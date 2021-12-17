РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14002 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Силовики
16 222 155
правоохранительные органы (2944) шоу_Шустера (315) Шустер (681) Богдан Андрей (384)

Правоохранители получили задание на активный сбор информации по всем критикам власти, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правоохранители получили задание на активный сбор информации по всем критикам власти, - Богдан

Украинские правоохранители получили приказ собирать информацию о критиках власти, чтобы "торпедировать" их в информационном поле, а в будущем иметь возможность посадить.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя свои слова в интервью Дмитрию Гордону о том, что власти хотят посадить Савика Шустера, Дмитрия Разумкова, Юрия Бутусова и других, Богдан отметил:

"Каких-либо доказательств того, что сейчас это происходит, я предоставить не могу. Но есть работники правоохранительных органов, которые передают информацию, что происходит, какие им ставят задачи, каких требуют от них результатов. И мы можем понимать, куда оно все катится. Действительно, сейчас идет активный сбор информации по всем вышеперечисленным лицам с целью максимально их "торпедировать" в информационном поле, а также, если будет возможность, привлечь к каким-то уголовно наказуемым действиям, чтобы в будущем посадить. Будет ли это выполнено? Максимально к этому стремятся. Но каких-либо оснований это делать у них нет".

По словам экс-руководителя ОП, сейчас "нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы остановить такие незаконные действия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
17.12.2021 22:46
+35
Так при вашем конченном зечме глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры -можешь это объяснить ?если нет ,то какого ты рассуждаешь кто кому нужен..
показать весь комментарий
17.12.2021 23:09
+31
показать весь комментарий
17.12.2021 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так бачили ж очі шо купували...насолоджуємося.
показать весь комментарий
18.12.2021 02:04 Ответить
з росії хоче приїхати цирк, от і наші клоуни та інші коверние всполошились.
показать весь комментарий
18.12.2021 02:00 Ответить
Ну пусть рискнут. Зеленый клоун ходит по лезвию, в отличие от януковича с ним никто 3 месяца панькаться уже не будет.
показать весь комментарий
18.12.2021 02:25 Ответить
То ти падлюко тепер забігав, коли віслюк захотів тебе посадити. А ти ж вихвалявся, що це ти його переконав іти в президенти, що він не хотів, а ти його вмовив. Гондон вихвалявся, що це завдяки інтерв'ю з клоуном, яке гондон зробив за рік до виборів дебільно-квартальне стало президентом. А тепер богдан розказує: "я никогда не видел дна такого морального падения. Никогда. И у януковича даже". Продажні проститутки богдан і гондон повинні висіти разом з віслюком на одній шибениці.
показать весь комментарий
18.12.2021 03:31 Ответить
Такий був наївний і довірливий, аж тепер падлюка прозрів.

У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. Он не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда.
Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.

https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
показать весь комментарий
18.12.2021 03:44 Ответить
При Порохе половина кредитов МВФ воровалась сразу, еще часть постепенно через свои конторы. Это рассказывали. Зелю активно гнобят и пресса оппозиции, и те кто рвется к власти. Большие деньги! Воровали всегда.
показать весь комментарий
18.12.2021 14:15 Ответить
алкогольная паранойя, бред преследования.
показать весь комментарий
18.12.2021 04:09 Ответить
Злигались юди з москалями...... /по Шевченку/
показать весь комментарий
18.12.2021 04:32 Ответить
любний, не юродствуй
показать весь комментарий
18.12.2021 05:04 Ответить
па сть закрыл, зеленогнида!
показать весь комментарий
18.12.2021 07:40 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 07:26 Ответить
Дія коксу закінчується - приходить Порошенко !
показать весь комментарий
18.12.2021 17:38 Ответить
Не -не-не, тпагодь, таварисч... Вона как ты запел? Ты сначала ответишь за то что эту шмарклю к власти привёл.... Вы с Разумковым такая же хрень, только вид сбоку...
показать весь комментарий
18.12.2021 09:09 Ответить
Вы правы!

