.2021 11:01 Ответить
Круто. Всегда транзит через Днепр подразумевал проезд через центр города со стоянием во всех пробках.
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17.12.2021 19:04 Ответить
ничего не изменилось
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17.12.2021 19:08 Ответить
как ничего не изменилось? По Южному мосту объезжаешь и все, сразу на трассе на Запорожье
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17.12.2021 19:09 Ответить
Что значит и все? А раньше южного моста не было? Раз и все Раз и все. А что там за мостом? Правильно, переезд на левый берег и так же по центру города
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17.12.2021 19:13 Ответить
Очень хорошее начало, рад за Днепр, теперь такими же темпами необходимо развязаться на левом берегу после Южного моста, что-бы попасть без квеста на Запорожскую трассу.
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17.12.2021 19:35 Ответить
Посмотрите карту - там надо снести Чапли, Приднепровск, Приднепровскую ТЭЦ и кучу всего еще. Могу только пожелать удачи
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17.12.2021 19:50 Ответить
Объездной по сути нет. Точно также въезжая в город со стороны Павлограда вы едете через всю правду и Малиновского до Южного моста. Единственное теперь подымаетесь не по Космичке или Яснополянской а по этому аппендиксу и на запорожскую трассу . То есть разгрузили 2 улицы и все. А когда въезжаешь в Днепр со стороны Запорожья - так вообще ни о каком объезде речи нет. Опять на Южный мост и дальше фактически через полгорода, как и раньше на выезд. И если вы посмотрите карту, до достроить мимо левого берега объездную невозможно, ибо там все застроено жилыми и пром объектами плюс частный сектор. Какой идиот это так все планировал - большой вопрос. Миллиарды гривен вбухали в то, что бы разгрузить фактически две улицы.
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17.12.2021 19:48 Ответить
Не полностью конечно согласен. Просто теперь такой же кусок нужно нужно сделать с южного на симферопольскую трассу . Вот тогда это будет подобие окружной. Это не дешево но и не дорого. Абсолютно реально. Я никоим образом не хвалю нынешную власть но дороги реально делают и это факт. Раньше только говорили
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18.12.2021 04:07 Ответить
Я про это писал - там негде прокладывать трассу. Там все в жилой и промышленной застройке плюс приднепровская тэц.
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18.12.2021 07:08 Ответить
Програма на гроші НАРОДУ УКРАЇНИ!!!
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17.12.2021 19:05 Ответить
стефанчук, тимошенко - і там ціла скирда зелених покидьків собі хатинки по 1000 кв.м. побудували за гроші НАРОДУ УКРАЇНИ!
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17.12.2021 19:18 Ответить
Дороги це добре. Коли Зе буде відбувати довічне за держзраду по вагнерівцям, групі "Шведа", антиконституційному розгону Ради та й багато чого іншого, я навіть приїду по цих шляхах, і привезу йому згущене молоко і чай.
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17.12.2021 19:07 Ответить
Дурні завжди думкою багатіли! Прийміть вітання!
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17.12.2021 21:58 Ответить
Ні, Зе багатіє на розкраданні коштів на "Великому Будівництві", так що дурень тут явно не я ))
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18.12.2021 02:16 Ответить
как то 7 км маловато для "обьездной" даже для моего села
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17.12.2021 19:37 Ответить
какая объездная дорого?
на левом берегу она ведет в никуда
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17.12.2021 19:41 Ответить
Обьезнаая дрога длиной 7км для города миллионника.Хм-хм.
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17.12.2021 19:45 Ответить

ОБЪЕЗДНАЯ. НАЧАЛО
Идея создания объездной дороги, которая разгрузила бы центр города, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако тогда развития эта мысль не получила. Вопрос разгрузки дорог остро встал перед властями в 2000-х годах, а к 2009-му Днепропетровск оставался единственным областным центром, не имеющим объездной дороги.

Решающий момент настал - весной 2010 года на строительство первой очереди выделили средства. Планы были грандиозные, а деньги - огромные. Тогда весь проект оценили в 900 млн гривен. Городская эстакада непрерывного движения «Правобережные съезды с Кайдакского моста» и объездная дорога «Южный обход Днепропетровска» должны были стать основой новой транспортной инфраструктуры области. Их задачей было соединить в одно целое все основные дорожные магистрали области, расходящиеся от центра Днепра в направлении Запорожья, Кривого Рога, Донецка, Полтавы, Харькова и Киева.

Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:

правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).

Первый участок дороги сдали осенью 2011 года, и сразу же приступили ко второму.
По правому берегу Днепра от Кайдакского моста в сторону Запорожского шоссе установили десятки бетонных опор. Во время строительства пришлось отселить не один жилой дом, который стоял на пути автострады. Жители города даже выходили на протесты, но результат был не в их пользу. В 2011 году строителям даже пришлось силой снести дом, жильцы которого не желали съезжать. В основном их переселяли в многоквартирные дома на жилмассиве Западный.

