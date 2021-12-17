Столтенберг отверг требование России не принимать Украину в НАТО: "Это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил право России требовать не принимать в ряды Альянса Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, в пятницу Столтенберг подтвердил, что в НАТО ознакомились с требованиями России. Он заявил, что НАТО не будет принимать никаких постановлений, которые бы запрещали вступление Украины, и отметил, что это зависит только от Украины и стран-участниц Альянса.
"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий России, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг на брифинге. Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если Россия пойдет на эскалацию, то мы готовы работать над укреплением оборонных мер".
Российский проект Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО размещен в пятницу на сайте МИД России.
Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.
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https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.
Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.
Алкашня , одним словом , будують кораблі на московіі!
было заложено аж !!!!! в 2013 г.
но не получило украинских турбин и т.д.д.
Наконец, через 9 лет собирались сдать, красили и псдц. !
Выгорело к эбене фене!
Я уж не знаю, годится хотя бы горелый корпус или судну вообще капец?
Кстати, турки клепают корветы Ада за год-два !
Якщо після, то пояснення просте - запалало! А от якщо до... То без ДРГ Вейшнорії або зварювальників найвищого розряду з візитками Яроша не обійшлося
Кажуть , що це абсолютно новий агрегат згорів до тла 🤣
@apiontkovsky
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43 мин
Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
Нам не надо их слушать открыв рот
Просто создавать армию самое современное вооружение
И возможно восстановить ядерное оружие
И тогда у всех отпадает охота трогать Украину /как не трогают КНДР /
моцковский недомерок путин - это просто мелкий урка, уголовная шпана и место его - навечно у паРАШИ.
А то моцковская нефтецистерна возомнила себя мировой державой: убогие орки с отсталой сырьевой экономикой, которая составляет 1,5 % от совокупной экономической мощи ЕС и США.
И после этого карлик собирается что-то "требовать" от гиганта НАТО...