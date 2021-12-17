США планируют на следующей неделе ответить на предложения России по вопросам безопасности, - Bloomberg
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По данным агентства Bloomberg, США намерены на следующей неделе дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США ответят России на ее предложения на следующей неделе", - приводит агентство слова официального лица в Вашингтоне. По его данным, США признали "некоторые российские предложения полезными, а другие – неприемлемыми".
Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами. Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.
Российский проект Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО размещен в пятницу на сайте МИД России.
Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
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("Тримали щит між двох ворожих рас: монголів та Європи")
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