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Новости За рубежом
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США открыты для обсуждения вопросов с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США открыты для обсуждения вопросов с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

США открыты для обсуждения вопросов с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу журналистам во время онлайн-мероприятия заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, в формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет", - приводят ее слова западные СМИ.

По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе.

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При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации в Украине в рамках Нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон "был бы счастлив их поддержать".

В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении в Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.

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Она напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется "быстрым и глубоким".

"Так что давайте дадим дипломатии шанс. Если есть поводы для беспокойства, которыми мы можем заняться и их исправить, мы будем это делать. Но не за счет суверенитета Украины или любой другой европейской страны", - резюмировала она.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Кіт Вчений@TedTeddycat



На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.
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18.12.2021 00:03
+4
olele Так тоді політика інша була.США тоді готова була розносити всіх.
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18.12.2021 00:09
+3
Illya Ayzin@Illya_Ayzin

4 ч



Палає корвет ВМС росії "Проворний" (очікувалосяся, що його введуть в експлуатацію наступного року) на верфі в Санкт-Петербурзі.
Російські ЗМІ повідомляють, що всередині багато газових балонів, тож існує високий ризик вибуху.
Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный". Серйозно постраждали надбудова і головний антенно-щогловий пристрій.
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18.12.2021 00:24
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Кіт Вчений@TedTeddycat



На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.
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18.12.2021 00:03 Ответить
olele Так тоді політика інша була.США тоді готова була розносити всіх.
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18.12.2021 00:09 Ответить
Illya Ayzin@Illya_Ayzin

4 ч



Палає корвет ВМС росії "Проворний" (очікувалосяся, що його введуть в експлуатацію наступного року) на верфі в Санкт-Петербурзі.
Російські ЗМІ повідомляють, що всередині багато газових балонів, тож існує високий ризик вибуху.
Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный". Серйозно постраждали надбудова і головний антенно-щогловий пристрій.
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18.12.2021 00:24 Ответить
Візитку Яроша вже знайшли?
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18.12.2021 00:32 Ответить
Ключевой корень в названии *вор* ,ох и вЯликий хрюсский эсперанто
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18.12.2021 13:50 Ответить

США открыты для обсуждения вопросов с Россией по возврату города Таганрога, части Ростовской области и других земель Украине ,которые Украина передала Московии за присоединений Крым.
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18.12.2021 09:03 Ответить
Таганрог отдали 1925 г
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18.12.2021 10:27 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:03 Ответить
НАТО открыто для нарабсеи... Да не смешите мои мэшты: Когда блок захисту НАТО только создавался, кремлядь пригласили в этом поучаствовать, но кремлядь станцевали танец презрения(шо-та наподобии , когда песик брезгливо заднiми лапками интенсивно огребает свою ямку). Натоместь, в пику НАТО, создали военный варшавский блок , состоящий из стран Варшавского военного (промосковского) договора.
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18.12.2021 10:57 Ответить
 
 