Кроме того,настоящий ЧЕЛОВЕК на свою прошлую и прошлого не будет лить грязь .

И последнее: КОЛЬ САМ В ДЕРЬМЕ - НЕ ЧИРИКАЙ. !!! Это из анекдота
показать весь комментарий
19.12.2021 05:33 Ответить
Это не критика, а скорее черный пиар. Если так дальше пойдет население вообще перестанет верить журналистам, как обычно бывает. Так было в 90-е в России.
показать весь комментарий
18.12.2021 09:13 Ответить
Стоп ! А гордон журналіст ? І на х.. нам росія ?
показать весь комментарий
18.12.2021 17:39 Ответить
Этот Богдан становится больше похож на шута чем сам шут. НА КАЖДОГО( и на вас) такие папочки собраны и продолжают оформлятся. Это дело КАЖДОЙ власти. Систему НЕ поменяли,она и работает как работала. Что удивительного?
показать весь комментарий
18.12.2021 10:16 Ответить
Всі хто втратив посади звільнений не змирився як же це виглядає противно не гоніть срач бо самі в ньому замажитесь
показать весь комментарий
18.12.2021 10:30 Ответить
Сукин сын :"...будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу ..", но я об этом говорю на всю страну. Гаденыш!
показать весь комментарий
18.12.2021 10:30 Ответить
Не там вы нашли гаденыша
показать весь комментарий
18.12.2021 12:18 Ответить
Ображене поросятко все не може змиритися, що його відтерли від корита.
показать весь комментарий
18.12.2021 11:28 Ответить
Дело не в Богдане, а в том, что он рассказал
показать весь комментарий
18.12.2021 13:18 Ответить
Богдан много интересной информации выдал о преЗЕденте и его окружении, поэтому мочилово между ним и ОПой будет знатное....лишь бы попкорна хватило...Сейчас Подоляк мобилизирует все ресурсы против Богдана...
показать весь комментарий
18.12.2021 11:57 Ответить
- Это будет славная охота, хотя для многих она будет последней ...
показать весь комментарий
18.12.2021 21:59 Ответить
Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок.

Конфуций
показать весь комментарий
18.12.2021 12:19 Ответить
Что из всего того, что рассказал вам Богдан, удивило вас?
Разве не так вы все и представляли?
показать весь комментарий
18.12.2021 12:21 Ответить
+++++
показать весь комментарий
18.12.2021 21:51 Ответить
Зюзя боиться критики? А что он ожидал идя во власть?

Ведь вся его квартальская деятельность была сплошной критикой власти, Украины, украинцев.

А теперь оно страдает от критики? Счас заплачу
показать весь комментарий
18.12.2021 12:25 Ответить
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их.

