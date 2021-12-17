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Газ (10098) уголь (989) Теплокоммунэнерго (87) Шурма Ростислав (41)

Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Украина намерена полностью снабжать себя природным газом за счет сокращения его потребления на 30-40% в результате программы термомодернизации и роста добычи с 18-19 млрд куб. м до 23-25 ​​млрд куб. м в год в ближайшие три-четыре года.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Параллельно будет работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18-19 млрд куб. м хотя бы до 23-25 млрд куб. м на протяжении ближайших трех-четырех лет", – сказал он на брифинге в Киеве пятницу.

Шурма добавил, что с марта-апреля начнется реализации программы термомодернизации, в рамках которой в течение 7-10 лет намечено модернизировать "абсолютное большинство" 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль

Он уточнил, что план на следующий год – 5 тыс. жилых домов и "сотни" объектов социальной сферы.

"В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30-40%... И, таким образом, чтобы страна была самодостаточна в отношении природного газа", – подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.

Также читайте: СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ

По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе "Укргазвыдобування" – 14,2 млрд куб. м.

Согласно данным НКРЭКУ, одновременно Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 29,8 млрд куб. м.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, стране приходится импортировать около 10 млрд куб. м природного газа, хотя еще не так давно при потреблении около 55 млрд куб. м импорт превышал 30 млрд куб. м.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
30 лет не получалось и вдруг...😁
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17.12.2021 19:47
+7
добыча обходится в 60-80$ но мразота вчера заявила что не смогут держать цену на уровне 8000гр. -потому что в Европе 45000 -сучья сатанинская мразь потеряла тормоза
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17.12.2021 19:54
+6
недобитий риг, мати намір та реально зробити- це двi великi рiзницi. не чув про таке?


а ще Зе-чмо з Зе-****** мали намір

збiльшити ВВП на 40 % . вже забезпечили?

На скiльки реально зрозло за два з

половиною роки при вiслюку?
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17.12.2021 19:54
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Правила форума Совет форумчан
30 лет не получалось и вдруг...😁
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17.12.2021 19:47 Ответить
У кого мало получитись? Можна ж було за пару відкатів підписати контракт з ерефією і отримувати додатковий "пасивний дохід". А тепер труба зі сторони Московії перекрита, то може почнуть видобувати
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17.12.2021 19:51 Ответить
Гройсман також обіцяв за в 2017 році до 2020 року забезпечити країну власним газом. та не склалося.
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17.12.2021 20:38 Ответить
Будемо сподіватися що почнуть, але мало віриться ☹️
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17.12.2021 21:41 Ответить
Ну, зараз виходу нема, газ кацапи перекрили, по суті золотий Грааль корупціонерів перестав таким бути. А з європейцями договоритись про адекватний "кешбек" з апетитами наших ділків не вийде. Нехай бурять, коли закінчиться революція гідності яка ще триває, в Україні буде свій видобуток газу, а враховуючи що остання адекватна розвідка запасів проводилася ще в 90-х і тоді найшли 1 трлн кубів, чого вистачить на 25 років при поточному споживанні, то хз що там ще в надрах можна знайти з новими технологіями.
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17.12.2021 23:18 Ответить
Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери
Неужель ты ко мне ,верю и не верю!
Падал снег, плыл рассвет ,осень моросила
Столько лет, столько лет ,где тебя носило?!

Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!

Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю это было не зря.
Все что было, было не зря ,не напрасно было!

