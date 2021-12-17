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Новости Экономика
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МВФ (3297) энергетика (2036) ДТЭК (407) Гарантированный покупатель (37)

МВФ будет контролировать погашение Украиной долга перед всеми "зелеными" инвесторами, - отчет Фонда

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МВФ будет контролировать погашение Украиной долга перед всеми

Международный валютный фонд будет контролировать выполнение Украиной своих обязательств по 100% погашению долгов перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику, как это предусмотрено в обновленном меморандуме.

Об этом говорится в ноябрьском отчете Фонда, обнародованном на его сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обзорватель.

"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", — говорится в ноябрьском отчете.

Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд гривен, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд гривен, указано в отчете.

Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных 825 млн долларов средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетями.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое оно совершает.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Коли твоя дружина написала тупі жарти,твої очколизи їх озвучили,а ти робиш вигляд,що вони а%уєть які смічші... До біса "рекорди" смертності від ковіду,до біса топ корупцію,якої не бачила країна,до біса падіння в прірву економіки і тд. Оце ваш **********, славте його 73%
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17.12.2021 19:59
+6
главное про ахметку и жену авакова пусть не забудут...
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17.12.2021 19:58
+6
К нам едет серьезная инвест-няня😂

Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
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17.12.2021 20:01
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Правила форума Совет форумчан
главное про ахметку и жену авакова пусть не забудут...
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17.12.2021 19:58 Ответить
Значит опять будут грабить народ.
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17.12.2021 19:59 Ответить
Обозреватель- Ахметовская желтая газетенка, которая завтра может написать что МВФ будет отбирать деньги у украинцев и дарить их зеленому инвестору Ахметову!
Блин, когда уже посадят это донецкое ворье??
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18.12.2021 01:23 Ответить
Коли твоя дружина написала тупі жарти,твої очколизи їх озвучили,а ти робиш вигляд,що вони а%уєть які смічші... До біса "рекорди" смертності від ковіду,до біса топ корупцію,якої не бачила країна,до біса падіння в прірву економіки і тд. Оце ваш **********, славте його 73%
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17.12.2021 19:59 Ответить
При чём тут это твоё творение до выплат имбицилам зеленой халявы?
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17.12.2021 21:33 Ответить
Шо ніясна бидло?
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17.12.2021 21:42 Ответить
К нам едет серьезная инвест-няня😂

Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
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17.12.2021 20:01 Ответить
Весь вплив Єрмака тримається у тому, що він вчасно заповнює цю пустушку порошком.
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17.12.2021 20:04 Ответить
да уж, вдунул хенералиссимус неслабо....
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17.12.2021 20:06 Ответить
намечается транзит акций энергетиков к слугам...абы не поперхнулись...
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17.12.2021 20:06 Ответить
т.е. ахметке уже не абыдна да?
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17.12.2021 20:09 Ответить
инвест-наня

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17.12.2021 20:28 Ответить
Украина колония МВФ или суверенное государство? Почему налогоплатильщики должны оплачивать хотелки Рината?
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17.12.2021 20:39 Ответить
Потому что Украина подписала такой договор: Ахметов и прочие поставляют электроэнергию, а государство им за это деньги. Я вижу вам чудно, что за товар надо платить. Любитель на халяву?
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17.12.2021 21:12 Ответить
Так может и Рашке отдадим 3 лярда $$$. Януковощ тоже с Рашкой договор подписал. Разницы никакой отдавать Януковощу или Ахметке
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17.12.2021 21:28 Ответить
Ну если вы не видите разницы, то кто вам доктор. Россия сама анулировала договор совершив акт агрессии в отношении Украины. Ахметов соблюдает все условия договора. Хотите анулировать договор, идите в суд. Дейстуйте законным путем, а не « здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали ».
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17.12.2021 22:05 Ответить
Поставляют и воруют - это разные вещи! Но для таких улиток как ты можно отдельный тариф сделать - "домашний зеленый" по 6,66грн за киловатт! Или ты против? Или ты с нами хочешь на халяву атомную подсасывать?
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17.12.2021 21:36 Ответить
Я выше уже писал.Продублирую и для вас: в суд, если считаете договор незаконным, мошеническим, несправедливым и там аргументируйте свою позицию. Ахметов между прочим так и сделает: выиграет в суде и государство ему еще неустойку заплатит ( из ваших налогов).
А по поводу остальных ваших изречений - мы вместе с вами гусей не пасли.Так что проходите мимо.
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17.12.2021 22:11 Ответить
Тому що МВФ дав кредит для зеленої енергетики. А не на хотелкі Осла.
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17.12.2021 21:55 Ответить
Кстати, зарплаты Лещенкам, Шабуниным и другим иже, тоже через МВФ будут заставлять платить?
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17.12.2021 21:40 Ответить
До керувались до ручки. МВФ бере під особистий контроль Бубона Оманського.
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17.12.2021 21:54 Ответить
Ахметка забашлял газетке "Обозреватель", та лапшу раскидывает, про страшный МВФ, который заберет деньги у украинцев и отдаст Ахметово.
Зачем Цензор этот бред перепечатывает??
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18.12.2021 01:28 Ответить
А "все" это бедный Ринат Леонидович еле сводящий концы с концами?
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17.12.2021 23:09 Ответить
 
 