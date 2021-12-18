США открыты для обсуждения вопросов с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

США открыты для обсуждения вопросов с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу журналистам во время онлайн-мероприятия заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, в формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет", - приводят ее слова западные СМИ.

По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе.

Также смотрите: Люди в России страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд. ВИДЕО

При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации в Украине в рамках Нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон "был бы счастлив их поддержать".

В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении в Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд

Она напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется "быстрым и глубоким".

"Так что давайте дадим дипломатии шанс. Если есть поводы для беспокойства, которыми мы можем заняться и их исправить, мы будем это делать. Но не за счет суверенитета Украины или любой другой европейской страны", - резюмировала она.