Ты пришло, ты сбылось ,и не жди ответа
Без тебя, как жилось мне до встречи этой?!
Тот кто ждет- все снесет как бы жизнь не била
Лишь бы все это ,всё не напрасно было!
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17.12.2021 20:18 Ответить
Сьогодні по графіку "золотий дощ" для електорату. Хай умиється росою)
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17.12.2021 20:32 Ответить
Последние несколько лет например Киев обогревало Ахметовское "Киевэнерго"_кипрская офшорная компания И Ахметовцу было выгодно как можно больше гигакаллорий впихнуть в дома:больше впихнешь-больше денегполучишь. Поэтому в начале и конце сезона топили так что приходилось окна открывать от жары-в старых совковых домах вертикальная разводка и невозможно установить теплосчетчик на квартиру. И только в этом году ввиду недостачи газа начали топить полностью адекватно наружной температуре. Это старый советский кирпичный дом. В Новом панельном доме с утеплением каменной ватой и вентфасадом-затраты гигакаллорий на обогрев квадратного метра на 1/3 часть меньше. Тоесть тотальное утепление Совковых домов+замена окон на двойной стеклопакет-это 30% экономии как минимум
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17.12.2021 20:59 Ответить
вперше в майбутньому
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17.12.2021 19:48 Ответить
О, зеЕЭСУ заработала...
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17.12.2021 19:48 Ответить
Кста , мож я шо не так понял ... А за шо бубочка завел дело на баб ЮЛЮ... Прись ейбочки , Юля - шо переходящее красное знамя.
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17.12.2021 19:49 Ответить
Здорова ідея. Надіюсь це можливо.
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17.12.2021 19:48 Ответить
Так, збільшимо видобуток, коли нас вже не буде...
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17.12.2021 19:49 Ответить
новенький прем'єр-міністр. замість Шмигаля, який себе спалив "на роботі"
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17.12.2021 19:49 Ответить
етнічним українцям залишаться лише блок-пости
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17.12.2021 19:54 Ответить
щас приедет чемодан с баблом от Фирташа, и в офисе Зеленскавага резко передумают добывать собственный газ и тем более для населения..
так происходит при всех президентах при каждом премьере последние 25 лет..
увы!..
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17.12.2021 19:50 Ответить
то по 47 ...по вінця налиють.
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17.12.2021 19:51 Ответить
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17.12.2021 19:52 Ответить
Все сходится ,,, раду распустили на 1.5 месяца... сею-вею посеваю, наливайте бо сидаю паашло...
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17.12.2021 19:53 Ответить
так отож...вітренко не задарма вчора вигулювали на рас плюс рас...
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17.12.2021 20:00 Ответить
чючєло пучєглазе, не Україна , а ахмєтови, каламойськіє і всякіє прочіє шуфрічі.
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17.12.2021 19:52 Ответить
недобитий риг, мати намір та реально зробити- це двi великi рiзницi. не чув про таке?


а ще Зе-чмо з Зе-****** мали намір

збiльшити ВВП на 40 % . вже забезпечили?

На скiльки реально зрозло за два з

половиною роки при вiслюку?
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17.12.2021 19:54 Ответить
добыча обходится в 60-80$ но мразота вчера заявила что не смогут держать цену на уровне 8000гр. -потому что в Европе 45000 -сучья сатанинская мразь потеряла тормоза
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17.12.2021 19:54 Ответить
Добыча обходится в 20-30. 60-80 это не только добыча но и с доставкой до каждого дома и квартиры. Будут добывать по 30 и продавать на экспорт по 10000. А украинцы будут смотреть сериал Сваты и сосать сами знаете что
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17.12.2021 21:02 Ответить
Теоретически Шурма - патужна людына! (пресс-марафон преЗедента)
Практически Шурма - недобитый регионал ! (народное мнение)
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17.12.2021 19:55 Ответить
мало вам було папи...нюхайте тепер у його синка...
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17.12.2021 19:55 Ответить
От що то є "сколковО". Вирішить всі проблеми вмить. Мабуть лише результат і ціна буде як у російському "сколково".
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17.12.2021 19:55 Ответить
Скільки вже такого ми чули? Від усіх, хто не при владі! Особливо перед виборами (будь-якими)! Але тільки-но приходять і... Йой, не склалося... Так, як і зі зниженням тарифів. Але ще є ідіоти, які вірять в такі обісцянки і квітень 2019-го показав скільки їх...
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17.12.2021 19:56 Ответить
Доченька.
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17.12.2021 20:03 Ответить
Вгадали.
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17.12.2021 22:00 Ответить
Зелені завжди брешуть...
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17.12.2021 19:58 Ответить
Вернулись в эпоху Брежнева - одни и те же заявления, цифры, перед теми же праздниками, только озвучивающие меняются...
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17.12.2021 19:58 Ответить
Від самого початку ця зелена дезентерія усе обіцяє і обіцяєі обіцянкам немає ні кінця ні меж.
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17.12.2021 19:59 Ответить
я боюсь летать, ну правда, жене детям все равно а я боюсь, по этому когда я езжу с ними то езжу в Болгарию, автобусом через Румынию, едешь и ох....ваеш от ветряков ну реально очень много, огромные, завораживает, че вы дебилы добывать собрались, модернизируйте развивайтесь, нет ТЭЦома отопливать атмосферу продолжаете, газ газ, дебилы
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17.12.2021 20:00 Ответить
"роста добычи с 18-19 млрд куб. м до 23-25 ​​млрд куб. м в год в ближайшие три-четыре года."

