Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Твиттере Зеленского.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деескалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба британского правительства также обнародовала информацию по итогам разговора Джонсона и Зеленского в пятницу, пишет Европейская правда.
Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины и что он говорил об этом Путину.
"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.
Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.
Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.
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Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
За час, що ЗЕ при владі, "поважні бізнесмени" збагатилися на суму від 50% до майже 300% своїх статків, які в них були на кінець правління "бариги". От тільки олігарх Порошенко не показав такого приросту своїх статків... Навіть після "збагачення у 80 (чи 800???) разів"...
Мабуть якась іншовимірна математика зараз панує на "печерських пагорбах"
Лідери погодилися з цінністю поточного діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр підкреслив важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей
а вот и ссыль
https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-of-ukraine-17-december-2021
чет не очень дипломатия