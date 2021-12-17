Правоохранители получили задание на активный сбор информации по всем критикам власти, - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские правоохранители получили приказ собирать информацию о критиках власти, чтобы "торпедировать" их в информационном поле, а в будущем иметь возможность посадить.
Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя свои слова в интервью Дмитрию Гордону о том, что власти хотят посадить Савика Шустера, Дмитрия Разумкова, Юрия Бутусова и других, Богдан отметил:
"Каких-либо доказательств того, что сейчас это происходит, я предоставить не могу. Но есть работники правоохранительных органов, которые передают информацию, что происходит, какие им ставят задачи, каких требуют от них результатов. И мы можем понимать, куда оно все катится. Действительно, сейчас идет активный сбор информации по всем вышеперечисленным лицам с целью максимально их "торпедировать" в информационном поле, а также, если будет возможность, привлечь к каким-то уголовно наказуемым действиям, чтобы в будущем посадить. Будет ли это выполнено? Максимально к этому стремятся. Но каких-либо оснований это делать у них нет".
По словам экс-руководителя ОП, сейчас "нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы остановить такие незаконные действия".
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У меня опыт работы 12,5 лет государственной службы. Все гавно котое я видел за 12,5 лет, все на протяжении двух месяцев появилось. Появилось такое и в таких маштабах, что на голову не одевалось. Он не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся, что он врет. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что то сказал, камера сняла, софиты виключились, все, его дальше этого не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то что мы называем «врет», он называет «сюжетные повороты». Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем, еще никогда.
Корупция везде. При Порошенко такого не было, при януковиче такого не было, никогда такого не было, то что сейчас. Это не вот тебе помоги мне, спасибо. Это иди сюда, ты мне должен.
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Кроме того,настоящий ЧЕЛОВЕК на свою прошлую и прошлого не будет лить грязь .
И последнее: КОЛЬ САМ В ДЕРЬМЕ - НЕ ЧИРИКАЙ. !!! Это из анекдота
Конфуций
Разве не так вы все и представляли?
Ведь вся его квартальская деятельность была сплошной критикой власти, Украины, украинцев.
А теперь оно страдает от критики? Счас заплачу
Леонардо да Винчи
Как говорил поэт мы теперь
"Живем под собою не чуя страны"
Бачимо шо не москаль, відповіли йому )))
Порядочный человек никогда не будет адвокатом у Коломойского.
Продолжается технология клонирования слуг урода, в которой участвует и тот же Шустер.
Разумков это клон 1, Богдан это клон 2. Кто следующий?
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые клоуном. И заодно прихватить еще и от других.