Красивые цифры, прямо магия цифр: 23-25 ​​млрд куб. в течение 22-26 года...
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17.12.2021 20:04 Ответить
О! Старшая рыгональная шаурма свою младшую шаурму в тёплое местечко пристроила.
( Я ж так понимаю это сынуля того Шурмы.)
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17.12.2021 20:05 Ответить
Патужный сынок (В.А.Зеленский)
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17.12.2021 20:08 Ответить
І так щороку обіцянки
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17.12.2021 20:05 Ответить
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
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17.12.2021 20:08 Ответить
Україна має намір повністю забезпечувати себе природним газом за рахунок скорочення його споживання на 30-40% в результаті програми ціни за 1000 кубів у розмірі 1500 доларів ,пенсії 2000 тисячі і зарплаті в 8-10 тис.грн
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17.12.2021 20:08 Ответить
со времен коммунизда кравчука каждый "уряд" увеличивает добычу газа. пока никак. потому как если добычу увеличить, разворовывать его наши бандиты олигархи будут еще быстрее.
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17.12.2021 20:09 Ответить
...удивляет, что тот не в дозе духе Зеленского, "мы, станем мировой газовой житницей" /лярд деревов, любой заводик по любой тематике - да, запросто, детей настрогает с миллионными статками, да уже и не вспомнить все "зажигалочки" Зелени/
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18.12.2021 06:39 Ответить
У цій ситуації можливо реалізувати спекуляцію газом від СП-2 за рахунок сезонного використання підземних сховищ гзу.
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17.12.2021 20:11 Ответить
И шо они там курят или нюхают, ща все взялись за чистые енергии, типа Теслы, витряков, тут в Польше, на домах батареи устанавливают, а в Украине только проснулись, газ собрались добывать. Газовый поток 3 !!!
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17.12.2021 20:22 Ответить
і чому я їм не вірю???

З 2015 по 2018 видобуток зростав…
з 2019 до сьогодні видобуток зменьшується, притому зменьшується за рахунок укргазвидобування - приватні компанії навіть за зелених нарощували але перекрити загальне зменьшення не змогли…

