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Столтенберг отверг требование России не принимать Украину в НАТО: "Это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Столтенберг отверг требование России не принимать Украину в НАТО:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил право России требовать не принимать в ряды Альянса Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в пятницу Столтенберг подтвердил, что в НАТО ознакомились с требованиями России. Он заявил, что НАТО не будет принимать никаких постановлений, которые бы запрещали вступление Украины, и отметил, что это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса.

"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий России, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг на брифинге. Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если Россия пойдет на эскалацию, то мы готовы работать над укреплением оборонных мер".

Также читайте: США планируют на следующей неделе ответить на предложения России по вопросам безопасности, - Bloomberg

Российский проект Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО размещен в пятницу на сайте МИД России.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
В России на верфи загорелся военный корабль:
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
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17.12.2021 20:20
+22
Причиной загорания стала вышедшая из строя система охлаждения пердака у одного из бабы-ещё-нарожайцев на корабле, не выдержавшая нагрузки после заявления Столтенберга.
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17.12.2021 20:23
+13
Столтенберг отличный мужик! Прямо как из времен Рейгана, Тетчер. Ноль иллюзий у него по поводу рашки.
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17.12.2021 20:40
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В России на верфи загорелся военный корабль:
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
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17.12.2021 20:20 Ответить
Причиной загорания стала вышедшая из строя система охлаждения пердака у одного из бабы-ещё-нарожайцев на корабле, не выдержавшая нагрузки после заявления Столтенберга.
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17.12.2021 20:23 Ответить
Будівництво «Проворного» почалося вісім років тому, передати флоту його планували наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.
Алкашня , одним словом , будують кораблі на московіі!
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18.12.2021 13:33 Ответить
Судно (реально судно с носиком ! 😂)
было заложено аж !!!!! в 2013 г.
но не получило украинских турбин и т.д.д.
Наконец, через 9 лет собирались сдать, красили и псдц. !

Выгорело к эбене фене!
Я уж не знаю, годится хотя бы горелый корпус или судну вообще капец?

Кстати, турки клепают корветы Ада за год-два !
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18.12.2021 15:56 Ответить
Це вже після відповіді Столтенберга чи ще до неї?
Якщо після, то пояснення просте - запалало! А от якщо до... То без ДРГ Вейшнорії або зварювальників найвищого розряду з візитками Яроша не обійшлося
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17.12.2021 20:25 Ответить
Та это у русорукожопов традиция такая. Раз в квартал накосячить. Но радует одно: они постоянно стремятся закончить план на квартал за месяц.
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17.12.2021 20:50 Ответить
ой , проворно горит "Проворный " )))

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17.12.2021 21:08 Ответить
Знаменитые питерские белые ночи...
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17.12.2021 22:17 Ответить
Проворовался )))
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18.12.2021 09:25 Ответить
Гори , гори ясно ...😄. щоби не погасло !

Кажуть , що це абсолютно новий агрегат згорів до тла 🤣
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18.12.2021 13:29 Ответить
Теперь будет "Копчёный" 😂
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18.12.2021 15:57 Ответить
пиши правильно - "на раші/парашці/спігерії/моксельщині. бо такої країни як ти написав не сінує
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18.12.2021 09:15 Ответить
Эх, побольше бы таких приятных новостей...
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18.12.2021 23:13 Ответить
птнпнх
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17.12.2021 20:25 Ответить
Помню как-то масковия простилась в НАТУ, при бункером, считаю надо ***** под суд отдать, за предательство скреп.
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17.12.2021 20:27 Ответить
Столтенберг отличный мужик! Прямо как из времен Рейгана, Тетчер. Ноль иллюзий у него по поводу рашки.
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17.12.2021 20:40 Ответить
Нордический прямой характер у Столтенберга: просто и ясно сказал, что парашные хотелки насчёт запрета на приём Украины в НАТО никто рассматривать и даже изучать НЕ будет.
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19.12.2021 00:47 Ответить
А мне интересно почему такая срачка-гарячка вокруг этой темы? Шо уже стоит вопрос вступления?
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17.12.2021 20:40 Ответить
а почему у тебя так пердак горит от этой темы?
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17.12.2021 21:11 Ответить
А шо в дурдоме интернет подключили?
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17.12.2021 21:53 Ответить
жестко!!, прям вот как решили продать нам вооружение!)))
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17.12.2021 20:44 Ответить
Красавчик!
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17.12.2021 21:04 Ответить
тоже мне новость , вот как поживает наш тайный агент "КУЗЯ" что давно новостей не было
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17.12.2021 21:08 Ответить
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17.12.2021 21:46 Ответить
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
43 мин



Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
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17.12.2021 22:02 Ответить
переводя на доступный язык: "обращайтесь к немцам/французам по данному вопросу"
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17.12.2021 22:17 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:07 Ответить
Зачем просто раздражать Россию /это отвод проблем НАТО и России на Украину/
Нам не надо их слушать открыв рот
Просто создавать армию самое современное вооружение
И возможно восстановить ядерное оружие
И тогда у всех отпадает охота трогать Украину /как не трогают КНДР /
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18.12.2021 15:33 Ответить
У карлика путина, ещё с пелёнок такая подлая мечта, везде сунуть свой сопливый нос туда, куда его не просят. Какое ему на хрен дело до Украины и НАТО? Или думает, что он властелин всего мира, всё как захочет, то так и будет? Да пошёл он в пятую точку, сраный карлик.
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18.12.2021 23:29 Ответить
ув.Добрыня правильно подходит к проблеме, без всякой лишней дипломатии:

моцковский недомерок путин - это просто мелкий урка, уголовная шпана и место его - навечно у паРАШИ.

А то моцковская нефтецистерна возомнила себя мировой державой: убогие орки с отсталой сырьевой экономикой, которая составляет 1,5 % от совокупной экономической мощи ЕС и США.

И после этого карлик собирается что-то "требовать" от гиганта НАТО...
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19.12.2021 01:17 Ответить
 
 