Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Твиттере Зеленского.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деескалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, пресс-служба британского правительства также обнародовала информацию по итогам разговора Джонсона и Зеленского в пятницу, пишет Европейская правда.

Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины и что он говорил об этом Путину.

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.

Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.

Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

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