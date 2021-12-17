Правоохранители получили задание на активный сбор информации по всем критикам власти, - Богдан

Украинские правоохранители получили приказ собирать информацию о критиках власти, чтобы "торпедировать" их в информационном поле, а в будущем иметь возможность посадить.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя свои слова в интервью Дмитрию Гордону о том, что власти хотят посадить Савика Шустера, Дмитрия Разумкова, Юрия Бутусова и других, Богдан отметил:

"Каких-либо доказательств того, что сейчас это происходит, я предоставить не могу. Но есть работники правоохранительных органов, которые передают информацию, что происходит, какие им ставят задачи, каких требуют от них результатов. И мы можем понимать, куда оно все катится. Действительно, сейчас идет активный сбор информации по всем вышеперечисленным лицам с целью максимально их "торпедировать" в информационном поле, а также, если будет возможность, привлечь к каким-то уголовно наказуемым действиям, чтобы в будущем посадить. Будет ли это выполнено? Максимально к этому стремятся. Но каких-либо оснований это делать у них нет".

По словам экс-руководителя ОП, сейчас "нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы остановить такие незаконные действия".

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