Планировалось, что протяженность будущих съездов с моста составит 6 км. Из них 1 км - эстакада, пролегающая над промышленной зоной - заводом имени Петровского и трубным заводом, а также железнодорожным полотном.

На новый объект возлагали немало надежд - в заголовках новостей постоянно мелькали фразы про «ударные темпы строительства» и «сдачу в эксплуатацию досрочно». Вся объездная дорога вместе с правобережными съездами с Кайдакского моста должна была иметь протяженность около 70 км, а полностью закончить строительство планировали к 2015 году. Южный обход должен был стать самым громким инфраструктурным проектом Днепропетровской области за годы независимости Украины. Но что-то пошло не так.

В 2014 году облгосадминистрация не смогла найти денег на финансирование следующей очереди и проект заморозили. С тех пор об этом грандиозном провале ежедневно напоминали бетонные опоры, грустно устремленные в небо. Они постепенно ветшали, как и надежды жителей Днепра на достройку объездной дороги.



В апреле 2018 года строительство второй очереди объездной дороги возобновили.
Прежде всего руководство области принялось за избавление от «петли» - технической дороги, которой, по факту, не существовало в природе. Работа спорилась и в скором времени на объездной дороге собрали мост. На подъездах к нему уложили асфальт, а затем ввели эту часть дороги в эксплуатацию.

Дальше строительство второй очереди пройдет в два этапа.
Сначала сделают участок дороги от Запорожского шоссе до дороги на Аэропорт, затем - от дороги на Аэропорт до Южного моста.



А вот для для строительства второго участка еще до сих пор собирают необходимые документы, которые потом отправятся на экспертизу для оценки специалистами.А пока все внимание приковано к той части Южного обхода, ее заброшенный фрагмент в районе Кайдакского моста продолжает приходить в негодность и делать окружающий пейзаж еще более зловещим. Сейчас это место похоже на съемочную площадку для фильма в жанре антиутопии - серый бетон, ржавый металл и абсолютное запустение. Остается надеяться, что совместные усилия областной и городской властей сыграют свою роль, финансирование найдется и объездная дорога начнет исполнять свою важную функцию, вместо того, чтобы подпирать бетонными опорами небо.

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17.12.2021 20:08 Ответить
Зелені слуги звикли знімати вершки з праці попередників, при цьому хая їх, а під шумок кіздити на порядок більше.
Голосніше всіх волає "тримай злодія" сам злодій.
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17.12.2021 20:17 Ответить
шо там разгрузили??, донецкое шоссе все в рытвинах от фур....
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17.12.2021 20:34 Ответить
Що розвантажили? БЮДЖЕТ!
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17.12.2021 21:30 Ответить
Велике будивництво-это огромное достижение команды Зеленского!
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17.12.2021 20:38 Ответить
Дорога, которую начали строить давно и бесполезная. Она подходит к мосту с правого берега. А на левом берегу упирается в Приднепровск с плотной застройкой и узкими дорогами. Думать надо, перед тем как делать. Только деньги распилили.
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17.12.2021 20:47 Ответить
І знову вперше, капець історія України почалась з 2019?
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17.12.2021 20:53 Ответить
всё равно зрада.
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17.12.2021 21:04 Ответить
А совковий металобрух обов'язково було вивозити для понтів?
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17.12.2021 21:10 Ответить
І знов в те саме питання:
ДЛЯ ЯКОГО ТРАФІКУ ЦЯ ДРОГА? З Солоного на Іларіонове?
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17.12.2021 21:28 Ответить
А ничего что обьездная дорога со стороны Кривого Рога в сторону Запорожья в Днепре стоит уже лет десять?" Впервые""-- ога как же.
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17.12.2021 21:31 Ответить
Те,що побудували херню нікому непотрібну - це факт.А от про *****...Не тобі звиздіти,село куйовське.
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17.12.2021 21:46 Ответить
Критика строительства верная. До идеала далеко. Но это лучше,чем как раньше бы украли эти же деньги.
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18.12.2021 05:56 Ответить
комп графика и снег где пруфы...зеленые ватные достиги)
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18.12.2021 12:43 Ответить
Обьездная только потому, что разгружает Космическую и Победу, а все остальное не изменилось. Переезд будет также загружен, с сумашедшими заторами. Вот спасибо благодетелям
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18.12.2021 20:27 Ответить
Шо ви за клоуном херню повторюєте?! Навколо Дніпра декілька обїздних доріг, ніяких "перше в історії"!
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19.12.2021 08:07 Ответить
 
 