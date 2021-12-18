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Новости Политика Украины
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В энергетике готовятся "эксперименты", которые не проходили ни в советское время, ни во времена независимости, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В энергетике готовятся

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок зимой, власти планируют прибегнуть к экспериментам в атомной и гидроэнергетике.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Запасов угля, которые остались у государства на пиковую нагрузку, - на неделю, максимум на две. При плюсовой температуре, если мы добываем за день 60 тысяч тонн, мы сразу сжигаем это количество. Уже много кораблей прибыли, о которых говорит президент. Количество угля на складе не увеличивается, а у нас температура воздуха от 0 до +5. Если же будет -15 градусов – потребление с 60 тысяч тонн становится 120 тысяч тонн. Это значит, что у нас уголь остался на неделю морозов. Если будет больше морозов - у нас нечего сжигать", - сказал он.

Кроме того, по словам Богдана, из-за некомпетентности властей в Украине назревает проблема дефицита воды для городов и предприятий.

"Воды нет, ее уже спустили. Эта пиковая нагрузка на 12:00 и на 18:00 в течение дня, включается ГАЭС и ГЭС, вода спускается и производится электроэнергия. По состоянию на сегодняшний день воды осталось (при необходимых на сегодняшнюю дату на Кременчугском водохранилище 78 метров воды) у нас – 76, 63. А максимальный предел, за который никто никогда не опускался, – 75,75. То есть у нас осталось меньше метра воды.

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Они сейчас обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного значения. Но что будет за этим пределом – мы этого никогда в истории не проходили. Это такие экспериментаторы... Я не понимаю, на что они рассчитывают, ведь за более низким инженерным пределом перестают работать водозаборы городов и предприятий. Вода спускается настолько, что мы не можем получить воду для промышленных и потребительских нужд", – отмечает экс-глава ОП.

"Сжигая сейчас уголь на складах, спуская воду, мы еле-еле вытягиваем тот уровень потребления электроэнергии, который есть сегодня. Но на те пиковые нагрузки в феврале – у нас просто вообще нет никакого резерва", – предупреждает Богдан.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Будемо топити зебілами які обрали цю владу. Їх у нас дофіга.
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18.12.2021 00:19
+19
Само не піде. Тільки вперед ногами на гілляку. І квартал95 туди ж.
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18.12.2021 00:13
+19
- Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати!
- Зате є кого!
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18.12.2021 00:14
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Правила форума Совет форумчан
Коли ж ти підеш нахрен з пляжу?
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18.12.2021 00:10 Ответить
Само не піде. Тільки вперед ногами на гілляку. І квартал95 туди ж.
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18.12.2021 00:13 Ответить
Богдан звісний на всю Україну брехун та байкар, ви тільки на його рязанську пику подивіться поприскіпливше.
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18.12.2021 01:11 Ответить
Вместе с Зелей?
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18.12.2021 10:48 Ответить
Почався предвиборчий забіг тарганів.
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18.12.2021 13:30 Ответить
Дійсно водосховища пусті. А ще і зими не було.
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18.12.2021 00:12 Ответить
то ти кулебу не читав...у нас все чікі-пікі

Кулеба прозвітував про 10 перемог української дипломатії у 2021 році(с)
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18.12.2021 09:27 Ответить
З Чорнобильською АС вже доекспериментувались.
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18.12.2021 00:14 Ответить
- Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати!
- Зате є кого!
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18.12.2021 00:14 Ответить
Кловунське лахміття - черевики, перуки, ковпаки? Так його і на раз не вистачить.
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18.12.2021 00:16 Ответить
Черевики, перуки, ковпаки це не хто, а що.
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18.12.2021 00:27 Ответить
Будемо топити зебілами які обрали цю владу. Їх у нас дофіга.
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18.12.2021 00:19 Ответить
зелений Буратін уже "нагрів" своїх лохів.Україну одним деревяшкою не нагріти...
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18.12.2021 00:19 Ответить
Там ще Юзік є. Роки на два вистачить.
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18.12.2021 08:07 Ответить
Мама, мама, что мы будем делать
Когда наступят злые холода?
Ведь у тебя нет тёплого платочка,
А у меня нет зимнего пальта.
У тебя нет тёплого платочка.
У меня нет зимнего пальта.

