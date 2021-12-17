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Новости Политика Украины
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СМИ (3786) Шустер (681) телевидение (855) Разумков Дмитрий (1521) Офис Президента (1694)

Развитие телеканала "Рада" блокировалось, потому что я не готов был отдать его под управление ОП, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Развитие телеканала

Условием увеличения финансирования парламентского телеканала "Рада" была его фактическая передача в управление Офиса Президента.

Об этом заявил бывший глава парламента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

"Я много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада" в разумных пределах. Этого не давали сделать, потому что я не готов был отдать телеканал "Рада" как руководитель парламента под управление Офиса Президента. Потому что это парламентский телеканал", - заявил Разумков.

"А сегодня действительно выделяют почти 400 млн грн на 2022 год, при чем большую часть этих средств планируют потратить не на создание нового контента, а на закупку. А у кого он будет покупаться? Зачем он будет покупаться?" - отметил он.

По словам Разумкова, 9 млн грн потрачены только на концепцию телеканала "Рада" - "листов где-то 20 А4".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об изменении концепции телеканала "Рада": Потом с этим будут разбираться правоохранительные органы – как это так и откуда взялись эти деньги

По словам экс-главы ВР, на телеканал "Дом" планируют потратить миллиард гривен: "Частный канал столько не стоит в год. И плюс его хотят транслировать на территорию всего государства, но это нарушение конкурентных условий и языковых квот".

Разумков согласился с мнением, что речь идет о создании президентского пула СМИ за деньги налогоплательщиков.

Также читайте: Трансляцию канала "Рада" вернут к предыдущему виду: программы, которых не должно быть, не будут транслироваться, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Зато теперь, телеканал Рада расцветет буйным цветом!
Образовался целый холдинг из отъявленных жополизов!
24 часа в сутки будут рассказывать о "достижениях" и "свершениях" "самого народного
президента"!
Министерство пропаганды Геббельса отдыхает!
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17.12.2021 23:41
+7
Який патрійот.
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17.12.2021 23:35
+7
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18.12.2021 00:47
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Правила форума Совет форумчан
он порно чы кокс не любит?чы любит,но просто не понимает?
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17.12.2021 23:31 Ответить
Який патрійот.
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17.12.2021 23:35 Ответить
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18.12.2021 00:47 Ответить
"Ні собі фіга", виявляється Розумков насправді "Д'Артаньян".
А ми і не знали.
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17.12.2021 23:37 Ответить
Зато теперь, телеканал Рада расцветет буйным цветом!
Образовался целый холдинг из отъявленных жополизов!
24 часа в сутки будут рассказывать о "достижениях" и "свершениях" "самого народного
президента"!
Министерство пропаганды Геббельса отдыхает!
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17.12.2021 23:41 Ответить
вопрос в том кто будет все это смотреть... куда более интересные каналы смотреть как то не очень в первую очередь из за рекламы 70% эфира РЕКЛАМА найдешь передачу или фильм пошла реклама перечелкал и уже забыл на каком канале ты что смотрел....а реклама с канала на канал или одновременно или одна за одним повторяются .... если фильм-- просто вбиваю в Интернете посмотреть в качестве HD или полно ресурсов на ТВ бесплатных и смотри,.....а пауза только для чай попить.... в туалет сходить или на звонок ответить по смартфону...
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17.12.2021 23:56 Ответить
Украинцы должны наконец-то сделать анализ из своих ошибок на выборах 2014 и 2019 годов

Заканчивается 2021 год. Год очередной антинародной работы Зеленой власти и подконтрольного Зеленому парламента конвертных слуг ( а также ручных Кабмина, прокуратуры, судов, спецслужб..). Очередной год потерянных возможностей и жизни страны без парламентаризма, поскольку Рада просто является просто хорошо оплачиваемым в конвертах филиалом Офиса президента... Народ должен прекратить экспериментировать над собой и Украиной, поняв: власть надо дать опытным управленцам с готовыми решениями, которые исправят весь тот ужас, который сотворили со страной и людьми все эти кондитеры с комиками.
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17.12.2021 23:55 Ответить
Игорь опытные не нужны потому- что -если человек способный опытен то он БУДЕТ ПРОСТО РАБОТАТЬ И ДОСТАТОЧНО ЗАРАБАТЫВАТЬ... а во власть идут люмпер бандиты судимые соучастники схематозхов махровых на всю страну отмывалок стиралок и просадок с площадками.... идут во власть подонки люди с интеллектом обезьяны необразованные и да как мы не хотим национальной разбавленности определенных наций и народностей.... смотрите эти ЕВРЕИ ПРИЛЕЗЛИ ВО ВЛАСТЬ НА НАШИХ ГОРБАХ ИХ 0,2% в Украине... а они нагло обворовывают врут брешут и ногами еще нас пинают захапав 100% властьв Украине.... интересно в Израиле найдетсыя во власти хоть 1 украинец??!!! сомневаюсь....и при этом нагло приняли закон кто абиджать будет нас евреев тому будет наказание... в Германии терпели долго --и чем закончилось- все знают... у нас похоже все повториться тольков разы хуже и страшнее ибо подонки не сделали выводов из уроков Истории- а наше долго терпение принимают за лошар и идиотию -мол что они нам сделают... на просто порвем на шматки.... этот малоросс любитель Путина и далее цензура --увы не знает истории страны -управлять которой он решился... он даже не выучил Фразу Симона Петлюри "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" а зря! ой зря....
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18.12.2021 00:12 Ответить
скажу свое личное мнение - сейчас к власти должна прийти Хунта - во главе с отбитым наглухо националистом который любит больше всех Бога - а потом Украину !!! Нужно почистить все "конюшни" и лет 5 - никаких нах выборов - а только военные администрации..
а там уже поживем-увидим..
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18.12.2021 00:29 Ответить
если идиот - то это надолго...

