РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4063 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
4 178 17
Россия (91288) США (23197) Bloomberg (182)

США планируют на следующей неделе ответить на предложения России по вопросам безопасности, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США планируют на следующей неделе ответить на предложения России по вопросам безопасности, - Bloomberg

По данным агентства Bloomberg, США намерены на следующей неделе дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США ответят России на ее предложения на следующей неделе", - приводит агентство слова официального лица в Вашингтоне. По его данным, США признали "некоторые российские предложения полезными, а другие – неприемлемыми".

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами. Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

Российский проект Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО размещен в пятницу на сайте МИД России.

Также читайте: Отношения России и США подошли к "опасной черте", а ситуация с НАТО вообще взрывоопасна, - МИД РФ

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
В Петербурге на заводе "Северная верфь"
загорелся корвет "Проворный"

У корвета горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола
Спецназ Вейшнории работает не покладая рук!
показать весь комментарий
17.12.2021 19:43
+11
Ответ должен быть коротким - ПТН ПНХ!
показать весь комментарий
17.12.2021 20:16
+2
показать весь комментарий
17.12.2021 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Петербурге на заводе "Северная верфь"
загорелся корвет "Проворный"

У корвета горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола
Спецназ Вейшнории работает не покладая рук!
показать весь комментарий
17.12.2021 19:43 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 19:56 Ответить
Хорошо же!
показать весь комментарий
17.12.2021 21:28 Ответить
Whatever US of a decadent A respond will be, from Canada eat this ruska, fuck you.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:45 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 19:45 Ответить
а сьогодні болт у вікно запхати просто соромно?
показать весь комментарий
17.12.2021 19:48 Ответить
Пошлю его на небо за звёздочкой.......
показать весь комментарий
17.12.2021 19:50 Ответить
Дедушка знову расскажет какой он решительный, и как он не боица Путина, чтобы все задрожали.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:59 Ответить
Дедушка уже обкакался на Афгане.

Не было б Афгана, не было б понтов Путьки
показать весь комментарий
17.12.2021 20:06 Ответить
Poot in - апосраный. Толерасто.
показать весь комментарий
17.12.2021 22:42 Ответить
Ваня, ***** пишеться з маленької.
показать весь комментарий
17.12.2021 20:07 Ответить
Цікаво: якими дипломатичними обертами вони будуть оприлюднювати свою позицію? І що з того (а головне - ЯК) зрозуміють на московії???

Вже давно пора зрозуміти, що кремляді починають виконувати міжнародне законодовство лише тоді, коли починають захлинатися власною кров'ю! І будь-які перемовини з московитами в останні 100 років і подальші років 300 повинні починатися зі слів "Ну що, вже вмилися власною кров'ю? Готові до цивілізованої розмови?"
показать весь комментарий
17.12.2021 20:08 Ответить
смерть у грудні@eugene_lir



Щоразу не можу з того, як росіяни цитують "Скіфів" Блока:
"Дєржалі щіт мєж двух враждєбних рас: монголов і Європи"
("Тримали щит між двох ворожих рас: монголів та Європи")

Пацани, щит між Європою та Ордою тримало Галицько-Волинське князівство, поки ви були _у складі_ цієї Орди
показать весь комментарий
17.12.2021 20:08 Ответить
Ответ должен быть коротким - ПТН ПНХ!
показать весь комментарий
17.12.2021 20:16 Ответить
Как уже за***ли ети кацапы с подменой понятий. Что они подразумевают под безопасностью? То что они хотят нападать на другие страны а НАТО и США чтобы не вмешивались и не помогали потерпевшим странам?
показать весь комментарий
22.12.2021 12:20 Ответить
 
 