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18.12.2021 01:19 Ответить
общался с этим свино/бурятом лично, и ответственно заявляю: этот текст он не способен самостоятельно создать и изложить вслух.. а вот по написанному отстучать это он могёт..
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18.12.2021 00:14 Ответить
По суті сказаного е шо сказати? Чи продовжуємо тримати тупу голову в багнюці а голу сраку на виду?
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18.12.2021 00:19 Ответить
Та ладно, невже Бєня собі адвокатом ідіота вибрав? Адвокати МУСЯТЬ вміти язиком тріпатися - їм ж у судах виступати... Тим більше, він ж не гопнік якийсь, а син відомого професора. Він веде себе по-хамськи, але він явно не тупий - тупих олігархи юристами не беруть!
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18.12.2021 00:25 Ответить
Богдан "решала", а не адвокат.. личные знакомства в Печерском, Апелляционном судах и Верховном суде.. а знаешь, где Бодя не ведет дела?..
в ВАКСе.. Высш Антикоррупционный суд.. там на Бодю смотрят с презрением..
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18.12.2021 00:30 Ответить
и отвечая непосредственно на твой коммент, скажу: ты не смотрел видео: Гордон-Богдано/бурят_интервью..
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18.12.2021 00:32 Ответить
Якраз подивився сьогодні... Як на мене, це жаба vs гадюка
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18.12.2021 00:37 Ответить
Хай мочить зелених "космополітів", для країни це тільки краще!
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18.12.2021 00:38 Ответить
Гм. Як два гандона топлять третього,більш дурнішого за них?
Це вистава для лохторату з залишками мізків!
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18.12.2021 01:01 Ответить
хочеш сказати, що він рижій мразі продався?
Чи його беня використовує як головешку в боротьбі з ЄрЗе? Але ж в такому випадку між д'єрмаком і бенею мав би бути конфлікт, - принаймі, інтересів! Що, д'єрмак вже такий собі олігарх-конкурент бені?
Все може бути...
А третього варіанту - не бачу...
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18.12.2021 01:31 Ответить
І це добре, бо ідіоти повинні відчути прямий звязок між своїм вибором і своїм життям.
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18.12.2021 00:15 Ответить
Вже відчули та не зізнаються, окрім Гордона і Комаровського.
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18.12.2021 00:21 Ответить
Може тому що ця двійка розумніша,і вже шукає працевлаштуваня.
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18.12.2021 01:03 Ответить
Не відчують. Причинно наслідкові зв"язки не працюють,або відсутні. Особливо упороті будуть Порошенка звинувачувати.
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18.12.2021 06:12 Ответить
Ще один "експерт" з енергетичних питань появився на українському небосхилі. Приваблива тема. Дайте порулити!!
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18.12.2021 00:24 Ответить
"верните меня к корыту"
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18.12.2021 00:31 Ответить
он голодным не останется, скорее это мстя
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18.12.2021 15:25 Ответить
шестерка он. а шестерки не гавкают без приказа
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18.12.2021 16:38 Ответить
Апостол Зради розродився новими одкровеннями ...
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18.12.2021 00:34 Ответить
Ну Богдан - то таке, але тут і СБУ говорить...

Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері. Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.
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18.12.2021 01:12 Ответить
Доповідним запискам СБУ вже можна знову довіряти ? Чи там одні зрадники ,корупціонери і огенти кримля ? Внесіть ясність ,нарешті ,бо я заплутався ...
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18.12.2021 01:21 Ответить
Та ты, зепил, вылупился таким
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18.12.2021 10:37 Ответить
Тобто для вс ок, що СБУ каже одне, а Швигаль - інше?))
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18.12.2021 11:00 Ответить
16 декабря в СМИ опубликовали отчет Службы безопасности Украины для Кабинета министров, в котором говорится об энергетическом кризисе в стране. Силовое ведомство предупредило правительство, что в стране может произойти остановка теплогенерирующих предприятий.

