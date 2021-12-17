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Новости Политика Украины
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МИД (6654) НАТО (8945) Россия (91288) членство в НАТО (1215) Николенко (155)

Только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, - МИД

Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года.

"Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества. Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - указал Николенко.

Спикер МИД отметил, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.

"В связи с этим призываем Россию, как первые конструктивные шаги для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в том числе общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками", - сказал представитель МИД Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
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17.12.2021 20:39
+7
//
У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі



У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.
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17.12.2021 21:05
+4
Х#йло главный террорист в мире и он решало как быть...
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17.12.2021 20:38
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Другий сезон «Відьмак» / The Witcher з'явився на Netflix з українським дубляжем
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17.12.2021 20:37 Ответить
Х#йло главный террорист в мире и он решало как быть...
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17.12.2021 20:38 Ответить
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17.12.2021 20:39 Ответить
чиста побажання...в сносках текст должен занимать максимум площади...
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17.12.2021 20:50 Ответить
для таких справ обычно юзаю iphotodraw...не в обиду...
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17.12.2021 20:59 Ответить
дуже хочеться сподіватись що зараз вже тількі один вектор,
а не як в двохвекторного кучми - ціла купа була,
куди забагнеться туди і прямуй, любий вектор ок....
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17.12.2021 20:39 Ответить
если вы будете каждый день пытаться вручить повестку Пороху, то вас примут только на свалку. В качестве отбросов.
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17.12.2021 20:41 Ответить
лошади хромой это отправьте...готическим шрифтом.
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17.12.2021 20:44 Ответить
Андрій Павловський


@Pavlovskyi_A



Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада".
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17.12.2021 20:48 Ответить
И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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17.12.2021 20:54 Ответить
П*ятниця!Корвет *Проворный*проворно горить.
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17.12.2021 20:57 Ответить
птнпнх
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17.12.2021 21:05 Ответить
//
У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі



У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.
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17.12.2021 21:05 Ответить
США послали Ультиматум РАБссии в мусорное ведро...и..30 стран НАТО сделают тоже самое...видос в тему...https://youtu.be/FXbzZRkPRtE..Мавзолейные бараны похрюкайте
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17.12.2021 22:02 Ответить
Так то оно так,но когда в 1962 СССР размещал ракеты на Кубе тоже можно было сказать что это дело только СССР и Кубы.А оно чуть не привело к ядерной войне.
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18.12.2021 09:41 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:05 Ответить
 
 