Леонардо да Винчи
показать весь комментарий
18.12.2021 12:26 Ответить
Путин всё просчитал, операция на финальной стадии, сыночек Витренчихи в январе поднимает цены на газ, народ и бизнес не выдерживает идёт на Майдан , а Центрэнерго это Трипольская и Змеёвская ТЭС нет угля(обеспечивающая Харьковскую обл), и россиянцы прут спасать замерзающий Харьков Мариуполь и Херсон
показать весь комментарий
18.12.2021 12:41 Ответить
в цьому щось є . може і не зовсім так , але напрям , у них , точн такий
показать весь комментарий
18.12.2021 17:46 Ответить
Не смішіть мої тапочки --- ввх всё просчитал. Із старика кабаєва такий стратег як із клоччя батіг. птн пнх лишилось кредо - зефір, кафір і теплий сартир, а воно убоге в стратегію лізе. Хоча із сартиром я погарячкував (можуть мочконути), тому тільки "утка" під подушкою із запахом "рузького міра".
показать весь комментарий
18.12.2021 21:50 Ответить
У меня складывается впечатление, что вся верхушка власти предатели и агенты кремля!
показать весь комментарий
18.12.2021 13:01 Ответить
Сергей, к великому сожалению такое мнение складывается у миллионов жителей Украины.
Как говорил поэт мы теперь
"Живем под собою не чуя страны"
показать весь комментарий
18.12.2021 17:38 Ответить
У миллиардов )))
показать весь комментарий
18.12.2021 19:49 Ответить
Шмаркля за 2 года власти сделал больше чем Путлер за 8 лет влойны.
показать весь комментарий
18.12.2021 14:42 Ответить
Не Путлер а X у й л o !!!!
показать весь комментарий
18.12.2021 20:16 Ответить
Цікаво та чути бачити коли одні цинічні шмарклі кричать, що їх ******** такі ж самі як вони цинічні шмарклі, а у вечері вони разом ходять в найдорожчий ресторан.
показать весь комментарий
18.12.2021 15:45 Ответить
Та да , сьогодні їду в маршрутці , зайшли семеро поліцейських , спитали хто негативно ставиться до Зеленського . Зібрали паспорті данні і вручили на понеділок повістки до слідчого . Двох пасажирів прикрутили шурупами до лавки на зупинці і розстріляли . Якийсь узбек мамою клявся що любить Зеленського більше ніж своїх дітей , то поліцейські приносили його цигаркою , дали банку тушонки і сказали : gut Саід ,gut , maladiets .
показать весь комментарий
18.12.2021 17:39 Ответить
Якийся чорний заволав, що він бандерівець.
Бачимо шо не москаль, відповіли йому )))
показать весь комментарий
18.12.2021 20:15 Ответить
все так , я дивився , уважно дивився , де які моменти передивлявся по пару раз. мене нічого не здивувало .І так , про це все ми знали або догадувалися , це як мінімум . Дивує друге , так різко проявилася любоФЬ у Богдана до України , до речі , у лисого тоже , навіть признання зробив. вони хочуть революцію. точніше не вони а їхні кураторі. бл. нікому не довіряю . ні зе ні богдану.
показать весь комментарий
18.12.2021 17:42 Ответить
Вони хочуть знову нас викотистати.
показать весь комментарий
18.12.2021 21:40 Ответить
Все схоже на якийсь гіга-розводняк Масштаби вже не ''Приват-банку''
показать весь комментарий
18.12.2021 18:09 Ответить
Как от кормушки оттиснули, так и глаза открылись )))
показать весь комментарий
18.12.2021 20:12 Ответить
Я тоже, бывало, отца закладывал… Но - письменно! А вы сейчас глубже идёте, с разговорами! Эх, молодёжь у нас! Такая молодёжь!
показать весь комментарий
18.12.2021 22:04 Ответить
Ну що, андрюша богдан, із шептунів у критики ! А у найближчому майбутньому можуть посадити. Нагорода знайде героя ! Хоть поржем.
показать весь комментарий
18.12.2021 21:37 Ответить
Богдан базарная баба
показать весь комментарий
18.12.2021 23:57 Ответить
Із поганої овечки хоч шерсті клок. Потрібно використати, а там коліном під зад. По ділам.
показать весь комментарий
19.12.2021 10:21 Ответить
"а пам'ятаєш, як ти мене ганяв? 😁😁😁 А тепер, як я😁😁😁" (с)
показать весь комментарий
19.12.2021 02:02 Ответить
Шо, опять ???
показать весь комментарий
19.12.2021 10:24 Ответить
Клоун хочет Шустера посадить??? Абсурд.
Порядочный человек никогда не будет адвокатом у Коломойского.

Продолжается технология клонирования слуг урода, в которой участвует и тот же Шустер.

Разумков это клон 1, Богдан это клон 2. Кто следующий?
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые клоуном. И заодно прихватить еще и от других.
показать весь комментарий
19.12.2021 10:08 Ответить
Головне в цьому виступі - Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу Джерело: https://censor.net/ua/n3305939
показать весь комментарий
19.12.2021 11:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 