и ещё - а что ты такое, что рассказываешь что кто то чего то должен?
или манечка?
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18.12.2021 00:13 Ответить
Идиоты вы !!! повелись на кондитера(доллар по 8, бойцу АТО по ТЫЩЩЕ в день и т.д.) и Зебилкин - учетелям пА 4 тыще евро , Астанавлю вАйну, и кАроче - будет вам счастье как в кино прА Слугу Галабарадько ..)
а когда Тимошенко предлагала свою программу - то там было все по датам и подписывала договор с КАЖДЫМ гражданином который за нее отдаст свой голос - вот это я сделаю за день-два, другое за месяц, третье за 1 год, другое за 3 года и т.д. - и главное - если не сделаю хоть одного в те сроки что говорю - я уйду .. но неЛохи со сладкоежками ей не поверили...а зря !!!
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18.12.2021 00:24 Ответить
Всі пафосні слова про бабу Юллю- це надмірно. Ми всі її любимо і цінимо без додатковолї реклами. Вона вже й так зробила все, що могла!
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18.12.2021 00:29 Ответить
Вот такие неЛохи как ты в следующую В.раду и не дай Бог презом приведут как ни шария - с притулой так бойко-медвейчука и Ко... я все сказал и можешь не отвечать..
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18.12.2021 00:37 Ответить
Так кондитер и ОБЕСПЕЧИЛ бойцам на передке по ТЫСЯЧЕ в день!
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18.12.2021 01:10 Ответить
Прихильники Тимошенко ще більш смішні ніж зеленоботи
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18.12.2021 02:00 Ответить
я не прихильнык а просто умею анализировать и выбирать из того что есть в политике , и кто сможет помочь Украине а кто только на словах..
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18.12.2021 13:16 Ответить
Мне нравится и Тимошенко, и многие из её команды.
Но - почему то от неё ушли Яценюк и Турчинов и она же подмахивала зе-клоунам... И нет дыма без огня.

И только или тупая срань, или враги не видят того, что делал и делает Порошенко.

Как минимум - приверженцы Йульки разъединяют украинцев - работают на врага.

