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На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В России на "Северной верфе" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корвет "Проворный".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Огонь распространился на 800 кв. м. Это почти весь корвет "Проворный"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины пожара на военном корабле неясны.
"По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока неясны. Пожар гасят, ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные", - сообщил источник ИФ.
Корвет "Проворный" строится для Тихоокеанского флота РФ. Корабль должны были сдать в 2022 году.
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+69 Aleksey NotBad
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Україна ні на кого нападати не збирається тож фрегат їй потрібен хіба шо для тренування моряків.
аж мачти гнулись..
ПЭСНЯ.
И сидят… По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.
И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето»".
Тимур Шаов