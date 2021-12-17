Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
Украина намерена полностью снабжать себя природным газом за счет сокращения его потребления на 30-40% в результате программы термомодернизации и роста добычи с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год в ближайшие три-четыре года.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.
"Параллельно будет работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18-19 млрд куб. м хотя бы до 23-25 млрд куб. м на протяжении ближайших трех-четырех лет", – сказал он на брифинге в Киеве пятницу.
Шурма добавил, что с марта-апреля начнется реализации программы термомодернизации, в рамках которой в течение 7-10 лет намечено модернизировать "абсолютное большинство" 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы.
Он уточнил, что план на следующий год – 5 тыс. жилых домов и "сотни" объектов социальной сферы.
"В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30-40%... И, таким образом, чтобы страна была самодостаточна в отношении природного газа", – подчеркнул замглавы ОП.
Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.
По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе "Укргазвыдобування" – 14,2 млрд куб. м.
Согласно данным НКРЭКУ, одновременно Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 29,8 млрд куб. м.
По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, стране приходится импортировать около 10 млрд куб. м природного газа, хотя еще не так давно при потреблении около 55 млрд куб. м импорт превышал 30 млрд куб. м.
Пожалуйста, подождите...
Неужель ты ко мне ,верю и не верю!
Падал снег, плыл рассвет ,осень моросила
Столько лет, столько лет ,где тебя носило?!
Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю это было не зря.
Все что было, было не зря ,не напрасно было!
Ты пришло, ты сбылось ,и не жди ответа
Без тебя, как жилось мне до встречи этой?!
Тот кто ждет- все снесет как бы жизнь не била
Лишь бы все это ,всё не напрасно было!
так происходит при всех президентах при каждом премьере последние 25 лет..
увы!..
а ще Зе-чмо з Зе-****** мали намір
збiльшити ВВП на 40 % . вже забезпечили?
На скiльки реально зрозло за два з
половиною роки при вiслюку?
Практически Шурма - недобитый регионал ! (народное мнение)
Красивые цифры, прямо магия цифр: 23-25 млрд куб. в течение 22-26 года...
( Я ж так понимаю это сынуля того Шурмы.)
бандитыолигархи будут еще быстрее. дозедухе Зеленского, "мы, станем мировой газовой житницей" /лярд деревов, любой заводик по любой тематике - да, запросто, детей настрогает с миллионными статками, да уже и не вспомнить все "зажигалочки" Зелени/
З 2015 по 2018 видобуток зростав…
з 2019 до сьогодні видобуток зменьшується, притому зменьшується за рахунок укргазвидобування - приватні компанії навіть за зелених нарощували але перекрити загальне зменьшення не змогли…
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
·
11 хв
За три квартали 2021 року українці набрали мікропозик під шалені відсотки на загальну суму понад 50 мільярдів гривень, що є історичним рекордом. А які ще ознаки кінця епохи бідності помітили ви?
То чому ж не стати всім до страйку!? Чому не вимагати собі гідної оплати праці замість постійного ниття про високі ціни і тарифи? Відповідь проста - нарід мудрий! Держись як воша кожуха - ось його девіз!...
Але процес отримання дозволів, атестацій, акредитацій, погоджень, ухвалень, займе стільки часу, скільки Маскові потрібно для відправки людей на Марс...
"Укргазвыдобування" разделить на части и продать. Пытаться добиться от этого монстра увеличения добычи - образцово-показательный пример невежества.