И ты, *******, занимаешься тем же.
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18.12.2021 08:04 Ответить
Тебе чепушило лучше вспомнить петиных помощников в марадерстве или забыл !?
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18.12.2021 13:14 Ответить
п.здун, назови!
Или будешь шептать фсб-ную утку о Свинарчуке? Так в нормальных странах Свинарчукам ордена дают...
назови.
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18.12.2021 16:11 Ответить
Просто вернуть "кондитера", который сейчас занимаеться выживанием Украинцев,пока Зермак разрушает все управление!
Не забывай,что раша ПЛАТИТ Зе &К95 в РАЗЫ БОЛЬШЕ,чем они получают грабя Украину.
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18.12.2021 01:16 Ответить
Razumkov -> хытрожопа нэрпа one user said here. 73% would love it.
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17.12.2021 23:59 Ответить
Розвиток телеканалу "Рада" блокувався, бо я не готовий був віддати його комусь крiм мого господаря Ахметова - Разумков... Так наверное будет правильно
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18.12.2021 00:02 Ответить
что димася ломбарды уже не греют?) у ахметки слаще?)
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18.12.2021 00:02 Ответить
Йа понил, Розумкофф фсехх пабидил. Пойду пить пиво по этому повду, чего уж там...Димон, ты там держись.
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18.12.2021 00:11 Ответить
Який потужний чолов'яга, цей Разумков. Упевнений, це далеко не останній "подвиг Геракла", про який, з властивою йому скромністю, обмовився б/у спікер.
З таким геройським бекграундом тов. Разумков скоро заткне за пасок Армовіра Іловайського -Дебальцівського.
Єдина проблема новоявленого "месії"- відсутність "золотого запасу". Бо за ахметівські гроші, все на що здатен Дімон, це гадити, по дрібному, діючій владі та дошкуляти "апазиції Бойка/Порошенка" відбираючи в останніх нікчемні відсотки від їхніх, і так нікчемних, відсотків.
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18.12.2021 00:22 Ответить
Телевізор взагалі не дивлюся
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18.12.2021 00:26 Ответить
Та норм Разумков. Отбирает у зеленого лохтората голоса пачками. А рада это полный зашквар. Раньше был на Ютубе канал "Исландия" - пришлось отписаться, бо оказалось продажные курвы - в Раду **** пошли )))
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18.12.2021 00:28 Ответить
По необходимости сегодня проехал в общественном транспорте Киева...Послушал людей и сказать что Народ очень злой (это почти ничего не сказать). Зе и Ко, давай жгите еще - по полной !
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18.12.2021 00:33 Ответить
я вспоминаю тот период как его называют - сразу после-майдановский, какой был подьем у народа, вера что что-то можно поменять.. но потом куйло и петя все похерили а эти зе-гниды добивают остатки...
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18.12.2021 00:40 Ответить
ясно..мне с тобой ВСЕ ясно...
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18.12.2021 01:03 Ответить
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18.12.2021 01:33 Ответить
Шацкий ты бот или дурак?
Вся мировая поддержка -благодаря Пороху и вопреки зебилу!Была бы еще больше, если бы не это тупое чмо!
Какие бюджеты увеличены и за счет чего??? В бюджете на следующий год ТРЕТЬ доходной части бюджета это ЗАИМСТВОВАНИЯ!И не под 2%, а под 12%!
Военные получают ту зарплату, которую установили при Порохе-за 2,5 года НИ РАЗУ ее не подняли!
Никакой перспективы НАТО при зе-гнидах НЕТ, от слова СОВСЕМ! Им амеры даже разведданные перестали передавать--общаются через прессу! Какое НАТО после всех слитых спецопераций, когда в Опе одни КРОТЫ и кацапские бизнеса с паспортами?Ты думаешь у них разведки не рваботают?
Базы начали строить при Порохе! как и купили Байрактары!
Дороги строились и до зе-срани! Деньги у местных громад на свое велыке крадивныцтво забрали!
Оборонзаказ два года не выполняется! Ни одной каски и броника за два года не купили!
Горючки на передке 17% от нужного кол-ва! А эти твари деньги со счета МО вчера перекинули на канал Дом и РАДА!
Никакого нового оружия нет! Нептуны 2 года не могут в армию поставить!
Газа нет! угля-нет! Электрику и битум у врага покупаем!Тарифы растут, цены на все растут! Коррупция зашкаливает! Идиоты зеленые вообще не знают, что делать и морозятся.
ВСЕ РАЗВАЛЕНО! Госуправления НЕТ! ВР нет. СБУ нет,разведку уничтожили.Экономика в попе! Перспектив--0!
75% уже понимают, что страна идет НЕ ТУДА! И только подоляковским ботам все нравится! Сдохните, гниды!
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18.12.2021 01:31 Ответить
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18.12.2021 01:34 Ответить
Ты идиот? Крым "ушел" в МАРТЕ, а Порох стал Президентом в ИЮНЕ!
бюджеты увеличиваются за счет долгов!!!!!!
Зарплата на передке 1000 баксов была в ЯНВАРЕ 19 года ее ни на копейку не подняли!
Разведданные не передаются после 19 года --гугли сам!
Никуда мы не повышены--продлен десятилетний довор, подписанный при Юще,с опозданием на ДВА года!
ГДЕ посол американский у нас, и ГДЕ НАШ посол в АМЕРИКЕ? Их нет 2 года!
Читала расследование, СЛИВ был --они просто не сказали КТО слил, т.к. у них нет прямых ДОКАЗАТЕЛЬСТВ! А амеры сказали, что слив был из ДВУХ источников из Опы.
КАКИЕ бызы строят амеры, кроме как под Очаковом??? Ну что ты несешь?
Дороги не строились??? Ты вправду идиот?
Предлагаешь технику на передке без горючего держать???
Да, зебилы --это враги!
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18.12.2021 02:02 Ответить
