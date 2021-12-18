В энергетике готовятся "эксперименты", которые не проходили ни в советское время, ни во времена независимости, - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Чтобы покрыть дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок зимой, власти планируют прибегнуть к экспериментам в атомной и гидроэнергетике.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Запасов угля, которые остались у государства на пиковую нагрузку, - на неделю, максимум на две. При плюсовой температуре, если мы добываем за день 60 тысяч тонн, мы сразу сжигаем это количество. Уже много кораблей прибыли, о которых говорит президент. Количество угля на складе не увеличивается, а у нас температура воздуха от 0 до +5. Если же будет -15 градусов – потребление с 60 тысяч тонн становится 120 тысяч тонн. Это значит, что у нас уголь остался на неделю морозов. Если будет больше морозов - у нас нечего сжигать", - сказал он.
Кроме того, по словам Богдана, из-за некомпетентности властей в Украине назревает проблема дефицита воды для городов и предприятий.
"Воды нет, ее уже спустили. Эта пиковая нагрузка на 12:00 и на 18:00 в течение дня, включается ГАЭС и ГЭС, вода спускается и производится электроэнергия. По состоянию на сегодняшний день воды осталось (при необходимых на сегодняшнюю дату на Кременчугском водохранилище 78 метров воды) у нас – 76, 63. А максимальный предел, за который никто никогда не опускался, – 75,75. То есть у нас осталось меньше метра воды.
Они сейчас обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного значения. Но что будет за этим пределом – мы этого никогда в истории не проходили. Это такие экспериментаторы... Я не понимаю, на что они рассчитывают, ведь за более низким инженерным пределом перестают работать водозаборы городов и предприятий. Вода спускается настолько, что мы не можем получить воду для промышленных и потребительских нужд", – отмечает экс-глава ОП.
"Сжигая сейчас уголь на складах, спуская воду, мы еле-еле вытягиваем тот уровень потребления электроэнергии, который есть сегодня. Но на те пиковые нагрузки в феврале – у нас просто вообще нет никакого резерва", – предупреждает Богдан.
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Кулеба прозвітував про 10 перемог української дипломатії у 2021 році(с)
- Зате є кого!
Когда наступят злые холода?
Ведь у тебя нет тёплого платочка,
А у меня нет зимнего пальта.
У тебя нет тёплого платочка.
У меня нет зимнего пальта.
в ВАКСе.. Высш Антикоррупционный суд.. там на Бодю смотрят с презрением..
Це вистава для лохторату з залишками мізків!
Чи його беня використовує як головешку в боротьбі з ЄрЗе? Але ж в такому випадку між д'єрмаком і бенею мав би бути конфлікт, - принаймі, інтересів! Що, д'єрмак вже такий собі олігарх-конкурент бені?
Все може бути...
А третього варіанту - не бачу...
Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері. Згідно з текстом повідомлення, який редакції ZN.UA передали джерела в уряді, Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.
"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 на складах знаходиться 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ сказано у звіті.
Как стало известно из источников в Офисе президента Украины, Банковая уже дала распоряжение уволить подписанта данного отчета - замглавы СБУ Александра Якушева.
Разморозят пару городов и будут радоваться
Если нет закона об импичменте - всегда есть закон о подсрачнике.
если в кране нет воды...