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17.12.2021 20:22 Ответить


Hon. Judge Dredd


@Dredd_Director

·
11 хв



За три квартали 2021 року українці набрали мікропозик під шалені відсотки на загальну суму понад 50 мільярдів гривень, що є історичним рекордом. А які ще ознаки кінця епохи бідності помітили ви?
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17.12.2021 20:28 Ответить
Шаурму рыга мы знаем, как и его сыночка, балоболы и сепары, больше их слушайте.
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17.12.2021 20:44 Ответить
В країні, де на кожному кроці висять оголошення типу " Швидкий кредит на комуналку" а працівники нафтогазовидобувної промисловості живуть від авансу до зарплати - тільки Шаурма, і такі як він, можуть щось "планувати".
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17.12.2021 20:47 Ответить
Шаверма хороший и возможно лучший оптимизатор, но он не обязан создавать социальные блага и перспективы. Запорожсталь, до него нормально получали, был полный штат сотрудников. Сейчас мксимальная зарплата на вонючем и вредном предприятии - 15000 грн! Один сотрудник вкалывает за 5х за эту бомжатскую зарплату! Вот кто пришел оптимизировать государство! Он поднимет, он сделает - но не для нас, для МВФ, для Хермании, для улиток из США, но для нас он сделает оптимизацию... Так что ждите
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17.12.2021 21:49 Ответить
Так працюють же за цю "зарплату"! Наш нарід наскільки мудр, що зціпивши зуби і засунувши свого язика в дупу мужествєнно чекає , поки " оптимізують " когось із колег а йому дістанеться "підвищений оклад".Хоча життя постійно, з стовідсотковою вірогідністю, показує, що будуть " здєлані вмєстє" всі разом...
То чому ж не стати всім до страйку!? Чому не вимагати собі гідної оплати праці замість постійного ниття про високі ціни і тарифи? Відповідь проста - нарід мудрий! Держись як воша кожуха - ось його девіз!...
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17.12.2021 22:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1GIspRhOY-4
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17.12.2021 20:52 Ответить
Скоро внуки СДПУо будуть керувати українськими рабами. А з ними треба було ще в 2005 му покінчити.
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17.12.2021 20:59 Ответить
20 мільярдів нашого видобутку по 1500долл за 1000кубів на 40мільйонів населення=20000грн щороку на руки кожному українцю будь-якого віку.Вдумайтесь 100тис на рік на сімю з 4х чоловік. кожному 2000грн на місяць. за такі гроші можна обходитись без газу
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17.12.2021 21:02 Ответить
Может вы еще хотите чтобы олигархи платили ренту на добычу руды по 100 баксов а не по 2 бакса с тонны как сейчас при мировой цене руды 200 баксов? А может вы еще хотите чтобы Каламойский вернул в Украину украденные 5 миллиардов долларов?А может вы хотите чтобы с добычи титановой руды стране шло хотя-бы пловина ее стоимости? А как тогда Коломойский,Новинский,Ахметов с Фирташем богатеть будут? Ихних миллиардов им мало
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17.12.2021 21:06 Ответить
хорошо.
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17.12.2021 21:06 Ответить
Зельц знаетчто второй срок ему не светит и можно любую хуцпу вытворять. 4 тыс баксов врачи уже получили и довольны
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17.12.2021 21:08 Ответить
учителя, а не врачи
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17.12.2021 21:26 Ответить
это обычная схема рыгов. бойка не даст соврать. выделяются деньги в карман очередному "слуге" для увеличения добычи
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17.12.2021 21:26 Ответить
Трудно не согласиться что такое может произойти только через 3-4 года - когда зе вместе с шоблой вышворнут на помойку истории,а еще лучше если посадят по самые гланды с полной конфискацией!
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17.12.2021 21:30 Ответить
Ну, ті 3-4 роки ще треба пережити. І взагалі - шурма-jr чим відрізняється від обРИГаного папашки? Якась просто "трудова династія" жидів при владі.
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17.12.2021 21:39 Ответить
Украина намерена полностью снабжать себя природным газом за счет сокращения населения! - Шаурма!
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17.12.2021 21:42 Ответить
Ух-ты?Да Украина еще при плюгавом Кучме имела возможности выдавать ,,на гора,,свыше 21-го миллиарда а теперь нас кормят перспективой через года двадцатипятью. При том что только в ужанской долине Зак. обл. еше прпи союзе пробурено 12 перспективных месторождений и даже на некоторые было завезено оборудование для подключения некоторых к газотранспортной системе.Но затем поспешно оборудование исчезло а скважины законсервированы.
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17.12.2021 21:46 Ответить
Ще гнида шаурма квакаэ
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17.12.2021 21:47 Ответить
Шурма такое же брехло, как и его папашка, который в харькове хорошо отметился
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17.12.2021 22:01 Ответить
Розмови про "догонім і пєрєгонім " велися ще у 2015-му. Там такі ж прохвесіонали розповідали, як через п'ять років Україна вийде на самозабезпечення газом...
Але процес отримання дозволів, атестацій, акредитацій, погоджень, ухвалень, займе стільки часу, скільки Маскові потрібно для відправки людей на Марс...
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17.12.2021 22:40 Ответить
Пиз&аболы.
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17.12.2021 23:08 Ответить
Как можно озвучивать такие глупости? Любой экономист вам скажет, что для увеличения добычи надо делать ровно противоположное! Не создавать гигантские, да ещё и государственные компании, а наоборот - создать условия для конкуренции, понизить порог входа на рынок, убрать всю бюрократию, чтобы десятки новых компаний бросились добывать этот самый газ.

"Укргазвыдобування" разделить на части и продать. Пытаться добиться от этого монстра увеличения добычи - образцово-показательный пример невежества.
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17.12.2021 23:19 Ответить
Ці дебіли говорять про збільшення видобутку газу ніби як черпати воду з моря. Інвестиції в геологорозвідку, буріння, експлуатацію родовищ необхідні шаленні. Якщо з Нафтогазу вигрібають все гроші на Велике Крадівництво, то ці плани так і залишаться планами.
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17.12.2021 23:25 Ответить
...Шаверма, за такие планы Игорь Красное Солнышко, тебе ножки в тазик забетонирует и айда, ой, Днипро, Днипро, ты широк-могуч...
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18.12.2021 06:34 Ответить
Кто-то ещё верит этой дешёвой болтовне?
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18.12.2021 06:34 Ответить
Если этот план воплотится в реальность, тогда Зеленский станет национальным героем по той причине, что до сих пор никто из президентов и премьеров этого не смог сделать!
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18.12.2021 06:44 Ответить
а шо так можна було? брехати
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18.12.2021 10:19 Ответить
 
 