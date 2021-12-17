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На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В России на "Северной верфе" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корвет "Проворный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 01

"Огонь распространился на 800 кв. м. Это почти весь корвет "Проворный"", - говорится в сообщении.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 02
На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 03

Отмечается, что причины пожара на военном корабле неясны.

На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ 04

"По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока неясны. Пожар гасят, ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные", - сообщил источник ИФ.

Корвет "Проворный" строится для Тихоокеанского флота РФ. Корабль должны были сдать в 2022 году.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+69
Говорят,что загорелась замасляная стопка визиток Яроша от случайной искры электросварки
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17.12.2021 21:08
+68
Корвет- просто огонь )
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17.12.2021 21:11
+65
"смелее товарищи, все по местам, последний парад наступает...."
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17.12.2021 21:07
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Страница 3 из 3
Не уж то Укр ДРГ ?
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17.12.2021 23:06 Ответить
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18.12.2021 00:11 Ответить
корвет "Дымящий"
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17.12.2021 23:12 Ответить
Просто Кузьмічу щоб не було так сумно і самотньо
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17.12.2021 23:16 Ответить
НУ ОТ І ПЕРША ДРГ УКРАЇНИ ПОЧАЛА СВОЮ РОБОТУ
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17.12.2021 23:20 Ответить
Гори гори ясно, что бы не погасло! Пылайте синим пламенем суки рашистские!!!!!!!!
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17.12.2021 23:22 Ответить
Бюджет распилили, корвет подожгли. Все украдено до нас.
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17.12.2021 23:25 Ответить
Проворно горит - тушить не успевают
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17.12.2021 23:26 Ответить
У рыжего сушняк,вот Проворный и пылает
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17.12.2021 23:33 Ответить
то не пожежа...то випробують новий кацапський двигун...
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17.12.2021 23:34 Ответить
Надіюся він був готовий на 99,9% і згорить на всі 100%
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17.12.2021 23:35 Ответить
ну как может гореть железо?
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18.12.2021 00:05 Ответить
Элементарно.
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18.12.2021 00:12 Ответить
Этот пожар был задуман самим фюрером репоедов ******. Ну... шоб бандеровцам не достался, когда они Питер возьмут.
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18.12.2021 07:22 Ответить
- А что случилось с корветом?
- Он сгорел....
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18.12.2021 00:08 Ответить
И, вспоминая Жеглова: пока доедем, все сгорит?)))
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18.12.2021 15:18 Ответить
"Я-а друго-ой такой страни нє знаю-ю-ю,
Где прико-оли-и мочіт чєлавє-єк!"
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18.12.2021 00:11 Ответить
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18.12.2021 00:13 Ответить
Some stupid with a flare gun
Burned the ship to the ground
Smooooke on the water
The fire in the sky.....(c) Deep Purple. I love it!!!!!!!!
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18.12.2021 00:17 Ответить
Ну хоть что то хорошее...
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18.12.2021 00:37 Ответить
Хорошо горит...
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18.12.2021 01:03 Ответить
Это единственное, что репоеды делают хорошо.
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18.12.2021 07:24 Ответить
мордва коми и ижора просто таким образом решили согреться.
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18.12.2021 01:54 Ответить
пора бы одичалым возвращаться к своим истокам и мастерить плавсредства из досок и веток, тогда и гасить не надо будет
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18.12.2021 02:21 Ответить
если вспомним робота Федора, то реальность в Мордоре просто сказочная
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18.12.2021 04:14 Ответить
Ну звичайно, треба добудувати і підпалити, як робить москальня 🤣
Україна ні на кого нападати не збирається тож фрегат їй потрібен хіба шо для тренування моряків.
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18.12.2021 09:30 Ответить
Да хрен с ним с фрегатом, турки достроят. Б/у катера кто-нибудь продаст. Но ведь и мирных судов не строится. От рашки в промышленности отставание уже колоссальное и оно продолжается. На что жить то будем?
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18.12.2021 10:54 Ответить
А здесь всем пофиг. Думают, что как-то само собой все наладится (кредитик дадут, долги спишут, проинвестируют и т.д. и т.п.). А сами делать ничего не хотят...
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18.12.2021 11:14 Ответить
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18.12.2021 02:49 Ответить
Кадры горящей посудины свинособак согревают нас
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18.12.2021 05:06 Ответить
Ну вот, есть же и хорошие новости!
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18.12.2021 06:27 Ответить
Крім візиток Яроша, ще можливий варіант з нінзя.Якщо враховувати,що корвет будували для Тихоокеанського флоту...)))
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18.12.2021 06:30 Ответить
Уголь имеет свойство самовозгораться, а может и кочегар бросил окурок. после причастия фанфуриком..
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18.12.2021 07:44 Ответить
Гори,гори ясно щоби не погасло!
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18.12.2021 10:04 Ответить
а у нас у ніколаєві нічого не горить, бо ми нічого не будуємо https://www.ukrmilitary.com/2021/02/corvetes.html
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18.12.2021 10:15 Ответить
А у вас пердаки горят ну и корвет.
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18.12.2021 13:03 Ответить
Най там увесь Ленінград згорить!!
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18.12.2021 10:16 Ответить
Гори,гори ясно,так,щоб не погасло
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18.12.2021 10:47 Ответить
горэл корвет

аж мачти гнулись..

ПЭСНЯ.
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18.12.2021 10:55 Ответить
Всё нормуль, это ходовые испытания!

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18.12.2021 11:07 Ответить
Оце так подарунок від Миолайчика)))). Ще треба два підпалити, бо жінка та дитина без подарунка лишаться.
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18.12.2021 12:12 Ответить
"Запалили хату спьяну
И сидят… По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.
И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето»".

Тимур Шаов
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18.12.2021 12:31 Ответить
Проворно так горит, как и полагается с его погремухой
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18.12.2021 13:18 Ответить
Название от "провороваться".
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18.12.2021 16:18 Ответить
Вроде бы мелочь , а приятно.
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18.12.2021 17:56 Ответить
Кровавый Пастор скромно потупил глаза...
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18.12.2021 19:40 Ответить
Бувають же й приємні новини.
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03.04.2022 15:39 Ответить
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