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Новости Политика Украины
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Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Твиттере Зеленского.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деескалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Джонсон в разговоре с Путиным предупредил о "серьезных последствиях" в случае нападения РФ на Украину

В свою очередь, пресс-служба британского правительства также обнародовала информацию по итогам разговора Джонсона и Зеленского в пятницу, пишет Европейская правда.

Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины и что он говорил об этом Путину.

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.

Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.

Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Также читайте: Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
"Обговорили питання енергетичної безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3305913

Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
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17.12.2021 19:09
+4
Бірюков пише, що закупівлі касок та бронежилетів не проводилися два роки…
Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
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17.12.2021 19:08
+3
73%нікуди не ділився! Шукають нову промивку мізків...
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17.12.2021 19:29
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Правила форума Совет форумчан
джонсон з мєстним містером біном потеревенив...
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17.12.2021 19:07 Ответить
Бірюков пише, що закупівлі касок та бронежилетів не проводилися два роки…
Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
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17.12.2021 19:08 Ответить
Катастроффа від ЄС.
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17.12.2021 19:16 Ответить
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17.12.2021 19:20 Ответить
Не від ЄС, а від Зеленського.
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17.12.2021 19:25 Ответить
Юлькиному боту Василь Довганенко 7230397a що ЄС, що Зеленський одне й теж
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17.12.2021 19:28 Ответить
"Обговорили питання енергетичної безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3305913

Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
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17.12.2021 19:09 Ответить
Навіть радикальна Юля ніколи не ви ступала проти алігархів. А цей бодай звіздить. Років через 20 до більшості українців нарешті дійде, що кланово-олігархічна система створена кучмо -головний тормоз економчного розвитку україни.
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17.12.2021 19:19 Ответить
головний тормоз - тупа кугутня твого типу...
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17.12.2021 19:23 Ответить
73%нікуди не ділився! Шукають нову промивку мізків...
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17.12.2021 19:29 Ответить
Звиздіти - не мішки ворочати! Воно вже назвизділо стільки за 2,5 роки, що пожиттєве йому буде як виправдання.

За час, що ЗЕ при владі, "поважні бізнесмени" збагатилися на суму від 50% до майже 300% своїх статків, які в них були на кінець правління "бариги". От тільки олігарх Порошенко не показав такого приросту своїх статків... Навіть після "збагачення у 80 (чи 800???) разів"...

Мабуть якась іншовимірна математика зараз панує на "печерських пагорбах"
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17.12.2021 19:45 Ответить
Вася , Тимошенко имела четкий план по массовой реприватизации предприятий олигархов . За что ее и мочила вся пресса и ТВ , но , на всякий случай , ее еще засадили на 7 лет по сфабрикованному делу . По заказу олигархов , ессно.
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17.12.2021 19:47 Ответить
да ну вотвам цитата с оф сайта Джонсона
Лідери погодилися з цінністю поточного діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр підкреслив важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей

а вот и ссыль

https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-of-ukraine-17-december-2021

чет не очень дипломатия
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17.12.2021 19:13 Ответить
Про енергетику не говорили зовсім. Це зеля поплутав, він із Бенею говорив про енергетику.
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17.12.2021 20:33 Ответить
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17.12.2021 19:24 Ответить
Борис Джонсон - наш человек !
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17.12.2021 19:48 Ответить
вот и славненько.
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17.12.2021 21:05 Ответить
 
 