Как стало известно из источников в Офисе президента Украины, Банковая уже дала распоряжение уволить подписанта данного отчета - замглавы СБУ Александра Якушева.
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19.12.2021 01:11 Ответить
Якщо бєніна макака почне експеріменти ще і з ядрьоною енергетикою, то путєну нічого не треба буде робити…
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18.12.2021 00:37 Ответить
Щось цей богданчик розійшовся останні дні. До чого б це?
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18.12.2021 00:59 Ответить
Може знайшов работодавця,і озвучує те,про що ВОЛАЛИ у 2019 свідомі 25% ,які не були на утримані,а самі себе забезпечували.
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18.12.2021 01:07 Ответить
Роботодавець хоч щедрий ? Чи так собі і прийдеться з голодухи на інший вентилятор невдовзі лайно накидати ?
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18.12.2021 01:23 Ответить
а чо ти запитуєш? Ти там ближче, тобі реал-політик тієї шобли має бути зрозуміліша! А в нас поки що - одні версії, здогадки, і не більше того.
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18.12.2021 01:33 Ответить
Це в них запитай!
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18.12.2021 10:41 Ответить
просто наверное понимает и свою ответственность за все происходящее.... Понимает, кому он помог стать Президентом, и чем это в итоге может закончится для страны....
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18.12.2021 07:49 Ответить
При Порошенко такой херни не было. Потому что были мозги и понимание, что уголь, электричество и тепло важнее великого будивництва.

Разморозят пару городов и будут радоваться
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18.12.2021 01:48 Ответить
похоже 73 % избирателей задумаются про это лишь после того, как воочию увидят как лопаются трубы теплоцентралей изза замерзания... а что бы починить - поменять надо как минимум дождаться теплых дней.... "Весна прийде- ..."
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18.12.2021 07:41 Ответить
за уголь ему повестку вручают
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18.12.2021 15:24 Ответить
символичн
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18.12.2021 18:56 Ответить
А от якщо буде енергетичний колапс то можуть і "спасителі" з сусідньої країни зайти під шумок.
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18.12.2021 03:52 Ответить
как выйдет из запоя - так спец по всем вопросам.
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18.12.2021 04:04 Ответить
А ты тоже попробуй денек не робухать, может ты вообще гений
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18.12.2021 10:39 Ответить
хорошо ты сам себе лишь о себе "А ты тоже попробуй денек не робухать, может ты вообще гений"
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19.12.2021 21:03 Ответить
А оченята в Богдана такі вузенькі
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18.12.2021 05:29 Ответить
Видивляється щоб с..здити
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18.12.2021 12:45 Ответить
не хотел писать ничего.... послушал.... ну кого вы все слушали....? какой же он забавный внешностью... вылез на сборище обиженных и бывших всех ,и не прошедших во власть.. молчу....а забыли все как верещали каждый день что он смешон, что он командовал зеленским, стоял тенью везде,шептал что говорить на ухо зеленскому,а теперь критик своего приемника в О.П. пляж купание в море вместе .убрать его , уволить....уволили..... а теперь воспрял из пепла и полюбился....рейтинг у шустера от зрителей...а скажите У кого он был адвокатом... решал в судах вопроссы всякие...а тут он и министр экономики...и министр энергетики и министр разведки и так далее компетенция прямо во всех отраслях страны как то смешно, три в одном сразу министра...как же все уже понадоели....((
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18.12.2021 08:18 Ответить
Для меня Богдан вообще не авторитет. Но иногда то, что он говорит, совпадает с объективной реальностью. Иногда.
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18.12.2021 08:26 Ответить
Всё немножко хуже, чем сказал Богдан. И будет значительно хуже чем в 90-ые.
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18.12.2021 08:30 Ответить
То, что ГЭС уже не смогут выдать мощность более 1.5 ГВт до сезона сильных осадков видно и так, по суточным балансам производства электроэнергии. И угля не прибавится на складах до мая. Так что, Дедушка мороз, уходи, пусть сразу зелёный апрель настанет за декабрем.
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18.12.2021 12:42 Ответить
Який обізнаний в енергетиці юрист
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18.12.2021 12:44 Ответить
Выпинать пинками в дзадд - это ведь ещё позорнее, чем импичмент.
Если нет закона об импичменте - всегда есть закон о подсрачнике.
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18.12.2021 15:06 Ответить
>из-за некомпетентности властей в Украине назревает проблема дефицита воды для городов и предприятий

если в кране нет воды...
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18.12.2021 15:23 Ответить
две баржи с водой уже едут из америки
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18.12.2021 15:34 Ответить
На обратном пути должны забрать Зеленского. Навсегда.
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18.12.2021 16:17 Ответить
если они забыли что уголь надо купить, не удивлюсь если они забыли что уровень воды надо поддерживать, или не знали
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18.12.2021 15:36 Ответить
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19.12.2021 01:15 Ответить
Во всем этом есть и положительный момент. Разморозятся все батареи в городах и Украина наконец-то перейдет с центрального отопления на автономное. Как это случилось в моем городе 11 лет назад.
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19.12.2021 09:30 Ответить
 
 