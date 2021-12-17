Голосования по кадровым вопросам и бюджету на 2022 год свидетельствуют об отсутствии монобольшинства в СН, - Разумков

Голосования по кадровым вопросам и бюджету на 2022 год свидетельствуют о фактическом отсутствии во фракции "Слуга народа" монокоалиции в парламенте.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, где коалиция должна демонстрировать свою способность принимать решения, то есть должна набирать 226 голосов. Это кадровые вопросы и это бюджет. Голосование за нового главу парламента и за бюджет не набрали необходимого количества голосов. Это как раз звоночки, для того чтобы задуматься над тем, насколько эффективно может работать парламентская коалиция. Сейчас добирают голоса из двух групп - "Довіра" и "За Майбутнє", но это не парламентский подход", - считает Разумков.

Экс-спикер Рады не исключает досрочных парламентских выборов в 2022 году.

"Существуют разные механизмы спасать государство, в том числе и досрочные выборы, и не только парламентские", - добавил Разумков.

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