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18.12.2021 02:03 Ответить
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18.12.2021 02:06 Ответить
Ясно , ты два в одном и тупой и бот одновременно)))Иначе не говорил бы на черное белое. Вали в спам...
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18.12.2021 02:16 Ответить
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18.12.2021 02:18 Ответить
вот как можно так нагло трыздеть?
по всем пунктам вранье причем открытое.
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18.12.2021 03:10 Ответить
І змінили, завдяки пост-революційній владі Україна змінилась до невпізнанності
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18.12.2021 02:01 Ответить
Стало нехватать штатных жополизов,начали появляться критики.
Сначала закрыли Аналы Медвдчука (за этот способ "закрыть" еще придеться заплатить!).
Потом Порошенко,но их обломали. С каналами Ахметова/ Пинчука они не справяться,а лизать сраку найвеличнишому писюнисту они уже не хотят.
Остаеться Г+Г,ДОМ и нужно рейдернуть РАДА, чтобы и он занялся восхвалением Зе - Ер - ина.
Все просто.
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18.12.2021 01:26 Ответить
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18.12.2021 02:20 Ответить
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18.12.2021 03:01 Ответить
Почитаешь новости и голова кругом! Это шо ш за бардак везде и всюду?! Однако, выходишь на свежий воздух Мариуполя и как-то становится легче: машинки ездят, довольно свежие машинки надо признать, бензин и дизелюха на заправках имеются, в супермаркетах тоже полки товарами заняты... Если бы ещё маски с лиц поснимали, то вполне можно жить!
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18.12.2021 03:59 Ответить
шо с ника сьехал и замаскировался - обидел хто?
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18.12.2021 05:16 Ответить
Не, меня ФБ закрыл, за "отрицание угрозы коронавируса"(с). То есть- удалил мой аккаунт.
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18.12.2021 05:18 Ответить
косяки-распальцовки разбрасывал?
а как не поняли на фб - в родные пенаты?
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18.12.2021 05:24 Ответить
Та не, там ведь особо не забалуешь. Ну, было дело- возражал я на меры принимаемые, меня сначала закрыли на неделю, потом- на месяц. А в третий раз- уже удалили аккаунт.
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18.12.2021 05:26 Ответить
знаем плавали...
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18.12.2021 05:31 Ответить
холку не поднимай - возвращай "Андрей Шевченко" и не томи девушек...
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18.12.2021 05:29 Ответить
Та, ты понимаешь, какая штука: уже есть два. Один латиницей, второй- кириллицей. То есть- свято место пусто не бывает.
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18.12.2021 05:31 Ответить
не шуми - ты же понимашь о котором я.
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18.12.2021 05:37 Ответить
Понятное дело- понимаю. Но, если уже есть, то что ж поделать??? Пусть остается как есть...
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18.12.2021 05:39 Ответить
ненавижу когда иzщезают ники... - перекрашивание в другие не работает.
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18.12.2021 05:40 Ответить
Та я и не перекрашивался. Просто пришлось влезть через ГУГЛ где у меня был вот такой НИК. Именно- пришлось.
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18.12.2021 05:42 Ответить
ну и шо я тебя убалтываю? - не так не, тема свернута.
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18.12.2021 05:49 Ответить
И что коксохим не достаёт?
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18.12.2021 06:39 Ответить
До меня нет. Я на западе Мариуполя. Редко-редко случается, когда совпадает выброс Коксохима с восточным сильным ветром.
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18.12.2021 06:42 Ответить
разумков - зелена ******* #2.
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18.12.2021 05:12 Ответить
Я бы не писал предыдущее, если бы ранее не нарвался вот на это, которое Цензор отчего-то проигнорировал:

Из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.
"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Считайте себестоимость хлеба , каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, это уже коллапс", - подчеркнул экс-спикер.
Правда, интересная заява Разумкова?
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18.12.2021 05:16 Ответить

Я вам термоса вообще ничего не должен ! А по гроб жизни доложен только своему повелителю ПУ ( Великому -)(уйлу),и Великой империи паРаше!
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18.12.2021 06:30 Ответить
А на канале Рада в ночное время будут показывать эротику?
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18.12.2021 06:37 Ответить
Скажіть будь ласка тільки чесно хоч хтось хто прочитає цей допис хоч раз в житті дивився цей канал "Рада"???
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18.12.2021 07:47 Ответить
Я смотрел, один раз. Мой друг с трибуны Рады выступал, как же я мог пропустить?!
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18.12.2021 07:50 Ответить
Гидко чуть таких політиків після відставки. Став таким правельним ірозумним а що ти витворям коли був головою ради народ будьте уважні виборцям ******** так званного розумногоі політика і рейтинги малюють тю на вас пропогандони витягують його за вуха
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18.12.2021 10:27 Ответить
 
 