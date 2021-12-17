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Новости Политика Украины
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Голосования по кадровым вопросам и бюджету на 2022 год свидетельствуют об отсутствии монобольшинства в СН, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голосования по кадровым вопросам и бюджету на 2022 год свидетельствуют об отсутствии монобольшинства в СН, - Разумков

Голосования по кадровым вопросам и бюджету на 2022 год свидетельствуют о фактическом отсутствии во фракции "Слуга народа" монокоалиции в парламенте.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Есть вещи, где коалиция должна демонстрировать свою способность принимать решения, то есть должна набирать 226 голосов. Это кадровые вопросы и это бюджет. Голосование за нового главу парламента и за бюджет не набрали необходимого количества голосов. Это как раз звоночки, для того чтобы задуматься над тем, насколько эффективно может работать парламентская коалиция. Сейчас добирают голоса из двух групп - "Довіра" и "За Майбутнє", но это не парламентский подход", - считает Разумков.

Экс-спикер Рады не исключает досрочных парламентских выборов в 2022 году.

"Существуют разные механизмы спасать государство, в том числе и досрочные выборы, и не только парламентские", - добавил Разумков.

Читайте: Рада за последние два месяца фактически потеряла свою субъектность, - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Его котлы уже примерил шурин
И стрелки переводит втихаря,
А на людях божится, что, в натуре,
Не видел красивей богатыря.
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17.12.2021 22:33 Ответить
Ну,уже и так видно, шо маци на всех не хватит. (И сала тоже).
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18.12.2021 08:54 Ответить
Чому тяжко уживаються РОЗУМ і ЧЕСТЬ?
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17.12.2021 22:40 Ответить
Для початку, розум і честь мають існувати.
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17.12.2021 22:42 Ответить
А шоб iснувати, треба жрати.
А шоб жрати надо працювати.
А працювати не хочеться- треба ворувати.
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18.12.2021 08:59 Ответить
в младорыге?чы взагали?
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17.12.2021 22:43 Ответить
В політиці взагалі.
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17.12.2021 22:45 Ответить
Спитай у пороха!
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17.12.2021 23:39 Ответить
яке голосування, подивися на тих голосувальників, на себе і на бубу - сльози.....
Буданов и Гогилашвили і шмаркі приказ - не достатьно?
а ну роззброюйся перед партіею негайно, розбіник!
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17.12.2021 22:43 Ответить
Как активно начали мусолить тему досрочных выборов слуги-уроды!
Хоть часть голосов хотят урвать, пока не поздно.
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17.12.2021 22:49 Ответить
Зеленський гуляв на новорічній локації - його "зловив" журналіст (видео)

https://youtu.be/5t3NYDcE9iA

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17.12.2021 23:00 Ответить
Лєнка вигулює Вавочку.
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17.12.2021 23:38 Ответить
А щас по 2+2про Савчеенко.
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18.12.2021 09:03 Ответить
 
 